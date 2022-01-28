«Корнеты» и «Панцири» для Донбасса. Что может испугать Украину

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству страны с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие необходимо республикам.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что РФ должна оказать помощь ДНР и ЛНР «в виде поставок отдельных видов вооружений». «Су-34М обладает теми же качествами, что и F-35. Но за меньшие деньги» Шесть стран могут в ближайшее время стать покупателями российского самолета Су-34М. Об этом сообщил... 27 января 20:44

Точное число и номенклатура вооружения, которое сейчас находится в распоряжении ДНР и ЛНР – неизвестны. По подсчетам украинских СМИ на конец 2018 года в распоряжении бойцов самопровозглашенных республик находилось не менее 400 боевых машин пехоты (БМП), 200 танков, 180 многоцелевых транспортеров (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ), 500 артиллерийских орудий и 150 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Численность личного состава двух армейских корпусов ДНР и ЛНР при этом составляла свыше 30 тыс. бойцов и командиров.

В первую очередь, вооруженные формирования самопровозглашенных республик заинтересованы в разнообразных средствах борьбы с украинскими боевыми бронированными машинами.

К подобным образцам вооружения можно отнести: противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Хризантема», ПТРК «Корнет» различных модификаций и ПТРК «Штурм-С», а также переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Метис».

Для борьбы с артиллерией вооруженных сил Украины могут быть поставлены станции наземной артиллерийской разведки и радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы (к примеру, РЛС контрбатарейной борьбы типа «Зоопарк-1»).

Инженерные подразделения и части усиления имеющихся минно-взрывных заграждений могут дополнительно получить противопехотные и противотанковые мины самых различных типов, что позволит создать непреодолимые зоны заграждений.

Могут быть обновлены и имеющиеся в распоряжении самопровозглашенных республик средства противовоздушной обороны. Для борьбы с авиацией и беспилотниками Украины в самих республиках неоднократно говорили о необходимости поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».

Американский военный аналитик Джефф Яворски утверждает, что именно при помощи ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства было уничтожено 47 турецких беспилотников Bayraktar в Ливии. При этом, подчеркивает Яворски, речь идет только о документально подтвержденных случаях. В настоящее время ВСУ также активно использует Bayraktar.

Для подавления связи и систем управления войсками и оружием вооруженных сил Украины самопровозглашенным республикам Донбасса необходимы системы РЭБ, вплоть до комплексов «Красуха» различного назначения. «Конечно, им обидно». Как Россия огорчила Ирландию военными маневрами Ирландия выразила недовольство предстоящими учениями ВМФ России, которые пройдут в 240 км от побережья... 26 января 19:35

Однако основной объем помощи, который критически требуется республикам, заключается не в поставках каких-либо дополнительных новых средств ведения вооруженной борьбы. В первую очередь необходимо довести все имеющееся в распоряжении республик вооружение и военную технику до исправного состояния. Все должно быть в немедленной готовности к боевому применению. В настоящий момент, по разным оценкам, в полностью исправном состоянии находится от 20 до 40% техники.

Это в равной степени касается танков, БМП, гусеничных машин, автомобилей, боевых машин противотанковых управляемых ракет и стрелкового вооружения.

Помимо этого, все запасы боеприпасов (артиллерийских снарядов и мин, ракет, противотанковых управляемых ракет, снарядов к танковым пушкам, боеприпасов к стрелковому вооружению), горючего (автобензина и дизельного топлива), продовольствия для противостояния ВСУ должны быть пополнены и доведены до установленных норм для ведения оборонительной операции.

Созданные запасы материальных средств должны обеспечить ведение боевых действий ВС ДНР и ЛНР, как минимум, в течение 30 суток.

Такие поставки могут испугать и заставить задуматься украинское политическое руководство о цене успеха возможной операции и возможных потерях в технике и людях. Вместе с тем, есть все основания полагать, что в ближайшее время существенного обострения обстановки на востоке Украины ожидать не стоит. Пока это не в интересах официального Киева.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).