Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Кулеба заявил о страданиях Украины из-за паники вокруг эскалации 15:33
«Спартак» анонсировал переход полузащитника сборной Люксембурга 15:24
Басилашвили рассказал о силе обаяния Куравлева 15:18
Украинский «Энергоатом» впервые в истории запустил... 15:15
В Госдуме заявили, что анонсированные Британией санкции не... 15:14
«Генерал-майор НАТО» выманил у россиянки более... 15:11
Надаль выиграл у Медведева третий сет в финале Australian... 15:11
В Петербурге топ-менеджер крупной компании покончил с собой 15:09
На Украину прибыла глава минобороны Канады 14:56
Вирусолог Семенов: человек с «омикроном» становится... 14:51
Армия

Северная Корея всполошила соседей пуском ракеты, превысившей скорость звука в 16 раз

КНДР обвинили в нарушении моратория на испытание ядерного оружия и МБР

close
100%
Reuters
Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету средней дальности в направлении Японского моря. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз, а запуск стал седьмым только с начала 2022 года. В очередной раз правительство Японии выразило КНДР протест.

В 16 раз быстрее звука

О запуске ракеты средней дальности сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ракета пролетела около 800 километров на максимальной высоте 2000 километров и достигла максимальной скорости 16 Маха, что в 16 раз превышает скорость звука, и похожа на скорость ракеты «Хвасон-12», которую КНДР испытала в 2017 году. Журналистам об этом сообщил военный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предупредил находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков. Южнокорейские военные предполагают, что запуск провели из района провинции Чагандо. При этом ракета не повлияла на радиационный фон в Приморском крае, сообщили в Примгидромете.

«Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Нынешний запуск стал седьмой демонстрацией сил КНДР в этом году, отмечает Yonhap. Это крупнейшее испытание оружия Северной Кореей с момента запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года.

Еще 20 января Пхеньян выступил с плохо завуалированной угрозой отменить мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, добровольно объявленный КНДР в конце 2017 года.

Авторы статьи отметили, что Пхеньян нагнетает напряженность серией запусков ракет с начала этого года, так как Вашингтон усилил санкционное давление на КНДР на фоне тупика в переговорах по ядерному оружию между странами.

Кроме того, в своем обращении перед Новым годом Ким Чен Ын призвал поддержать вооруженные силы передовыми технологиями в то время, когда переговоры с Южной Кореей и Соединенными Штатами зашли в тупик.

Международная реакция

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осудило запуск и призвало Северную Корею воздерживаться от «дальнейших дестабилизирующих действий».

«Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу и территории США или территории наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией… Приверженность США защите Республики Корея (Южная Корея – «Газета.Ru») и Японии остается непоколебимой», — цитирует Reuters заявление военных Соединенных Штатов.

А представитель Госдепартамента США сообщил, что запуск демонстрирует угрозу, которую представляют незаконные программы Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, и призвал Пхеньян к «постоянному и предметному» диалогу.

Совет национальной безопасности Южной Кореи на экстренном совещании также осудил пуск КНДР и потребовал соблюдать мораторий, а также вернуться к диалогу и дипломатии, сообщила президентская администрация Республики Корея.

«Мы осуждаем сегодняшний пуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности как вызов резолюциям СБ ООН и требованиям международного сообщества решить вопрос о стабильности, мире и денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем. Мы требуем от Северной Кореи немедленно прекратить деятельность, вызывающую нестабильность ситуации и в регионе и создающую напряженность на Корейском полуострове, соблюдать мораторий и как можно скорее вернуться на путь дипломатических решений посредством диалога», - говорится в заявлении совета национальной безопасности.

Южнокорейские военные заявили, что «отслеживают и контролируют соответствующие северокорейские передвижения и поддерживают состояние (боевой — «Газета.Ru») готовности», сообщает Yonhap.

Протест Японии

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным ракетным запуском, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест. Мы всё еще выясняем подробности», — цитирует Мацуно Reuters.

По его словам, время полета ракеты составило около 30 минут, вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было.

Пуск за неделю до Олимпийских игр

Нынешний пуск ракеты состоялся менее, чем за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Именно Китай — основной политический и экономический партнер Северной Кореи, отмечает Reuters. В Пхеньяне также заявили, что страна пропустит Игры из-за пандемии COVID-19 и «враждебных сил».

«Похоже, что Ким (Чен Ын — «Газета.Ru») наращивает тесты, чтобы оказать давление на Вашингтон и Пекин в связи с санкциями накануне Олимпиады», — цитирует Reuters южнокорейского научного сотрудника Центра внешней политики и национальной безопасности Яна Ука.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+