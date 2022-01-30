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Армия

«ОДКБ может победить НАТО в Центральной Азии»

Где Россия потенциально сильнее, чем Организация Североатлантического договора

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Гавриил Григоров/ТАСС
Газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. По данным издания, «если стратегическая ситуация ухудшится, речь может идти о размещении до 50 тыс. американских военных». Одновременно страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – Россия и Белоруссия – проводят учения «Союзная решимость – 2022». «Газета.Ru» разбиралась, может ли ОДКБ противостоять НАТО, и ставит ли организация перед собой такую задачу.

«После удачной операции ОДКБ в Казахстане, когда именно силы этой организации разрешили политический кризис внутри страны, у Москвы может возникнуть опасная иллюзия, что ОДКБ может стать новой Организацией Варшавского договора (ОВД) и на равных конкурировать с НАТО», – говориться в материале The New York Times.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают такое сравнение некорректным.

«Сравнивать ОДКБ с Организацией Варшавского договора в противостоянии с НАТО не совсем корректно, – рассказал «Газете Ru» генерал-полковник Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ с 2003 по 2016 год. – У ОДКБ совсем другие цели. Был создан договор, призванный совместно противостоять внешним угрозам на разных направлениях, а одной из главных его целей была задача все проблемы между странами-участницами решать коллективным путем. То есть это изначально, скорее, договорно-политическая, а не военная организация. На момент создания полноценные Вооруженные силы были только у России, в остальных странах национальные армии были в процессе становления. Тогда даже сил противостоять НАТО не было».

Бордюжа подчеркнул, что «такие страны ОДКБ, как Казахстан и Кыргызстан, точно не горят желанием ввязаться в открытое противостояние с НАТО, а у Варшавского договора было большее военное объединение вокруг СССР, были другие цели и задачи».

Организация Варшавского договора была создана в мае 1955 года в польской столице. Создавалась она как противовес НАТО, созданному в 1949 году. Вашингтон изначально привлёк в Североатлантический альянс 12 государств, Москва объединила семь стран социалистического содружества.

Расклад сил сейчас заметно изменился. После распада СССР исчез ОВД, а его восточноевропейские страны-участницы перешли в противоположный лагерь и вступили в НАТО. Альянс радикально расширился – в его составе уже 30 государств. Украина и Грузия рассматриваются Брюсселем в качестве кандидатов на членство в альянсе. Еще 20 государств участвуют в программе «НАТО – Партнёрство во имя мира».

Россия в мае 1992 года инициировала подписание Договора о коллективной безопасности, называемого прежде «Ташкентский договор», в котором на момент подписания в 1994 году состояли девять стран постсоветского пространства. Сейчас в ОДКБ входит шесть государств: Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из организации, остались – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В 1989 году у ОВД и НАТО в Европе был паритет по личному составу. В ОВД – 3 млн 573 тыс. военнослужащих, в число которых не включались военные округа Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, а у НАТО – 3 млн 660 тыс. военнослужащих. Сегодня совокупная численность вооруженных сил стран ОДКБ – 1 млн 100 тыс. военнослужащих, у НАТО – 3 млн 200 тыс. человек.

«ОДКБ никакая не замена ОВД, это даже не паллиатив, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, политолог Александр Зимовский. – Изменилась конфигурация театров военных действий. Советский западный театр военных действий, где наши танки стояли в 100 км от Гамбурга и в 170 км от Франкфурта-на-Майне, исчез. НАТО после краха ОВД продвинулась на восток на 1 100 километров, от германского Майнингена до польского Тересполя. И теперь солдаты НАТО фотографируются с оружием на фоне российского Ивангорода».

При этом ОДКБ не позиционирует себя как военный альянс с претензиями на влияние в Европе. НАТО, напротив, формально ограничивает свою «зону ответственности» именно Европой, но на практике часто пытаются играть глобальную роль, отмечают эксперты.

«НАТО во всех доктринальных документах говорит, что они – альянс, цели которого исчерпываются европейской безопасностью. Но операции альянс проводил, скажем, в Афганистане и Ливии. И как раз на этих участках у Москвы есть возможность «бить НАТО по рукам». В том числе с помощью инструментов ОДКБ», – рассказывает «Газете.Ru» дипломат, бывший военный атташе России в Пакистане Алексей Латышев.

По его словам, «после бегства США и НАТО из Афганистана, в регионе поняли, что Атлантический альянс здесь никому военных гарантий предоставить не может, роль Москвы тут сильнее». «Таким образом, ОДКБ может победить НАТО в Центральной Азии. Не в прямом смысле военного противостояния, конечно, а через предоставление гарантий безопасности, которые НАТО в этом регионе дать не может. Казахстан это показал самым наглядным образом», – добавил Латышев.

Схожей точки зрения придерживается военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

«Тягаться с НАТО в Европе Россия сегодня не может. Это надо признать. Но и НАТО не будет сидеть только в Европе. Они будут пробовать расширять зону влияния. И как раз в тех новых местах, где они попробуют себя активно проявить – их можно встретить. Россия может купировать расширение альянса за пределы Европы. Это возможная стратегия, и это точно беспокоит Запад. Речь не о том, чтобы с ними сражаться, а том, чтобы их туда не пустить»,

– утверждает Волков.

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