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Армия

«Да, сейчас вы сильнее. Но это не будет вечным». Что думают в ВСУ о возможной войне

Солдаты и офицеры Украины рассказали о настроениях в войсках перед «вторжением» России

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Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images
Западные политики и медиа говорят о подготовке «вторжения» России на Украину. Одновременно Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к границам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дополнительные силы. «Газета.Ru» поговорила с бывшими и действующими украинскими военными, чтобы понять – готовы ли они к потенциальной войне с российской армией.

Официальная риторика заявлений Киева по поводу готовящегося «вторжения» России менялась в зависимости от внешнеполитической ситуации, а именно – от того как украинская власть оценивала в каждый момент готовность НАТО воевать за Украину.

Еще осенью прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял о «гарантированной военной поддержке НАТО в случае конфликта». Когда стало понятно, что страны альянса решили ограничиться лишь поставками Украине ряда летальных вооружений и обмундирования, а танки и военнослужащие НАТО, в лучшем случае, появятся в Польше, Румынии и Прибалтике, его активность заметно снизилась.

Менялось мнение по отношению к возможной войне и у главкома ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, который в сентябре прошлого года заявлял, что «мечтает прокатиться по Москве на танке», а в январе этого года утверждал, что «не видит особой концентрации российских войск у границ Украины».

Одновременно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит о том, что «в Киеве не видят прямой угрозы нападения России». По его словам, «полномасштабное вторжение физически невозможно и оснований для паники нет».

Смягчение тональности высказываний украинских политиков можно связать с осознанием настроений в украинской армии.

Так, украинское издание «Страна.UA» рассказало о том, что в конце прошлого года офис президента Украины заказал специальное социологическое исследование о настроениях солдат и офицеров ВСУ. Подробностей издание не сообщало, но чиновники офиса якобы были «разочарованы».

«Средняя реальная зарплата офицера на Украине это 7-8 тыс. гривен (21680 рублей – «Газета.Ru»). В зоне Операции объединенных сил в Донбассе военные якобы получают 32 тыс. гривен (86720 рублей – «Газета.Ru»). Это немного, но и это неправда. Минобороны хитро поступает. Из всего месяца они по повышенному тарифу считают только пару дней. И люди за гроши едут рисковать жизнью. Естественно, офицеры власть ненавидят. Причем любую – Зеленского, Порошенко, без разницы. Умирать за такую власть люди не готовы», – рассказал «Газете.Ru» бывший полковник ВСУ, правозащитник Алексей Черный.

При этом в украинской армии Россию многие считают «врагом».

«Украинская армия 30 лет воспитывалась по иным канонам, отличными от тех, которые были в советской армии, где культивировалось такое понятие, как дружба народов, – рассказал «Газете.Ru» подполковник в отставке ВСУ Виктор Карпов, проживающий в Киеве. – Сейчас российские солдаты для украинских военных это не коллеги, а «вороги», неприятель. Поэтому и общее отношение к российским военным в ВСУ негативное. Но воевать с Россией, по большому счету, никто не хочет, ни генералы, ни солдаты».

Действующий офицер ВСУ, согласившийся поговорить на условиях анонимности, заявил: «Да, я считаю вас, Россию, врагом. Я вас ненавижу. Да, сейчас вы сильнее. Многие вас боятся.

НАТО пока не решается на прямое столкновение. Но это положение не будет вечным. Оно будет меняться. Время работает против России и на украинскую армию», – считает собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, подобное отношение не является типовым.

«В украинской армии, как и в украинском обществе в целом, отношение к возможной войне с Россией совершенно разное, – рассказал «Газете.Ru» исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство» полковник Геннадий Шорохов. – Мы общаемся со своими украинскими коллегами-«афганцами», понятно, что в этой среде желающих пойти на войну мало. Там жалеют лишь о невозможности приехать в гости, понятно, что без оружия и злого умысла. Другое дело – новое поколение офицеров ВСУ, которые проходили обучение уже по новым стандартам, в том числе натовским».

Шорохов добавил, что из выпускников еще советской военной школы в руководстве ВСУ никого не осталось.

«Последним был бывший главком ВСУ Руслан Хомчак, который заканчивал Московское общевойсковое командное училище. Сменивший его на этом посту Валерий Залужный военную службу начал уже в украинской армии. При этом оба воевали в Донбассе, получали награды. Не думаю, что у них есть какое-то чувство ненависти к российской армии, но и друзьями их назвать уже трудно – они теперь по другую сторону баррикад», – сказал Шорохов.

Одна из причин низкого боевого духа ВСУ – ряд поражений в ходе гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

«Моральный дух украинской армии заметно снизился после 2014-2015 годов,

– рассказал «Газете.Ru» бывший офицер ВСУ и МВД Украины Олег Ростоцкий, проживающий во Львове. – Дополнительных причин много, одна из них связана с задержками зарплаты. Бывает, что на два-три месяца, даже больше. Служить еще идут, особенно на контрактную службу, но воевать украинцы не хотят, а офицеры боятся ехать в Донбасс в командировки».

Собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что ему известно несколько случаев, когда после приказа отправляться в такую командировку, военнослужащие подавали рапорты об увольнении.

Ростоцкий добавляет, что украинское военное командование, говоря о российских «угрозах» в теории, боится развития такого сценария на практике.

«Заметно сейчас снизилась и воинственность националистов, которых немало в составе ВСУ – лозунги остались прежними, а вот желания идти под пули уже особого нет. Если начнется реальная война, то добровольцев даже в западных регионах Украины найдется немного. По принципу – моя хата с краю», – заключает бывший офицер.

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