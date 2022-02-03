«Полезут-получат. Вот и вся война». Лукашенко поблагодарил Шойгу за военную помощь

Бронетехника вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне «Брестский», 3 февраля 2022 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в четверг с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили предстоящие совместные военные учения. Белорусский лидер также заявил о желании купить у России всю военную технику с учений. В свою очередь в НАТО выразили свою озабоченность происходящим.

Войска РФ в Белоруссии

«Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году», — заявил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Он подчеркнул, что, учитывая, как ведут себя НАТО и Украина, стремящаяся в Североатлантический альянс, для Союзного государства «критически» важны учения. Поэтому немало российской военной техники, включая современную, будет передислоцировано из РФ в Беларусь. Учения пройдут на юге Белоруссии. Лукашенко назвал главную цель совместных учений Белоруссии и РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основная цель совместных учений с Россией... 03 февраля 19:35

«Спасибо, что вы организовали эти учения. Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Думаю, что где-то с 10-го числа мы начнем активную фазу этих мероприятий», — уверен Лукашенко.

Он также рассказал о своей просьбе по созданию центров, в которых обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. На данный момент созданы уже три таких центра – два на территории РФ, один – в Белоруссии.

«Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться», — пояснил белорусский лидер.

Укрепление границ с Украиной

Лукашенко назвал еще одну цель проведения совместных учений.

«Я ее не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», — подчеркнул он.

По его словам, для этого понадобится помощь российских военных и специалистов. Они помогут «определить самые болевые точки» и позволят «без лишних затрат» укрепить оборону на южных рубежах Белоруссии.

«Поэтому разговоры о войне - не войне и так далее… Полезут - получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить - от Бреста до Владивостока», — уточнил глава государства.

Лукашенко также поблагодарил Россию за поддержку Воздушно-космическими силами.

«Все-таки так охлаждающе действует на головы некоторых наших так называемых соседей, которые пытаются бежать сегодня впереди паровоза. Это их право. Ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся», — пообещал белорусский лидер. Шойгу заявил об успешной переброске российских войск в рамках учений «Союзная решимость» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешной переброске военнослужащих Восточного военного округа... 03 февраля 19:35

Деструктивная линия Запада

В свою очередь, Шойгу сказал, что в рамках совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России, получившего название «Союзная решимость – 2022», запланировано 20 мероприятий.

«И если на этих учениях («Союзная решимость–2022») мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения «Восток–2022», они будут на востоке. И по вашему решению Министерство обороны, вооруженные силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях — большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тыс. километров перебраться туда», — приводятся слова Шойгу на сайте Минобороны РФ.

Он также отметил важность и своевременность создания совместных российско-белорусских учебных центров.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку», — обратился глава российского военного ведомства к Лукашенко.

По его словам, солидарное взаимодействие России и Белоруссии, а также стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику уже были наглядно продемонстрированы в ходе совместной миротворческой операции в Казахстане.

Также он считает, что Белоруссия проделала «беспрецедентную работу» по развертыванию большой группировки российских войск на своей территории в рамках подготовки к совместному учению «Союзная решимость-2022».

«Не просто блестяще все организовано. Есть еще возможность по дополнительному приему техники», — отметил Шойгу.

Озабоченность НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание российских вооруженных сил в Белоруссии – крупнейшее со времен холодной войны. НАТО заявил о крупнейшем наращивании российских военных сил в Белоруссии Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних дней альянс наблюдает... 03 февраля 19:35

«В течение последних дней мы видели значительное движение российских (вооруженных – «Газета.Ru») сил в Белоруссию. Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек, подразделений спецназа, новейших истребители, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400. То есть мы видим широкий спектр новейших российских вооружений. Все это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце ежегодным учениям ядерных сил РФ», — сказал Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски. Его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие у границы с Украиной. Там якобы уже находятся более 100 тыс. солдат. Генсек Североатлантического альянса вновь призвал Кремль к деэскалации ситуации и к переговорам. Однако НАТО отказывается согласиться на предложение России по отказу от размещения новых сил у границ РФ.