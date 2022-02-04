Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Главком ВСУ заявил, что Киев не готовится к военной операции... 00:14
Журналистам Deutsche Welle запретят допуск в Госдуму 03.02.2022, 23:57
В ВОЗ позитивно оценили процесс регистрации «Спутника... 03.02.2022, 23:55
Вяльбе: каждая Олимпиада — седые волосы. Но я потом... 03.02.2022, 23:54
Журналистка «Новой газеты» Милашина временно... 03.02.2022, 23:42
Госдеп пригрозил китайским компаниям... 03.02.2022, 23:31
Биатлонистка Васнецова рассказала о карантине: я... 03.02.2022, 23:31
В Киеве назвали способ «присоединить» всю... 03.02.2022, 23:28
Тренер Слуцкий рассказал об отношениях с женой после... 03.02.2022, 23:17
Путин в телефонной беседе с Макроном обвинил... 03.02.2022, 23:06
Армия

В Пентагоне сообщили о трех погибших в ходе ликвидации главаря ИГ**

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Байден следил за спецоперацией в Сирии

Слушать
Остановить
В Сирии прошла контртеррористическая операция военных США. Вашингтон сообщает, что был убит главарь «Исламского государства»** аль-Курайши. Вместе с ним якобы погибли только трое — жена и двое детей. По другой информации среди жертв 13 человек, в том числе гражданские. В МИД России уже призвали тщательно расследовать эти данные.

В Сирии прошла операция США по ликвидации одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), запрещенной в России. Об этом рассказал американский президент Джо Байден. По его словам, убит Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что глава Соединенных Штатов ночью следил за ходом операции. «Президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома», – уточнила она.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал более подробную информацию. По его словам контртеррористическая миссия Сил специальных операций США под контролем Центрального командования прошла успешно на северо-западе Сирии.

«Хотя американских потерь не было, один из наших вертолетов столкнулся с механической поломкой... Было определено, что его дальнейшее применение нецелесообразно и даже может быть опасным», – констатировал он. Поэтому вертолет подорвали на месте, чтобы он не достался террористам.

Кирби также подтвердил смерть, как минимум, трех гражданских. По информации Пентагона, главарь террористов погиб сам, когда устроил взрыв. В тот момент в комнате вместе с ним находились жена и двое детей. Они также погибли.

Но по другим данным, погибших было в четыре раза больше. Представитель так называемой Сирийской национальной армии (вооруженное формирование сирийской оппозиции, поддерживается Турцией) сообщил РИА «Новости» о 13 убитых, «включая шестерых детей, четырех женщин и трех мужчин».

По его словам, несколько человек скончались при от взрыва ракеты, которая попала во второй этаж жилого дома. Здание якобы штурмовали военные США. Остальные стали жертвами боестолкновений и подрыва смертника.

Другой источник рассказал агентству, что погибшие были членами семей террористов ИГ, кроме двух человек, которые оказались на месте операции случайно.

В российском МИДе заявили, что нужно расследовать данные о погибших, если они подтвердятся.

«При этом в своих практических действиях руководствуемся необходимостью тщательного выбора целей при планировании и осуществлении точечных силовых операций, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц», – отметили в дипведомстве, призвав к этому и другие страны, которые проводят подобные операции.

Предварительно, новым главарем террористической организации станет заместитель ликвидированного аль-Курейши – уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи, пишет ТАСС.

Американские военные проводят спецоперации против исламских террористов с 2014 года, действуя без разрешения сирийских властей.

Нынешняя операция, по мнению политолога, востоковеда Станислава Тарасова значима для Вашингтона по трем причинам.

Первая – «американцы продолжают операцию в Сирии». «Но они все же находятся там незаконно, действуют без разрешения сирийского правительства – это второе», – напомнил в эфире радио Sputnik Тарасов.

В качестве третьей причины эксперт назвал желание Вашингтона показать, что они признают существование террористической организации, чем мотивируют пребывание своих военных в Сирии.

«Для этого им надо обозначить конкретного врага и факт его уничтожения. Этой цели они и добиваются. Они просто показали флаг, вот и все», – считает политолог.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+