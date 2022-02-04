Торпеда нового поколения. Зачем Россия увеличивает производство «Ихтиозавров»

Производство новейших торпед УЭТ-1«Ихтиозавр» будет увеличено с 2023 года. «Газета.Ru» разбиралась, в чем особенность этих торпед и в каких количествах они могут потребоваться Военно-морскому флоту России.

«Объемы производства новейших торпед УЭТ-1 планируется значительно увеличить со следующего года. В связи с этим планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы флот смог получить необходимое количество изделий», – рассказал источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Российский дипломат заявил о планах развития военного сотрудничества с Никарагуа Посол РФ в Центральной Америке Александр Хохоликов заявил, что российско-никарагуанское сотрудничество... 04 февраля 12:01

Торпеды «Ихтиозавр» производятся на заводе «Дагдизель» в Дагестане (входит в ОАО «Корпорация «Татическое ракетное вооружение», КТРВ). Ранее сообщалось, что в рамках пятилетнего контракта, заключенного в 2018 году, завод должен поставить для ВМФ России 73 торпеды.

«Дагдизель» впервые заявил о новой торпеде в 2017 году на Международном военно-морском салоне – представил экспортный вариант торпеды УЭТ-1Э. Также сообщалось об изделии УЭТ-1 для российского флота с улучшенными характеристиками.

В 2018 году Главное управление вооружений Минобороны сообщило о заказе на производство торпед УЭТ-1. В феврале 2020 года представитель КТРВ рассказал о завершении государственных испытаний нескольких перспективных образцов оружия, в том числе новой торпеды. Тип торпеды не уточнялся, но СМИ предположили, что речь идет именно об изделии УЭТ-1. В начале 2021 года КТРВ сообщила, что первые серийные образцы «Ихтиозавра» поступили на вооружение ВМФ России.

«До определенного момента в России торпедная тематика была «завалена» – разработки новые не велись, в то время как торпедное вооружение имеет свойство устаревать. Заявлялось, что дальность «Ихтиозавра» порядка 25 км, глубина погружения – около одного километра. То, что эта торпеда электрическая, обеспечивает ее автономность»,

– рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, сейчас идет обновление парка торпедного оружия, как на экспорт, так и для потребностей ВМФ России.

«В «Ихтиозавре» улучшены тактико-технические характеристики. Торпеда имеет новую элементную базу. Эта торпеда для дизельных подлодок модернизированного проекта 636 «Варшавянка», вместе с тем, это расширение экспортных поставок, учитывая, что за рубежом эксплуатируется большое количество подлодок проекта 877 «Палтус» и экспортных «Варшавянок». И экспортные перспективы этих торпед, и их поставки для ВМФ России в рамках гособоронзаказа обеспечат данному изделию серийное производство и выпуск», – рассказал «Газете.Ru» Коротченко.

По словам член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, «Ихтиозавр» – «торпеда нового поколения». Наши люди в Гаване. Что делали военные СССР на Кубе «Целая истерика поднялась в западной экспертно-политической среде после простого отказа заместителя... 22 января 11:01

«Естественно, сегодня выпуск этих торпед будут наращивать, чтобы заменить старые торпеды. Сейчас на вооружении ВМФ России большое количество торпед Е-65, это торпеды 1960-х годов выпуска. Они хорошие, надежные, но устарели. «Ихтиозавр» должен их заменить, а старые торпеды останутся на складах и в случае необходимости будут вводиться в линию для решения второстепенных задач», – сказал Сивков.

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, сейчас производится новое поколение электрических торпед на аккумуляторах, что повышает безопасность. «На подлодке «Курск» была торпеда, которая работала на химических смесях, и она взорвалась, а электрическая не взорвется», – сказал эксперт.

«Поставка ВМФ 73 торпед по долгосрочному контракту не позволяет вооружить все подлодки. Речь идет о закупке новой дополнительной партии, чтобы полностью укомплектовать боекомплект кораблей. На прошлом международном авиакосмическом салоне генеральный директор КТРВ Борис Обносов сообщил, что на сегодняшний день они смогли добиться того, что каждый самолет ВВС России имеет трехкратный запас ракет и бомб. Соответственно, такая же схема применяется и к подлодкам – для каждой подлодки должен быть тройной запас торпед», – сказал Литовкин.

По словам Леонкова, главной задачей при создании «Ихтиозавра» было обеспечить максимально высокую скорость торпеды и лучшие возможности по обнаружению целей.

«К примеру, у США торпедное вооружение считается основным для борьбы с надводными кораблями. Они ежегодно проводят учения, где подлодки отрабатывают пуск торпед на максимальную дальность с поражением цели»,

– считает Леонков.

Эксперт назвал интересной особенностью «Ихтиозавра» его способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и подстраиваться под него, «в этом следе очень сложно обнаружить торпеду, которая подкрадывается к кораблю».