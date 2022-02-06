Страны НАТО и Швеция. Кто учит украинцев сражаться с «агрессором»

Более 100 бойцов британского спецназа отправлены на Украину для обучения украинских военных. Страны НАТО уже несколько лет отправляют военных инструкторов для помощи ВСУ. Недавно своих солдат отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. Кто и чему учит украинских военных — в материале «Газеты.Ru».

Универсальные солдаты

Великобритания отправила на Украину более 100 бойцов спецназа из различных подразделений. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета The Mirror.

«Британский спецназ был переброшен в регион для помощи украинским военным. Бойцы сил особого назначения владеют широким набором навыков, которые, без сомнения, сильно помогут украинским Вооруженным силам», — заявил собеседник издания.

Об отправке британского спецназа на Украину The Mirror сообщала еще в конце минувшей осени. К отправке тогда готовили 400-600 человек – смешанный контингент, в который включены были спецназовцы SAS (Special Air Service, Особой воздушной службы), военврачи, радисты и парашютисты.

В состав отправленного на Украину отряда вошли бойцы из рядов SAS, а также SRR – Специального разведывательного полка (Special Reconnaissance Regiment) и SBS – Особой лодочной службы (Special Boat Service).

close 100% Global Look Press

Лондон уже не в первый раз отправляет своих военных для обучения украинских солдат. В 2015 году военные инструкторы Королевских вооруженных сил тренировали ВСУ в Николаеве – учили их оборонительной тактике и оказанию медпомощи.

Тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон говорил, что военные специалисты будут «на краткосрочной основе» представлены Киеву по четырем направлениям — медицине, логистике, разведке и подготовке пехоты.

В 2017 году на Украине находилось 100 военных инструкторов-британцев, тренировавших украинских коллег вести бой в городских условиях, возводить фортификационные сооружения и обезвреживать мины. Подготовку прошли несколько тысяч солдат ВСУ.

Заокеанские полки

На Украине сейчас находится 200 канадских военных инструкторов. Из них 60 были переброшены 2 февраля «подальше от российской границы», на запад страны. По словам командующего подразделениями ВС Канады на Украине подполковника Люки-Фредерика Жильбера, его подчиненные обучали украинских солдат в Одессе, Николаеве, Десне и Борисполе.

Канадские военные инструкторы обучают украинских военных с 2020 года, сообщала пресс-секретарь командования сил специальных операций страны майор Эмбер Бино. Военные из-за океана продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года, объявили ранее канадские власти.

18 января газета Global News сообщала со ссылкой на неназванные источники, что Канада перебросила на Украину часть спецназа, которая в том числе поможет в эвакуации канадских дипломатов в случае «полномасштабного вторжения» России.

Прибалтийская помощь

Солдат-инструкторов отправляет на Украину Латвия, об этом сообщил неделю назад премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. По данным СМИ, «латышские стрелки» будут работать вместе с канадскими инструкторами.

Литва также помогает учить украинскую армию. В 2015 году литовские вооруженные силы приняли на обучение 23 украинцев. Будущие военные инструкторы прошли двухнедельные курсы.

close 100% Литовские военнослужащие во время учений НАТО «Весенний шторм» около границы с Эстонией, 2016 год Ints Kalnins/Reuters

В 2018 году литовские солдаты прибыли на Украину – 12 специалистов из мотопехотной бригады «Гележинис вилкас» два месяца учили украинских коллег. По данным СМИ, они учили военных ВСУ планированию военных операций и подготовке снайперов.

Инструкторы из США

США отправляют военных инструкторов на Украину по меньшей мере с 2015 года.

«Десантники 173-й бригады США прибыли в Украину для обучения украинских военных», — сообщал тогда американский посол на Украине Джеффри Пайетт. Дипломат не уточнил количество десантников США. Из открытых источников известно, что в 2016-2017 годах на Украине находилось 310 американских инструкторов, которые учили пять батальонов ВСУ. Состав инструкторов регулярно менялся.

В 2017 году инструкторы 27-й пехотной бригады США прибыли на Украину – на замену сослуживцам из 45-й пехотной бригады, тренировавших украинских солдат на протяжении 10 месяцев.

В 2019 году американские военные проводили ревизию в частях ВСУ в Донбассе – на предмет коррупции. Кроме того, они готовили украинцев вести диверсионную войну.

«Изменений их статуса не было <…> сейчас они [военспецы США] продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку Вооруженных сил Украины», — сказал 2 февраля в ходе брифинга представитель Пентагона Джон Кирби. Направлять своих солдат на Украину для участия в войне США не планируют, отмечали в Белом доме.

Польский вояж украинский армии

В 2015 году в Польше для обучения украинцев были организованы три сержантских курса. В них участвовали 50 украинских военнослужащих.

В польском минобороны напомнили, что эти планы — часть программы НАТО, которая направлена на приведение в соответствие со стандартами альянса военного образования на Украине.

В Польше украинские курсанты посещали польскую тренировочную базу, соответствующую стандартам НАТО. Предполагалось, что курсанты после возвращения на Украину передадут свои знания младшему командному составу.

close 100% Kacper Pempel/Reuters

Кроме того, Вооруженные силы Украины сотрудничают с военными инструкторами из Грузии, Израиля, Швеции и Эстонии. В основном эти программы касаются обучения саперному делу и военно-полевой медицине. Ряд стран – Болгария, Германия, Венгрия, Литва, Словения и Хорватия – помогали лечить раненых украинских военнослужащих (до 2017 года).