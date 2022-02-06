Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Навка призналась, что ей стыдно за украинских спортсменов 16:42
Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было... 16:31
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО 16:29
Фельдшер рассказала, за что ее уволили во время забастовки... 16:25
На Украине заявили о риске полной остановки транзита... 16:23
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и... 16:23
Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды 16:18
Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ 16:11
Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству 16:01
Лукашенко рассказал о ситуации с перехваченным украинским... 16:01
Армия

Страны НАТО и Швеция. Кто учит украинцев сражаться с «агрессором»

Mirror: 100 британских спецназовцев вылетели на Украину для обучения ВСУ

Слушать
Остановить
close
100%
Reuters
Более 100 бойцов британского спецназа отправлены на Украину для обучения украинских военных. Страны НАТО уже несколько лет отправляют военных инструкторов для помощи ВСУ. Недавно своих солдат отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. Кто и чему учит украинских военных — в материале «Газеты.Ru».

Универсальные солдаты

Великобритания отправила на Украину более 100 бойцов спецназа из различных подразделений. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета The Mirror.

«Британский спецназ был переброшен в регион для помощи украинским военным. Бойцы сил особого назначения владеют широким набором навыков, которые, без сомнения, сильно помогут украинским Вооруженным силам», — заявил собеседник издания.

Об отправке британского спецназа на Украину The Mirror сообщала еще в конце минувшей осени. К отправке тогда готовили 400-600 человек – смешанный контингент, в который включены были спецназовцы SAS (Special Air Service, Особой воздушной службы), военврачи, радисты и парашютисты.

В состав отправленного на Украину отряда вошли бойцы из рядов SAS, а также SRR – Специального разведывательного полка (Special Reconnaissance Regiment) и SBS – Особой лодочной службы (Special Boat Service).

close
100%
Global Look Press

Лондон уже не в первый раз отправляет своих военных для обучения украинских солдат. В 2015 году военные инструкторы Королевских вооруженных сил тренировали ВСУ в Николаеве – учили их оборонительной тактике и оказанию медпомощи.

Тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон говорил, что военные специалисты будут «на краткосрочной основе» представлены Киеву по четырем направлениям — медицине, логистике, разведке и подготовке пехоты.

В 2017 году на Украине находилось 100 военных инструкторов-британцев, тренировавших украинских коллег вести бой в городских условиях, возводить фортификационные сооружения и обезвреживать мины. Подготовку прошли несколько тысяч солдат ВСУ.

Заокеанские полки

На Украине сейчас находится 200 канадских военных инструкторов. Из них 60 были переброшены 2 февраля «подальше от российской границы», на запад страны. По словам командующего подразделениями ВС Канады на Украине подполковника Люки-Фредерика Жильбера, его подчиненные обучали украинских солдат в Одессе, Николаеве, Десне и Борисполе.

Канадские военные инструкторы обучают украинских военных с 2020 года, сообщала пресс-секретарь командования сил специальных операций страны майор Эмбер Бино. Военные из-за океана продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года, объявили ранее канадские власти.

18 января газета Global News сообщала со ссылкой на неназванные источники, что Канада перебросила на Украину часть спецназа, которая в том числе поможет в эвакуации канадских дипломатов в случае «полномасштабного вторжения» России.

Прибалтийская помощь

Солдат-инструкторов отправляет на Украину Латвия, об этом сообщил неделю назад премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. По данным СМИ, «латышские стрелки» будут работать вместе с канадскими инструкторами.

Литва также помогает учить украинскую армию. В 2015 году литовские вооруженные силы приняли на обучение 23 украинцев. Будущие военные инструкторы прошли двухнедельные курсы.

close
100%
Литовские военнослужащие во время учений НАТО «Весенний шторм» около границы с Эстонией, 2016 год

Литовские военнослужащие во время учений НАТО «Весенний шторм» около границы с Эстонией, 2016 год

Ints Kalnins/Reuters

В 2018 году литовские солдаты прибыли на Украину – 12 специалистов из мотопехотной бригады «Гележинис вилкас» два месяца учили украинских коллег. По данным СМИ, они учили военных ВСУ планированию военных операций и подготовке снайперов.

Инструкторы из США

США отправляют военных инструкторов на Украину по меньшей мере с 2015 года.

«Десантники 173-й бригады США прибыли в Украину для обучения украинских военных», — сообщал тогда американский посол на Украине Джеффри Пайетт. Дипломат не уточнил количество десантников США. Из открытых источников известно, что в 2016-2017 годах на Украине находилось 310 американских инструкторов, которые учили пять батальонов ВСУ. Состав инструкторов регулярно менялся.

В 2017 году инструкторы 27-й пехотной бригады США прибыли на Украину – на замену сослуживцам из 45-й пехотной бригады, тренировавших украинских солдат на протяжении 10 месяцев.

В 2019 году американские военные проводили ревизию в частях ВСУ в Донбассе – на предмет коррупции. Кроме того, они готовили украинцев вести диверсионную войну.

«Изменений их статуса не было <…> сейчас они [военспецы США] продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку Вооруженных сил Украины», — сказал 2 февраля в ходе брифинга представитель Пентагона Джон Кирби. Направлять своих солдат на Украину для участия в войне США не планируют, отмечали в Белом доме.

Польский вояж украинский армии

В 2015 году в Польше для обучения украинцев были организованы три сержантских курса. В них участвовали 50 украинских военнослужащих.

В польском минобороны напомнили, что эти планы — часть программы НАТО, которая направлена на приведение в соответствие со стандартами альянса военного образования на Украине.

В Польше украинские курсанты посещали польскую тренировочную базу, соответствующую стандартам НАТО. Предполагалось, что курсанты после возвращения на Украину передадут свои знания младшему командному составу.

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Кроме того, Вооруженные силы Украины сотрудничают с военными инструкторами из Грузии, Израиля, Швеции и Эстонии. В основном эти программы касаются обучения саперному делу и военно-полевой медицине. Ряд стран – Болгария, Германия, Венгрия, Литва, Словения и Хорватия – помогали лечить раненых украинских военнослужащих (до 2017 года).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+