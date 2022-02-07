«Супернюхач» из США начал охоту за российской ракетой «Буревестник»

Накануне российских учений «Гром – 2022» США перебросили в Великобританию свой единственный самолет мониторинга радиационного заражения атмосферы WC-135 Constant Phoenix. По данным «Газеты.Ru», цель этого самолета – отслеживать возможные испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Буревестник».

Командно-штабные учения «Гром – 2022» проводятся с участием трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС), включающих в себя Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские стратегические силы и стратегическую авиацию. Точная дата нынешних маневров неизвестна, но министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявлял, что они пройдут «в начале 2022 года». Экс-министр обороны Украины: слухи о грядущем вторжении России сильно преувеличены Экс-глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что слухи о «громадной российской армии»... 07 февраля 12:42

Состав испытуемых вооружений традиционно заранее не объявлялся.

Во время последних учений «Гром – 2020» (в 2021 году они не проводились, были перенесены на 2022 год) было задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Было произведено 16 пусков баллистических и крылатых ракет.

Используемые во время учебных пусков ракеты – это всего лишь «болванки» без ядерной начинки, которые поражают цели на полигонах Кура на Камчатке и Пембой в Республике Коми.

В Минобороны России отмечали, что во время проведения тренировок проводятся практические пуски и испытания баллистических и крылатых ракет с подводных лодок и кораблей, мобильных наземных пусковых установок, а также ракет шахтного базирования.

По данным военно-дипломатического источника «Газеты.Ru», переброска в Великобританию американского самолета мониторинга радиационного заражения атмосферы WC-135 Constant Phoenix связана с опасением Вашингтона, что в процессе учений «Гром – 2022» Россия будет, возможно, испытывать межконтинентальную ракету глобальной дальности «Буревестник». Эта ракета оснащена ядерной энергетической установкой, которая позволяет ей находится в полете неограниченное время и атаковать противника с любого направления.

«WC-135 Constant Phoenix большую часть времени проводит вблизи Корейского полуострова, следит за ядерными разработками в КНДР. Он собирает пробы в атмосфере с целью выявления ядерного следа, поэтому его называют «супернюхач», – говорит собеседник «Газеты.Ru». – В 2019 году этот самолет пытался обнаружить следы радиоактивных материалов над Северной Европой. Разведывательные структуры США тогда предположили, что это было связано с якобы неудачными испытаниями на Новой Земле российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой известной сейчас как «Буревестник». В Соединенных Штатах полагают, что Россия продолжает испытания этой ракеты и может провести ее запуск уже в ближайшее время – возможно, что как раз в рамках учений «Гром». WC-135 будет отслеживать возможный учебный пуск этой ракеты». «Авианосец США в Черном море Россия потопит за пять минут» В Средиземном море готовятся военно-морские учения стран НАТО «Миссия Клемансо – 2022»... 07 февраля 11:01

Предыдущие учения «Гром» проводились, в частности, в акваториях Баренцева и Охотского морей, расстояние до которых от авиабазы ВВС Великобритании «Милденхолл», где сейчас оказался американский WC-135 Constant Phoenix, составляет около 2500 километров. Теоретически аэродромом подскока для этого самолета может стать авиабаза «Эрланн» в Норвегии, что вдвое сократит расстояние до места проведения российских учений.

«Действительно, интерес американской разведки к радиационному фону на Севере может быть связан именно с испытаниями «Буревестника», – соглашается в беседе с «Газетой.Ru» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. – Известно, что особенностью полета этой перспективной крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой является неизбежный радиоактивный выхлоп. Это, конечно, существенный минус для ее малозаметности, но на большой высоте он не играет особого значения».

Схожей точки зрения придерживается генерал-майор РВСН в отставке Геннадий Деломудров.

«Это логичная версия и она имеет право на существование. Я не уверен, что «Буревестник» будет испытываться прямо во время учений, но такая вероятность есть. Переброска единственного «супернюхача» подтверждает, что американцы очень боятся «Буревестника». Боятся даже больше, чем ракет Северной Кореи»,

– считает Деломудров.