Жители Украины учатся бросать коктейль Молотова во время боевых учений для добровольцев, Киев, 6 февраля 2022 года

Постановочный теракт с жертвами среди гражданских готовят спецслужбы Украины в Донбассе, заявил представитель ополчения ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, эта диверсия должна позволить Украине предстать перед мировым сообществом жертвой терроризма и заявить о вынужденном наступлении на позиции ДНР и ЛНР. Представитель Луганска добавил, что британские спецназовцы, прибывшие на Украину, могут выполнять диверсионные задачи.

Спецслужбы Украины готовят постановочный террористический акт с многочисленными жертвами среди мирных жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке <…> постановочного резонансного теракта <…> на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято», — говорится в заявлении.

По словам Филипоненко, эта диверсия должна представить Украину жертвой терроризма со стороны ЛДНР. «Киев… сможет заявить о вынужденном ответном применении своих вооруженных сил под предлогом устранения «террористической угрозы», — добавил представитель луганского ополчения.

При этом украинские военные вместе с «Пятым каналом» готовят постановочные видеосюжеты о «невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской Народной Республики».

Представитель ЛНР добавил, что на Украину прибыли более 100 бойцов спецназа Великобритании.

«Нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», — утверждает Филипоненко.

Техника у линии

6 февраля Народная милиция ЛНР обнаружила бронетехнику украинских военных недалеко от линии соприкосновения. Вблизи села Муратово были обнаружены две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2.

В районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново Народная милиция заметила мобильные группы, которые пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ с целью скрыть запрещенную технику от наблюдателей.

Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия разместила две единицы бронетехники в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Размещение оружия и военной техники в регионе нарушает третий пункт дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня.

Постановка на постановке

4 февраля Иван Филипоненко заявил, что журналисты из Великобритании, США и Эстонии прибыли в Донбасс для снятия постановочных сюжетов, показывающих «агрессию» со стороны России, ДНР и ЛНР.

По его словам, западные репортеры сейчас находятся в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) украинских Вооруженных сил.

Филипоненко добавил, что командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский поручил командиру 95-й ОДШБР Вячеславу Вессеру обеспечить безопасность и работу прибывших в Донбасс съемочных групп.

close 100% Alexander Ermochenko/Reuters

За день до этого ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. В частности, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных,

Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения» и призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР. Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее назвал эти сообщения «бредом».