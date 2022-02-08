В ЛНР заявили о подготовке Киевом постановочного теракта в Донбассе

Спецслужбы Украины готовят постановочный террористический акт с многочисленными жертвами среди мирных жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке <…> постановочного резонансного теракта <…> на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято», — говорится в заявлении.
По словам Филипоненко, эта диверсия должна представить Украину жертвой терроризма со стороны ЛДНР. «Киев… сможет заявить о вынужденном ответном применении своих вооруженных сил под предлогом устранения «террористической угрозы», — добавил представитель луганского ополчения.
При этом украинские военные вместе с «Пятым каналом» готовят постановочные видеосюжеты о «невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской Народной Республики».
Представитель ЛНР добавил, что на Украину прибыли более 100 бойцов спецназа Великобритании.
«Нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», — утверждает Филипоненко.
Техника у линии
6 февраля Народная милиция ЛНР обнаружила бронетехнику украинских военных недалеко от линии соприкосновения. Вблизи села Муратово были обнаружены две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2.
В районе поселков Боброво, Клиновое и Капитаново Народная милиция заметила мобильные группы, которые пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ с целью скрыть запрещенную технику от наблюдателей.
Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия разместила две единицы бронетехники в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Размещение оружия и военной техники в регионе нарушает третий пункт дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня.
Постановка на постановке
4 февраля Иван Филипоненко заявил, что журналисты из Великобритании, США и Эстонии прибыли в Донбасс для снятия постановочных сюжетов, показывающих «агрессию» со стороны России, ДНР и ЛНР.
По его словам, западные репортеры сейчас находятся в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) украинских Вооруженных сил.
Филипоненко добавил, что командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский поручил командиру 95-й ОДШБР Вячеславу Вессеру обеспечить безопасность и работу прибывших в Донбасс съемочных групп.
За день до этого ряд американских СМИ опубликовали сообщения о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена «атака» на нее со стороны Украины. В частности, газета The New York Times написала, что с помощью этого видео, инсценирующего нападение украинских военных,
Россия будет иметь предлог для «ответного нападения» на Украину, заявив при этом о «геноциде русскоязычного населения» и призовет на помощь «лидеров сепаратистов в Донбассе».
Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «уже нашла трупы» для съемок постановочной атаки Украины на ЛДНР. Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее назвал эти сообщения «бредом».