«Украинец нам не враг». Что думают российские военные о ВСУ

Тема возможного «вторжения» России на Украину последнее время постоянно обсуждается западными политиками и СМИ. Москва категорически отрицает факт подготовки наступления. «Газета.Ru» выяснила, как в российской армии относятся к возможной войне и видят ли там в лице Украины врага.

В сентябре 2021 года командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный в эфире украинского «5 канала» заявил, что «мечтает прокатиться по Москве на танке». Со стороны российских военных подобных заявлений не было. «Да, сейчас вы сильнее. Но это не будет вечным». Что думают в ВСУ о возможной войне Западные политики и медиа говорят о подготовке «вторжения» России на Украину. Одновременно... 01 февраля 17:34

Более того, после аварии украинского военного самолета Ан-26 под городом Чугуев в Харьковской области в 2020 году, в результате которой погибли 22 украинских офицера и курсанта, начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров «от лица летчиков и курсантов России» выразил соболезнования семьям погибших.

«Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою», – заявил Геннадий Зибров.

Как рассказал «Газете.Ru» на условиях анонимности один из офицеров штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, «общее настроение в [российских] войсках достаточно миролюбивое, в бой никто не рвется». «В солдатских казармах российской армии сейчас не увидишь плакатов и «Боевых листков» с призывами «Вперед, на Украину!», да и в частных разговорах военнослужащих эта тема особо не обсуждается – нет команды сверху, значит, нет и повода для разговоров», – добавил собеседник издания.

Подполковник запаса Николай Волобуев, также служивший в ЮВО, считает, что ни Украину, ни украинскую армию российские военные сегодня врагом не считают.

«Украинец нам не враг. В таких категориях никто не рассуждает. Более того, у многих на Украине – друзья или родственники. В том числе те, кто служит в Вооруженных силах Украины.

Особенно это касается людей из семей потомственных военных. Скажем, мой отец служил еще в советской армии, у него был друг, который в 1991 году служил в Закарпатье, потом он перешел в ВСУ. Сейчас он уволился, но уже его сын – кадровый офицер украинской армии. С ним мы знакомы с детства. Считаю ли я его врагом? Нет, конечно», – рассказал «Газете.Ru» Волобуев.

При этом офицер подчеркнул, что, по его наблюдениям, российские военнослужащие очень критично относятся к внешней политике официального Киева, но «не ассоциируют украинские власти с Украиной целиком». «Чувства ненависти к украинцам нет вообще», – считает Волобуев.

«Ненависть к противнику в боевых условиях приходит после первой крови, – рассказал «Газете.Ru» бывший командир 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России, полковник запаса Николай Никульников. – В Чечню войска входили в 1994 году в рамках операции по восстановлению конституционного порядка, хотя и с оружием и боевой техникой, но изначально – в мирных целях. После того, как пошли первые потери, жестокие расправы с нашими солдатами и офицерами, ситуация кардинально изменилась». «Учения как способ попрошайничать». Зачем Украина демонстрирует ракету «Нептун» Военно-морские силы Украины (ВМСУ) на учениях в Черном море отработали взаимодействие флота... 31 января 18:44

Никульников отметил, что российская армия сегодня «на порядок сильнее украинской», поэтому наши военнослужащие не допускают «публичных угроз».

«Не знаю, как настроена украинская армия, угрозы какие-то звучат, но в них больше шапкозакидательских настроений. Российская армия сейчас, очевидно, сильнее по всем показателям, а потому и добрее к Украине, чем она к нам. Да и наших солдат командиры не натравливают на украинских военных, а уж тем более на гражданское население», – объяснил Никульников.

Политолог Александр Зимовский считает, что даже в рамках военных доктринальных документов Россия не считает Украину врагом или противником.

«В Военной доктрине Российской Федерации вообще отсутствует концепт «вероятного противника», страны-противники не называются. Тем более не называется Украина, – сообщил «Газете.Ru» Зимовский. – Исходя из этого в Вооруженных Силах РФ прямо и целенаправленно культивировать враждебность личного состава к конкретной стране и ее населению, в том числе к военным этой страны, не принято. Кроме того, по части Украины есть определение российского президента, который прямо заявил, что не считает украинский народ недружественным».

Подполковник Николай Волобуев добавил, что «в целом положение украинской армии сейчас выглядит удручающим».

«Очень плохо с техникой, с обеспечением, с зарплатами. Есть зависть пополам с презрением к националистическим добровольческим формированиям типа полка «Азов», у которых особое обеспечение и которые занимаются параллельно со службой разного рода «бизнесом», крышеванием и мародерством. Сами военные такими вещами заниматься не хотят, брезгуют.

А вот то, как сегодня оснащена и обеспечена российская армия, вызывает настоящую зависть. В частных разговорах украинские друзья говорили, что хотели бы служить в такой армии, как наша», – заключил Волобуев.