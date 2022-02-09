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Армия

«Угроза возмездия для НАТО». Россия перебросила МиГ-31К в Калининградскую область

Forbes: размещение под Калининградом ракет «Кинжал» является сигналом для НАТО

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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Владимир Сергеев/РИА Новости
Американский журнал Forbes заявил, что Москва, размещая МиГ-31К под Калининградом, пытается дать сигнал НАТО не вмешиваться в случае эскалации конфликта на границе с Украиной. Ракеты «Кинжал», для которых был специально модернизирован МиГ-31, способны долететь до большинства западноевропейских столиц за 7-10 минут, предупреждает издание.

Российский Telegram-канал «Записки охотника» опубликовал видео предполагаемой посадки истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на авиабазе Чкаловск под Калининградом. Американское издание Forbes, комментируя запись, отметило, что над Европой нависла «угроза возмездия» со стороны России.

Авторы материала отмечают, что МиГ-31К обычно не размещаются на российской базе в Калининграде. Там сейчас находятся старые Су-27 и Су-24, которые постепенно заменяются новыми Су-30СМ и Су-30. Таким образом, развертывание МиГ-31К, вероятно, было задумано как преднамеренное предупреждение НАТО. Москва использует истребители как «угрозу возмездия» Североатлантическому альянсу в случае, если организация рассмотрит возможность вмешательства в гипотетический российско-украинский конфликт.

Как указывает военный аналитик Роб Ли, «Кинжал», запущенный над воздушным пространством Калининграда, может достичь большинства западноевропейских столиц и Анкары за 7-10 минут, в то время как ракеты «Искандер», запущенные в Калининградской области, могут в лучшем случае достичь окраины Берлина.

На что способны «Кинжалы»

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВКС России теперь располагает отдельным авиаполком, на вооружении которого находятся истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, разработанный в 70-х годах прошлого века, был специально модернизирован для этих ракет.

В Арктике в конце прошлого года провели испытания «Кинжалов». В ходе тестов самолетами-носителями «Кинжала» отрабатывались патрулирование, пуски гиперзвуковых ракет, а также новая тактика боевых действий против групп кораблей противника.

«Кинжалы» помогут отодвинуть их от наших берегов более чем на 2 тыс. км. Предполагается, что МиГ-31 при угрозе выдвинется на расстояние примерно 1 тыс. км от берега и нанесет удар по противнику. Дальность полета самой гиперзвуковой ракеты комплекса — это еще 1 тыс. км. Одним попаданием она может уничтожить или вывести из строя, сделав его небоеспособным, крупный ударный корабль — эсминец, крейсер или авианосец», — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Новая российская разработка позволит предотвратить реализацию стратегии западных стран, которая заключается в нанесении глобального удара с расстояния более 550 км от линии берега, добавил он.

Ответ на переброску войск США в Европу

Как отмечает Forbes, предварительное размещение ракет под Калининградом станет ответом России на переброску военных США на территорию Польши. Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части страны вблизи границ Украины.

Первые военные США прибыли в Польшу для укрепления сил НАТО в Восточной Европе 5 февраля. Самолет с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве, расположенном в 90 км от границы с Украиной. В понедельник, 9 февраля, в Польшу прибыли четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из той же дивизии. Всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тыс. человек.

Кроме того, более 100 американских военнослужащих 8 февраля прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируется расквартировать в стране.

Анонсируя отправку военнослужащих в Европу, представитель Пентагона Джон Кирби подчеркивал, что американский военный контингент будет направлен «не навсегда», а только для «оказания поддержки» союзникам в регионе. Газета The Wall Street Journal обращала внимание, что это первое перемещение войск США за время «усиления российского военного противостояния с Украиной».

В Кремле предупредили, что переброска американских войск в Европу обострит напряженность на континенте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона «лучшим доказательством» того, что у России есть «очевидная причина для беспокойства».

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