«Приготовления к наступлению в Донбассе идут полным ходом, их не скрыть»

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Он рассказал о переброске военной техники и войск ВСУ, подготовке провокаций на линии разграничения и появлении «отрядов боевиков-джихадистов». Глава разведки считает, что Киев стремится втянуть Москву во внутриукраинский конфликт.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Украина готовится к наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Все боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии соприкосновения, рассказал он в интервью «МК».

«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — отметил он. В ЛНР заявили о подготовке Киевом постановочного теракта в Донбассе Постановочный теракт с жертвами среди гражданских готовят спецслужбы Украины в Донбассе, заявил... 08 февраля 15:22

Глава СВР считает, что Украину к войне подталкивают «националисты и западные наставники».

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — отметил директор СВР.

Нарышкин также заявил о прибытии журналистов в зону конфликта для подготовки фейковых сюжетов.

«Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их «документирование» в стиле фальшивок «Белых касок» в Сирии. Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», — указал Нарышкин.

Директор СВР назвал военные действия в Донбассе главной угрозой для Киева.

«Единственный путь для урегулирования этого конфликта — это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению минских соглашений», — указал Нарышкин. Он напомнил, что у России никогда не было планов вторжения на Украину.

«Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», — заявил он.

По словам Нарышкина, Россия стремится восстановить добрые отношения с Украиной, но этому препятствует неспособность киевских властей договариваться.

ДНР и ЛНР предупредили о стягивании тяжелой техники

Подразделения Народной милиции ДНР ранее сообщили о передвижении танков Украины в 15 км от своих позиций.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям», — рассказал в Telegram заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. Страны НАТО и Швеция. Кто учит украинцев сражаться с «агрессором» Более 100 бойцов британского спецназа отправлены на Украину для обучения украинских военных... 06 февраля 16:46

По его словам, в районе Новотроицкое заметили передислокацию танковой роты 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Также в ДНР отметили активную работу средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ развернули под Мариуполем 12 установок реактивной системы залпового огня «Смерч». Мариуполь из подконтрольных Киеву городов находится ближе всего к границе с Россией — в пределах 60 км, что является оптимальной дистанцией для «Смерчей».

В самопровозглашенных республиках также рассказали о прибытии зарубежных военных инструкторов на Украину. В частности, речь идет о приезде в страну 100 бойцов сил Британии, о котором сообщили в ЛНР. Как указал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, военных могут в дальнейшем направить в Донбасс. По его словам, Великобритания официально заявляла, что военнослужащие выступают только в качестве инструкторов, они должны тренировать армию Украины.

Около 125 тыс. военных на границе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о сосредоточении Украиной до 125 тыс. военных в Донбассе.

«Господин президент сказал вот: Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую [на границе с Украиной]. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тыс. человек на Донбассе там сосредоточены», — отметил президент РФ. Берлин – Киеву: «вторжение России» – не самый плохой сценарий Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили в Киеве ситуацию вокруг Украины... 07 февраля 23:52

Макрон, в свою очередь, указал, что на границах Украины «сосредоточено 125 тыс. российских военных».

Такая ситуация не способствует снижению напряженности в регионе, отметил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он повторил, что на границе сосредоточено 125 тыс. военнослужащих Украины.

«Почему никто не говорит про украинских солдат? Их армия состоит из более чем четверти миллиона человек, более половины из которых размещены прямо рядом с Россией», - сказал Чижов. Постпред РФ при ЕС отметил, что Москва надеется урегулировать разногласия вокруг Украины путем дипломатических переговоров.

Эвакуация иностранных дипломатов

Возросшая напряженность привела к тому, что несколько стран решили эвакуировать своих дипломатов из Киева, а также рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия допускает возможность частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании. «Англосаксы что-то готовят». Лавров посоветовал российским дипломатам покинуть Украину Россия допускает возможность частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными... 10 февраля 16:04

Всего пять государств — США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия — высказали намерение эвакуировать сотрудников посольств и членов их семей с Украины и рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину. Япония также призвала своих граждан срочно покинуть Украину и пообещала по ситуации давать указания по работе своей дипмиссии.

В МИД Австрии сообщали, что рассматривают возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но указали, что примут такое решение только в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации. Аналогичной позиции придерживаются власти Латвии и Польши.

По мнению украинских властей, для эвакуации сотрудников посольств нет реальных оснований. При этом глава ДНР Денис Пушилин высказывал предположение, что эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, отрабатываемый Киевом.

Фейковые сюжеты

В ДНР заявили, что разведка Народной милиции получила исходники видеоматериалов подготовки постановочных пропагандистских сюжетов, которые снимает Киев для дискредитации республик Донбасса.

«На фоне подготовки противника к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале Народной милиции.

Отмечается, что украинские пропагандисты распространяют постановочные видео в рамках операции Crushing Sword («Сокрушительный меч»). В самопровозглашенных республиках сообщили, что целью такой операции будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.