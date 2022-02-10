«Украшение цели»: зачем США переоборудуют старые БМП в российские танки

«В армии США хотят научить своих военных распознавать технику врага на поле боя и уметь отличить бронетехнику противника от собственной. В качестве учебных целей были выбраны российские танки Т-72Б3 и китайские БМП VN17. В Пентагоне сочли, что именно они могут оказаться вероятным противником на поле боя», – пишет американское издание Military Times.
Для имитации Пентагон решил использовать свои боевые машины пехоты «Бредли», созданные еще в середине 1970-х годов. Эта БМП в модернизированном виде еще стоит на вооружении американской армии. Около 2800 единиц старых образцов находятся на хранении. Вот их и решили частично «переоборудовать» в танки Т-72. Для большего сходства установили фальшбортовые экраны и противокумулятивные решетки, башню оснастили контейнерами, имитирующими динамическую защиту. Штатную 25-мм автоматическую пушку заменили на макет 125-мм танкового орудия, для убедительности подвесили на корме «топливные баки».
Издание напоминает, что ранее для имитации БМП-2, Т-72 и Т-80 в армии США использовали израсходовавшие свой ресурс легкие танки M551 «Шеридан». Стрельба по копиям проходила, в частности, в Национальном учебном центре армии США в «Форте Ирвин».
При этом опрошенные Military Times эксперты сомневаются в практической необходимости такого копирования. «Абсолютно не понимаю, зачем это нужно. Очень сомнительное украшение цели», – цитирует издание бывшего полковника Корпуса морской пехоты США Рона Маккели.
Схожей точки зрения придерживаются и российские военные эксперты.
«Технику армий потенциального противника курсанты военных училищ, как в советские времена, так и сейчас обязаны знать наизусть, – рассказал «Газете.Ru» полковник запаса, преподаватель огневой подготовки Вадим Кузьмин. – Тактико-технические характеристики танков и другой боевой техники иностранных государств изучают по специальной программе, известны их основные характеристики и комплектация. Но на самом деле визуально в глаза их никто не видел – ни танки «Абрамс» или «Леопард», ни американские БМП «Бредли» или немецкие «Мардер». Все, что за линией фронта – это противник. И этого достаточно».
Кузьмин подчеркнул, что в полевых условиях технику «часто невозможно идентифицировать». «Отличить российский танк от китайского аналога вряд ли сможет даже самый продвинутый курсант американской военной академии Вест Пойнт», – уверен эксперт.
«Узнаваемость техники вероятного противника имеет определенное значение для противостоящей стороны, – объяснил «Газете.Ru» президент Коллегии военных экспертов России, генерал-майор Александр Владимиров. – В Вооруженных силах есть методички с силуэтами иностранной боевой техники, но их актуальность несколько снизилась в практическом применении. Условия современного боя практически исключают прямой контакт с техникой противника. У нас имитация всегда была условной, без точного сходства с теми же танками».
В свою очередь, военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что у подобной имитации не прикладные, а «политические, психологические и идеологические задачи».
«Военнослужащих армии США таким образом хотят приучить видеть не абстрактного врага вообще, а очень конкретного, из конкретной страны. Офицеры и солдаты должны на автомате воспринимать тот факт, что враги — это именно русские и китайцы. Это своего рода психологическое программирование. Людей убеждают в самоощущении, что они запросто могут уничтожить русский танк.
И это давняя традиция, в США еще в 1960-70-е были в ходу мишени в виде советского солдата. Хочу отметить, что у нас такого не было. Мы не строим фальшивые американские танки и не расстреливаем их, не стреляем по портретам американских солдат или солдат НАТО»,
– сообщил Волков.
В октябре прошлого года ряд мировых СМИ сообщил, что копии советских Т-54 загримировали под американские танки М1А2 «Абрамс» в Китае. Якобы таким образом специалисты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали переделку своих снимаемых с вооружения танков в образцы, похожие на те, что имеются у вероятного противника. Официальный Пекин эту информацию не прокомментировал.