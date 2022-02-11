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Армия

В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления

Басурин заявил о переброске под Краматорск украинского дивизиона ЗРК С-300

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Зенитно-ракетные комплексы С-300

Зенитно-ракетные комплексы С-300

Виталий Невар/ТАСС
Украина перебросила в Донбасс ЗРК С-300, заявили в Народной милиции ДНР. По словам Эдуарда Басурина, Киев таким образом готовится вести наступательные действия – а зенитные комплексы нужны для прикрытия командного пункта штаба. Он также сообщил, что к линии соприкосновения украинские военные стягивают реактивные системы залпового огня. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия может помочь ЛДНР в случае наступления ВСУ.

ВСУ готовят наступление в Донбассе, перебрасывая к линии соприкосновения различные вооружения и подразделения. Об этом заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы располагаем сведениями о проведении вооруженными формированиями Украины мероприятий, расцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям», — сообщил он.

На аэродром Краматорск прибыли для прикрытия штаба Операции объединенных сил (ООС) зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил Басурин. При этом надо отметить, что авиации как таковой у самопровозглашенных республик нет – за исключением беспилотников и ракет земля-земля.

При этом глава ДНР Денис Пушилин заявил на брифинге, что Россия может помочь Донбассу в случае наступления украинских сил. Он отметил, что в регионе «ситуация накалена до предела», в ДНР рассматривают несколько вариантов развития событий, в том числе — полномасштабное наступление Украины с использованием «всего оружия, которое завозилось».

Кроме того, из Харьковской области в Донбасс «на учения» перебросили 92-ю отдельную мехбригаду ВСУ – на Дебальцевское направление. На Донецком направлении украинское командование провело тренировки бронегрупп 53-й и 54-й механизированных бригад. Особенно тщательно, по словам Басурина, изучалась организация наступления и артподдержки.

Передвигаются к линии соприкосновения также реактивные системы залпового огня (РСЗО), добавил он.

«Не сомневаемся в том, что командование ВСУ при начале боевых действий нанесет массированные огневые удары не только по передовым позициям Народной милиции, но и попытается уничтожить критически важные гражданские объекты на территории республики», — сказал Басурин.

Наконец, представитель ополчения ДНР заявил, что Украина привлекает наемников из-за границы под видом военных инструкторов.

«Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников», — утверждает Эдуард Басурин.

ДНР призвала представителей Совета ООН по правам человека, международных наблюдателей и правозащитников фиксировать «данные факты».

Готовят теракт-постановку

8 февраля представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что спецслужбы Украины готовят постановочный террористический акт с многочисленными жертвами среди мирных жителей.

«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке <…> постановочного резонансного теракта <…> на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято», — говорится в заявлении.

Представитель ЛНР добавил, что на Украину прибыли более 100 бойцов спецназа Великобритании.

«Нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», — утверждает Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия разместила две единицы бронетехники в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Размещение оружия и военной техники в регионе нарушает третий пункт дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня.

Взгляд из России

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 10 февраля сообщил, что Украина готовится к наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Все боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии соприкосновения.

«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — отметил он.

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — отметил директор СВР.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о сосредоточении Украиной до 125 тыс. военных в Донбассе.

«Господин президент сказал вот: Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую [на границе с Украиной]. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тыс. человек на Донбассе там сосредоточены», — отметил президент РФ. Макрон, в свою очередь, указал, что на границах Украины «сосредоточено 125 тыс. российских военных».

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