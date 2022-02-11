«Они не нападут». Шойгу и Уоллес оценили обстановку вокруг Украины

Ситуация в Европе обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с британским коллегой Беном Уоллесом. Глава Минобороны РФ также акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы по безопасности от Вашингтона и НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 11 февраля, встретился с главой британского минобороны Беном Уоллесом. Как сообщили в военном ведомстве РФ, стороны указали на важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижения рисков непреднамеренных конфликтов в ходе военной деятельности. «Обсуждать тут нечего». В МИД России прокомментировали ответ ЕС и НАТО В письменной реакции НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости... 11 февраля 17:52

На встрече также «было достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран», отмечается в релизе Минобороны.

Уоллес по итогам переговоров назвал Шойгу «профессионалом» и проинформировал, что российский министр и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказали об отсутствии планов по вторжению на Украину.

«Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России», — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на том, что каждая страна имеет право выбирать союзников, даже несмотря на опасения российской стороны.

В свою очередь, Шойгу констатировал, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины.

Гарантии безопасности

«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии С.К. Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для РФ», — говорится в распространенном сообщении Минобороны России. Глава Минобороны Британии оценил переговоры с Шойгу в Москве Глава Минобороны Британии Бен Уоллес назвал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве... 11 февраля 20:46

Шойгу также обратил внимание на отсутствие ответов на ключевые требования Москвы по безопасности от США и НАТО.

«Министр обороны РФ кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно», — отмечается в релизе.

По оценкам Шойгу, уровень российско-британских отношений близок к нулю. Британский министр обороны выразил готовность обсудить с Шойгу гарантии безопасности Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить с министром обороны России Сергеем... 11 февраля 17:58

«Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно — с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Угрозы санкций

«Сегодня мы наблюдаем все больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций, — добавил Шойгу. — Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. «И «катастрофические», и «потрясающие», и «уничтожающие». Много разных слов».

Он отметил, что перед встречей внимательно прочитал выступления британского министра и его коллег. «К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении через строчку угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью», — сказал Шойгу.

Он также потребовал объяснить поставки Лондоном оружия на Украину и появление там британского спецназа.

По его словам, «напичкивание оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично». «Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — указал Шойгу.

Уоллес пояснил, что сообщения СМИ об отправке на Украину 600 британских военнослужащих не соответствуют действительности. «Не было никаких планов отправлять на Украину 600 бойцов спецподразделений или какие-либо другие силы в указанном количестве», — сказал он. Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Европе Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом об... 11 февраля 20:46

Рейтинг доверия россиян министру обороны РФ за январь 2022 года, по последним данным ВЦИОМ, вырос на 2,3%. Он делит второе место с главой МИД России Сергеем Лавровым (у каждого по 17,4%), на первой позиции — президент РФ Владимир Путин, которому доверяют 28,7% респондентов.

Нагнетание напряженности вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В январе, как свидетельствуют результаты соцопросов, события вокруг Украины стали самыми запоминающимися для 21% россиян (второе место после беспорядков в Казахстане — 22%).