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Армия

Британские инструкторы закончили работу на Украине

Военные инструкторы Великобритании начнут покидать Украину 12-13 февраля

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Ukrainian Defence Ministry/Reuters
Британских военных не будет на Украине в случае эскалации ситуации, заявили в Минобороны королевства. 12-13 февраля страну покинут военные инструкторы, которые обучали украинских военнослужащих обращаться с противотанковыми ракетами.

Военные инструкторы Великобритании, которые обучали военнослужащих Украины обращаться с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, покинут республику 12-13 февраля. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных, мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, в последние недели мы предоставили оборонительные противотанковые системы, также некоторые инструкторы были направлены, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений», — заявил Хиппи в эфире телеканала Sky News.

«Все [инструкторы] будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — подчеркнул он.

Хиппи рассказал, что военные инструкторы «уезжают в течение выходных».

Он также обратил внимание, что британские власти не смогут эвакуировать своих подданных с Украины в случае вторжения российских войск.

«Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность [организовать] военную эвакуацию. Они должны покинуть [Украину] сейчас», — указал он.

По его словам, имеющиеся у России вооружения позволят ей «без предупреждения начать атаку».

Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим подданным, находящимся на Украине, немедленно уехать в связи с угрозой «военных действий».

В настоящее время в стране находятся 100 британских военных инструкторов. В Британии неоднократно указывали, что не собираются отправлять на Украину боевые подразделения своей армии в случае обострения ситуации. Всего в рамках учебной миссии Orbital Минобороны Великобритании на Украине, которая началась в 2015 году, подготовку прошли около 22 тыс. украинских военных, утверждается в Facebook миссии.

Кто еще тренирует украинскую армию?

На Украине находится подразделение литовских военных инструкторов, которые должны помочь украинским ВС в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов. 11 февраля стало известно о возможном увеличении группы инструкторов.

«Литва увеличит число находящихся на Украине военных инструкторов и в ближайшее время передаст противовоздушные ракеты Stinger, — цитирует ТАСС слова премьер-министра Ингриды Шимоните.

Численный состав инструкторов и передаваемое количество средств ПВО не уточняется.

Военнослужащие Канады проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области с 2015 года в рамках операции Unifier. В состав миссии входят около 200 человек. Они уже подготовили около 30 тыс. солдат и офицеров ВС Украины, а также более 2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Как отмечал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине до 2025 года, а их численность со временем вырастет до 400 человек.

Отправить своих военных инструкторов на Украину также пообещала Латвия. Как сообщает ТАСС, она намерена работать совместно с канадскими военными.

США отправляют военных инструкторов на Украину по меньшей мере с 2015 года. Состав инструкторов регулярно менялся, однако из открытых источников известно, что в 2016-2017 годах на Украине находилось 310 военных, которые обучали пять батальонов ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сотрудничают с военными инструкторами из Швеции, Израиля, Грузии и Эстонии.

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