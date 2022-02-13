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Армия

«США претендуют на Черное море. Москве надо стерпеть или ответить»

Зачем Черноморский флот ВМФ России проводит масштабные учения

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Getty Images
В Черном море начались учения ВМФ России. Они пройдут с 13 по 19 февраля. Маневры еще до их начала вызвали резкую реакцию на Украине и в странах НАТО. «Газета.Ru» разбиралась, какую цель преследуют учения.

Маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) России. «На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», – отмечается в сообщении.

Цель учений — оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

На начальном этапе учений корабли покинули базы в Севастополе и Новороссийске, а затем «совершили переход в назначенные районы». Руководит маневрами командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в Черном море пройдут плановые учения, в которых будут участвовать корабельные тактические группы ЧФ. Во время подготовки к ним на одном из полигонов Черного моря отработали учебные задачи морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин».

В связи с готовящимися учениями, Россия перекрыла для судоходства несколько зон Черного и Азовского морей, что вызвало возмущение Украины. Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины заявило, что Россия занимается «разрушительной деятельностью» в «Азово-Черноморском регионе».

«Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Азово-Черноморском регионе, закрыв значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-запад Черного моря. Россия объявила их опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с учениями, на которых будут осуществлены ракетные и артиллерийские стрельбы. Параллельно Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, чтобы оказать давление на Украину и мир», – говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

Учения проводятся в момент острого кризиса в отношениях России и НАТО. Западные страны и Украина не раз заявляли о сосредоточении российских войск у украинской границы и о якобы готовящемся «российском военном вторжении» на Украину. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

«Учения России в Черном море проходят без учета интересов Украины и являются еще одним доказательством агрессивной политики Москвы в регионе», – говорится в специальном заявлении для прессы комитета Сената США по вооружённым силам.

«Вот на что хочу обратить внимание. Маневры ВМФ России проходят на фоне подготовки к военно-морским учениям стран НАТО «Миссия Клемансо – 2022» в Средиземном море. В рамках этих учений планируется, в том числе, проход кораблей альянса в Черное море. Это очень редкое совпадение. Фактически это означает демонстративный показ силы друг другу», – рассказал «Газете.Ru» контр-адмирал в отставке, бывший сотрудник Главного штаба ВМФ России Михаил Нелюбин.

Контр-адмирал добавил, что «такое совпадение в условиях крайне непростой военно-политической обстановки может привести к эскалации противостояния».

Французский военный портал Opex360 также отмечает, что совпадение российских учений с подготовкой к учениям НАТО «угрожает опасными инцидентами».

«Проход в Черное море британского эсминца «Дефендер» в июне 2021 года послужил поводом для такого инцидента. Россия посчитала, что эсминец вошел в ее территориальные воды и открыла предупредительный огонь, после чего «Дефендер» сменил курс», – напомнил портал Opex360.

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Дмитрий Жуков отметил, что учения НАТО «были анонсированы раньше российских».

«Это означает, что российские маневры можно расценивать как ответ на маневры западных партнеров. Это, таким образом, не агрессивный шаг, а исключительно оборонительный. Мы проводим учения у наших берегов. США претендуют на Черное море. Москве надо стерпеть или ответить. Гипотетическая ситуация, когда Черное море патрулируют корабли НАТО, а наши военные сидят на берегу и просто смотрят на это – неприемлема для Москвы», – считает Жуков.

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