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Армия

«Когда мы решим с президентом России». В Минске назвали условия вывода ВС РФ

Лукашенко: российские войска покинут Белоруссию после учений, по согласованию с Путиным

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Российские военные уедут из Белоруссии не раньше окончания учений «Союзная решимость», которые проходят с 10 по 20 февраля на территории республики. Как пояснил Александр Лукашенко, принимать совместные решения по срокам возвращения войск РФ на родину будут лидеры двух стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, «когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения». Соответствующее заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник, 14 февраля, он встретился с украинским политиком Александром Морозом (в 1991–2012 годах — глава Социалистической партии Украины и руководитель ее фракции в парламенте, дважды занимал пост спикера Верховной рады).

«Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», — пояснил Лукашенко.

Он также напомнил, что американцы «тысячами перебрасывают в Польшу и Прибалтику вооруженные силы».

С 10 по 20 февраля проходят белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022». В рамках маневров, по официальным данным, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают, напоминает РИА «Новости».

Маневры проходят на фоне обострения ситуации на Украине. В НАТО ранее объявили о расширении военного присутствия в Восточной Европе. Североатлантический альянс направляет вооруженные силы в Литву, Болгарию и Румынию.

Купить всю военную технику

О том, что Белоруссия планирует закупать у России почти всю участвующую в учениях технику, глава республики сообщал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Такое решение Лукашенко объяснил «поведением НАТО и Украины». Одной из главных целей маневров он назвал обучение белорусских военных обращению с новым российским оружием, отметив, что «Беларусь вынуждена защищать границу с Украиной».

«Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать ее у вас в этом, следующем году и т.д.», — приводит РБК слова Лукашенко.

«Война не нужна»

Он добавил, что по его просьбе создаются центры, в которых солдат обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. Два таких центра уже созданы в России, один — в Белоруссии.

Еще одной целью проходящих учений Лукашенко назвал «открывшееся южное направление», подчеркнув, что Белоруссии и РФ война не нужна:

«Полезут — получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить — от Бреста до Владивостока».

Ответственность за агрессию

На этом фоне в сенате США внесли проект об ответственности Белоруссии в случае, если Лукашенко «позволит России использовать ее территорию для вторжения в Украину или будет содействовать иным способом».

«Акт по ответственности Беларуси за агрессию» инициировал сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, отметив, что его цель — сдержать Минск от таких шагов.

Документ, в частности, предполагает санкции в отношении Белоруссии или другой страны, если она будет поддерживать «агрессию РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины — путем непосредственного участия в наступлении, размещения российских сил, предоставления материальной, тактической или иной поддержки для военной операции РФ».

«США должны четко заявить, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, будут применены мощные экономические и дипломатические санкции.

Проще остановить войну, которая еще не началась, чем уже разгоревшийся военный конфликт», — указал Ленкфорд.

Сенатор констатировал, что Минск впустил на территорию Белоруссии и к своим границам с Украиной тысячи российских военных. По его оценкам, «эта группировка — самая многочисленная в республике со времен «холодной войны».

Союзное государство

Союзное государство — надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

Как отмечают наблюдатели, в 2021 году стали заметны продвижения в построении Союзного государства. 5 ноября прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции в вопросах налогов, кредитов, а также создания объединенных рынков нефти, газа и транспортных услуг.

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