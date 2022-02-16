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Армия

Над Украиной безоблачное небо. Как Запад всю ночь ждал «вторжение» России

Опубликовавшая «точное время вторжения» на Украину The Sun утром переписала статью

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Газеты Британии и США в канун «даты вторжения» России на Украину – 16 февраля – опубликовали статьи, в которых говорилось о точном времени начала войны. Таблоид The Sun, например, заявлял — русские нападут на Украину ровно в час ночи, однако потом внес правки — «небо над Киевом оставалось безмолвным». Глава Минобороны Бен Уоллес уже заявил, что рассуждать о датах в данном случае бессмысленно, но западные СМИ это не смутило. А разведка Эстонии уже назвала новые сроки «вторжения».

«Над Киевом холодное ясное небо»

Британская газета The Sun опубликовала 15 февраля статью, в которой называлось точное время предполагаемого нападения России на Украину. По данным таблоида, вторжение должно было начаться ровно в час ночи – 4.00 мск.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако на следующее утро текст материала обновили: атаки не произошло.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к авианалету, оставалось безмолвным», — говорится в статье.

При этом, по данным источников Sun в британской разведке, Россия может напасть на Украину «в любой момент». На границе сосредоточены российские ракетные войска и группировка численностью 200 тыс. человек, добавили собеседники газеты.

Газета Daily Mirror сообщила, что «русские ударят завтра в три часа ночи» — 5:00 мск 16 февраля. Издание ссылалось на источники в спецслужбах США. При этом во вводной части статьи говорится, что вторжение начнется в полдень 16 февраля, и никаких объяснений этому не приводится.

Собеседники Mirror заявили, что Россия может нанести воздушные удары по командным пунктам Украины, начать танковое наступление и ударить по южному побережью Украины с Черного моря. Свой материал Mirror исправлять не стала, опубликовав новый текст — в нем редакция признала, что «вторжения не произошло».

Агентство Reuters вечером 15 февраля запустило с Майдана Незалежности в Киеве прямой эфир. Трансляция продолжается до сих пор.

Примечательно, что в ходе эфира откуда-то прозвучал гимн СССР. «Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надежный оплот! Партия Ленина — сила народная Нас к торжеству коммунизма ведет!» — могли услышать зрители.



Наконец, американский телеканал CBS News сообщил, ссылаясь на чиновников администрации США, что Россия перебросила на украинскую границу артиллерию, ракетные установки и танки.

Дату 16 февраля в качестве возможного дня вторжения России на Украину называл ранее президент США Джо Байден. Однако он признал, что «нападение» не является неминуемым, и есть шанс решить все дипломатическим путем.

«Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?»

— прокомментировала репортаж CBS News представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она предложила съемочной группе канала съездить в Донбасс и поговорить с людьми, которые «семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением».

Кроме того, Захарова обратилась к «средствам массовой дезинформации» — агентству Bloomberg, газетам The New York Times, The Sun и другим изданиям. «Огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — заявила дипломат.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в свою очередь заявил 16 февраля, что о датах вторжения России на Украину рассуждать нет никакого смысла. «Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах, которые я видел, самым важным являются не даты, а огромное количество войск», — сказал министр.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация не приветствует риторику разжигателей войны. Так он прокомментировал публикации британских Sun и Mirror.

«В любой ситуации, будь то риск конфликта, говорим ли мы о нынешней ситуации, либо о других, подстрекательская риторика опасна и ее необходимо избегать. Важно, чтобы слова фокусировались на поиске дипломатического решения», — сказал он.

В конце концов, дату вторжения решили «перенести» – об этом заявила Служба внешней разведки Эстонии. Причиной, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, ведомство называет «неготовность русской армии».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — поясняется в документе эстонского разведуправления.

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