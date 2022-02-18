«Благодаря украинскому «Зоопарку-3» Россия получит массу цинковых гробов»

Утверждения о том, что Россия должна была вторгнуться на территорию Украины, в Москве называют фейком. Но европейские и американские журналисты продолжают обсуждать военно-технические подробности возможного «российского вторжения». Публикации изучил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Например, портал Breaking Defense утверждает, что «война между Россией и Украиной станет уроком для США». В издании считают, что вооруженная борьба Киева и Москвы может стать «демонстрацией возможностей современной армии по ведению боевых действий». «У США не получилось начать войну в Донбассе. Они попробуют в Приднестровье» Силы НАТО наращивают присутствие в Румынии. В страну переброшена бронетехника, Пентагон анонсирует... 17 февраля 22:36

Авторы полагают, что в «современных реалиях войны остается слишком много вопросов, которые касаются не только тактики ведения боевых действий, но и необходимости применения различных видов техники».

До сих пор не понятно, пишут аналитики издания, насколько серьезно влияют на боевые действия БЛА, сохранили ли свою эффективность со времен Второй мировой войны танки, насколько хорошо современные ПВО способны противостоять самолетам и вертолетам противника.

В Breaking Defense считают, что в случае начала военного конфликта между Россией и Украиной ответы на большинство этих вопросов будут получены. При этом Вашингтон «сможет извлечь бесценный опыт, который поможет изменить принципы ведения современной войны».

«Это крайне странное утверждение. США имеют богатейший опыт военных действий. Самый большой в мире. Начиная с Югославии и заканчивая Афганистаном. Они прекрасно понимают, что и как работает в современной войне», – рассказал в беседе с «Газетой.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Дмитрий Очиров.

В свою очередь американский журнал Forbes утверждает, что «российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» будут возглавлять любое нападение ВС РФ на Украину». В Forbes считают, что именно «Искандер» позволит Москве внезапно напасть и нанести разрушительный эффект.

«Внезапный удар такими ракетами может нанести значительный урон украинским силам, как авиации, так и наземной технике, если они будут застигнуты врасплох. Но моральный эффект от такого удара, а также неуверенность и состояние «шока и трепета», которые вызывают такие удары, особенно если им подвергнуто военное руководство, могут быть гораздо более значительными», – пишет американское издание.

Forbes описывает некие маневры, которые якобы осуществляли «Искандеры» на российской территории вблизи украинских границ, говорят об «опасном приближении некоторое время назад». При этом издание подчеркивает, что отвод этих комплексов от границ «ничего не гарантирует, так как удар может быть нанесен и с достаточно большого расстояния». «Уничтожить супероружие Москвы можно по дешевке» Металлические частицы, микроволновое излучение и специальным образом созданные турбулентности смогут поразить... 17 февраля 18:13

Официально дальность «Искандера» – 500 км. Однако сами американцы считают, что дальность ракеты превышает этот предел. Именно такие претензии стали формальным поводом для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Договор предусматривал максимальный порог в полтысячи км. Эксперты Пентагона считают, что в свое время официальная дальность ракеты была фиктивно занижена, чтобы скрыть нарушение ДРСМД, а реальная дальность составляет 2000-2600 км. Москва это отрицает.

«Даже 500 км — это очень много. Таким образом, у «Искандеров» вообще не было необходимости «опасно приближаться к украинской границе». Это полный абсурд. Если Москва захочет напасть, используя «Искандеры», она не будет их выдвигать на российско-украинскую границу, это не ствольная артиллерия», – рассказал военный эксперт, полковник РВСН в отставке Алексей Волин.

Наконец, американское издание Military Watch утверждает, что «если Москва нападет на Украину, то благодаря украинской РЛС «Зоопарк-3» Россия получит массу цинковых гробов».

Напомним, что «Зоопарк» представляет собой РЛС контрбатарейной борьбы, которая предназначена для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня своих огневых средств.

Таким образом, основное предназначение и российских, и украинских «Зоопарков» – ведение контрбатарейной борьбы. Они не предназначены для нанесения вероятному противнику каких-либо массовых потерь в живой силе.