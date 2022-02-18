«Хуже чем есть, сделать нельзя. Градус напряжения довели до уровня Карибского кризиса»

Время российского «вторжения» на Украину, которое озвучивали западные медиа и политики, неоднократно переносилось. При этом журналисты и высокопоставленные чиновники, которые говорили о конкретных числах, ссылались на некие источники в разведслужбах США и стран Европы. «Газета.Ru» разбиралась, насколько надежными могут быть подобные источники.

«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это – пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Они ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату вторжения. Одновременно глава Форин офиса [Великобритании] Элизабет Трасс сказала, что «вторжение» может последовать в любой момент в течение многих месяцев», – сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу интервью телеканалу RТ. «Благодаря украинскому «Зоопарку-3» Россия получит массу цинковых гробов» Утверждения о том, что Россия должна была вторгнуться на территорию Украины, в Москве называют... 18 февраля 16:48

Бывший сотрудник Службы внешней разведки (СВР) России Андрей Пиляев считает, что опубликованные данные «не выглядят как результаты деятельности спецслужб».

«Это просто какие-то детские рисунки, не больше. Если бы некая разведслужба получила достоверные данные о том, что другая страна готовит вторжение, то это были бы очень конкретные данные – с большим количеством подробностей. Просто стрелочки – это слухи. Вспомните Wikileaks, там было сумасшедшее количество депеш, писем, реестров, которые подтверждали операции ряда стран НАТО в Афганистане, операции в Африке. Это было доказательно. Это можно было верифицировать. Здесь нам предлагают нечто вообще без доказательств», – говорит Пиляев.

В свою очередь, военный эксперт Владимир Попов утверждает, что сами разведслужбы такого рода информацию вообще не публикуют.

«Получение достоверной и объективной оперативной информации о состоянии армии страны потенциального противника является прерогативой любой разведки, – рассказал «Газете.Ru» Попов. – При этом любая разведка предпочитает работать молча, не афишируя свою деятельность. К примеру, о существовании израильской службы «Моссад» стало известно лишь через 30 лет после ее создания, а это одна из лучших спецслужб мира.

Если разведка подает публичный голос, то это либо попытка запустить дезинформацию, либо свидетельство ее откровенной слабости. Когда публикуются отчеты разведслужб, озвучиваются аналитические выводы, которые предназначены для ограниченного круга лиц, то это симбиоз этих двух пунктов».

Среди самых информированных разведок мира неожиданным образом оказалась Служба внешней разведки Эстонии. После того, как не сбылся прогноз США и Великобритании о российской атаке в ночь с 15 на 16 февраля, в Таллине озвучили новую дату – «вторжение» состоится во второй половине февраля. На своем сайте эстонская спецслужба опубликовала карту со стрелками «наступления». «У США не получилось начать войну в Донбассе. Они попробуют в Приднестровье» Силы НАТО наращивают присутствие в Румынии. В страну переброшена бронетехника, Пентагон анонсирует... 17 февраля 22:36

«Вся эта история с эстонской разведкой выглядит смехотворно и неправдоподобно, – рассказал «Газете.Ru» писатель и публицист, автор многих книг о внешней разведке России Николай Долгополов. – Это звучит не как информация, а как дезинформация, выдача якобы разведывательных сведений в целях спровоцировать другую сторону. Если была поставлена задача сделать ситуацию хуже, то хуже чем есть, сделать уже нельзя. Градус напряжения довели чуть ли не до уровня Карибского кризиса, пора бы уже остановиться, а не подливать масла в огонь».

При этом Долгополов напоминает, что эстонские спецслужбы имеют «опыт работы против России»

«Отмечу, что Эстония хотя и является небольшим государством и редко присутствует на каких-то крупных международных мероприятиях, разведка этой страны очень упорно работает против России. И ее нынешние прогнозы с датами «вторжений» – это уже не первый случай, когда Таллин подносит зажжённую спичку к коробку. Наши спецслужбы неоднократно выявляли, скажем так, эстонских разведчиков, которые пытались вербовать российских граждан», – добавил Догополов.

Так, в июле 2021 года в Санкт-Петербурге при попытке получить информацию закрытого характера задержан консул Эстонии Март Лятте. Об этом сообщили в ФСБ. До этого в Псковской ФСБ был задержан Эстон Кохвер – сотрудник тартуского отдела Департамента полиции безопасности МВД Эстонии.

Политолог Александр Зимовский сомневается в самостоятельности разведслужбы Эстонии.

«Отчет эстонской разведки — это документ, который вброшен в СМИ с целью взбудоражить общественность, а страхи предназначены для стран-членов НАТО, которые должны объединиться на фоне «российской угрозы». И то, что озвучивает Таллин, это придумки не эстонских разведчиков, а их старших коллег – американцев»,

– считает Зимовский.