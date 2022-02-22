«Украина способна только на грязную атомную бомбу»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренного Будапештским меморандумом, вызвало серьезную озабоченность Москвы. Министр обороны Сергей Шойгу назвал виды ядерных вооружений, которые могут появиться на Украине. «Газета.Ru» разбиралась, насколько велик ядерный потенциал Киева.

Украине после распада Советского Союза досталось около трети всего советского ядерного потенциала – 176 межконтинентальных баллистических ракет, 33 стратегических бомбардировщика с ядерным вооружением, а также средства его проектирования и производства. «Попадает в цель при промахе». На что способен российский соперник Javelin Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М начал... 21 февраля 23:05

В 1994 году Украина согласилась уничтожить это оружие или передать его Москве и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия – взамен на гарантии безопасности и соблюдение территориальной целостности страны со стороны России, США и Великобритании. Это соглашение получило название Будапештский меморандумом. Сейчас в Киеве, судя по словам президента Владимира Зеленского, об этом жалеют — и намерены рассмотреть возможность возвращения в «ядерный клуб».

Реальность появления ядерного оружия на Украине, которое не использовалось и не производилось почти тридцать лет, оценил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он назвал и возможные его носители в виде оперативно-тактических комплексов «Точка-У», максимальная дальность поражения которых составляет 120 километров. Российская армия от «Точки» отказалась в 2019 году в пользу более мощных и дальнобойных «Искандеров».

Шойгу также отметил, что «в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, есть оборудование, есть специалисты». То есть Киеву не составит большого труда наладить производство ядерных боеприпасов, дело лишь в носителях, которые ограничены по дальности.

«На территории Украины во времена СССР располагалась 43-я ракетная армия, в состав которой входило шесть дивизий, – рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ракетных войск генерал-полковник Виктор Есин. – На их вооружении имелись тактические, оперативно-тактические и баллистические ракеты, все они были либо утилизированы, либо переданы России. Вначале 1990-х мне как раз доводилось принимать участие в международных переговорах о выводе ядерного оружия из Украины. С тех пор их ракетные войска можно считать условными. Самое главное, что в отличие от российских РВСН, потерян опыт боевой службы, нет специалистов такого профиля, да и самих ракет тоже нет. Да, оперативно-тактический комплекс «Точка-У» обладает возможностью использовать ядерный боеприпас, но его трудно назвать стратегическим вооружением».

Нынешний гражданский ядерный потенциал Украины представлен четырьмя атомными электростанциями – Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, на которых эксплуатируются 15 энергоблоков. Все они были построены еще в советские времена и выработали свои сроки эксплуатации, но продолжают работать за счет частичной модернизации. Александр Бородай: Россия вмешается, если Украина нападет В Донбассе ждут нападения Вооруженных сил Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных... 20 февраля 15:21

Также на Украине есть несколько центров, которые занимаются атомными технологиями. Это киевский Институт ядерных исследований Национальной академии наук, ННЦ «Харьковский физико-технический институт», «Научно-технический центр» Энергоатома и КБ «Атомприбор».

Есть на Украине и свои месторождения урана. Впрочем, сейчас Киев вынужден использовать отработанные и уже захороненные запасы для обеспечения работы ядерных реакторов АЭС. Для возобновления производства обогащенного урана, который может быть использован в ядерных боеприпасах, также потребуется длительное время.

«Теоретически Украина может наладить производство ядерных вооружений. Но в стране нет соответствующих полигонов для их испытаний, – считает военный эксперт Александр Хохлов. – Вопрос еще и в его качестве, которое на первом этапе будет представлять собой примитивные боеприпасы. Украина способна только на грязную атомную бомбу, на организацию полноценного производства атомного оружия у Украины нет денег.

Здесь в большей степени видится шантаж со стороны президента Зеленского, причем направлен он даже не в сторону России, потенциальной цели, а в сторону Запада, чтобы подтолкнуть его к более решительному противодействию Москве. Еще это и расчет на свой электорат, его радикальную националистическую часть, чтобы показать готовность в отстаивании интересов Украины любой ценой».