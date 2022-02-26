«ВСУ повторили ошибку фельдмаршала Паулюса. В итоге он сдался»

При осуществлении военной спецоперации России на Украине подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции и бросают вооружение, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, почему инструкторы НАТО не смогли помочь украинской армии.

«Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение», – сообщили в Минобороны России. «Взять Тбилиси труда бы не составило. Киев тоже можно» Вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года, закончившийся «принуждением... 25 февраля 22:18

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и базу ВМС в Очакове. Также уничтожено 18 радиолокационных станций (РЛС) зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук- М1», сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2». В ведомстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнув, что «вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины».

«Если брать уровень тактической подготовки отдельно взятых бойцов, командного состава ВСУ батальонного звена, то они построены на советских принципах и достаточно боеспособны при условии, если они понимают, за что сражаются. Однако, уровень оперативный и оперативно-стратегический у ВСУ слабый», – сказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Эксперт утверждает, что украинская армия очень неравномерно и непропорционально размещена на территории страны.

«Сегодня мы наблюдаем то, что ВСУ сосредоточили огромный кулак – все боеспособные части – у границ с ЛДНР, фланги при этом не обеспечены абсолютно. Это повторяет картину ставки немецкого военачальника и командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса. В 1942 году эта армия имела мощную группировку атакующую Сталинград, а фланги прикрывали слабые итальянские и румынские дивизии. Итог операции – снесение флангов и уничтожение армии Паулюса. Один в один ВСУ повторили ошибку фельдмаршала Паулюса. В итоге он сдался. Командование создало группировку на границе республик, а фланги были обеспечены даже хуже, чем у Паулюса», – рассказал Сивков.

Генерал-майор в отставке, участник миротворческой операции в Южной Осетии в 2008 году Леонид Жилин отметил, что «иностранные инструкторы не смогли помочь украинской армии».

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Роль советников и инструкторов НАТО часто преувеличивают. В Грузии они тоже не смогли придать Тбилиси боеспособности. Грузинские войска бежали и оставляли свою технику. Эти кадры массово крутили все мировые телеканалы. Проблема еще и в том, что ни Украине, ни Грузии НАТО действительно современную технику не поставляло. Все ограничивалось автомобилями, стрелковым оружием или переносными ПТРК не самых последних моделей. Средства ПВО и ПРО, РЭБ, авиация – ничего этого не было. А без этого война современная не ведется. Инструкторы НАТО готовили охранников для складов. Или карателей, которые могут воевать с местным населением. К столкновениям с регулярной армией их не готовили», – утверждает Жилин.

Военный политолог Валерий Волков, в свою очередь, считает, что годы подготовки ВСУ странами НАТО «были только рекламным шагом». «Свою роль сыграла коррупция. С ней якобы боролись, это стало сверхидеей Киева. Но даже в США и ЕС коррупцию на Украине считали запредельной. Соответственно то, что поставлялось – воровали. Была громкая история с кражей приборов ночного видения в части во Львове. Осознание, что помощь разворуют, тормозило сами страны НАТО с принятием решения об усилении этой помощи», – считает Волков.

При этом, по мнению программного директора клуба «Валдай», профессора МГИМО и РАН Олега Барабанова, если собственно армейская подготовка и уровень военной техники ВСУ «вызывает вопросы», то информационная составляющая находится «на достаточно высоком уровне».

«Очевидно, что сила российских вооруженных сил выше и это показало продвижение наших войск и на юге – от Крыма к Херсону, и на севере через чернобыльскую зону. При этом понятно, что в информационном освещении войны всегда есть жанр «охотничьих рассказов» – подсчет, кто больше чьих танков и самолетов подбил, и верить этому нужно с большой поправкой на жанр», – считает эксперт.

Эксперт особо подчеркнул, что страны Европы и США создают «благоприятный информационный фон для армии Украины». «На этом фоне, что реально происходит непонятно. Множество фейков, домыслов, слухов», – резюмировал эксперт.