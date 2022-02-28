«Пусть он насиловал и расстреливал. Зато воевал за Украину»

На Украине намерены выпускать из тюрем и СИЗО уголовников, готовых принять участие в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил прокурор Офиса генеральной прокуратуры Украины Андрей Синюк. «Газета.Ru» разбиралась, кого хотят выпускать и насколько эффективной может быть такая мера.

«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов будут освобождать бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране», – рассказал Андрей Синюк телеканалу «Громадське». «ВСУ повторили ошибку фельдмаршала Паулюса. В итоге он сдался» При осуществлении военной спецоперации России на Украине подразделения и военнослужащие украинской... 26 февраля 19:25

По его словам, «данный вопрос разбирается на самом высоком уровне».

При этом в список людей, которые потенциально могут быть освобождены, формально попадают военнослужащие ВСУ и националистических формирований, которые совершали преступления во время боевых действий на Донбассе.

Так, в этом списке может оказаться бывший командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко. В 2017 году за военные преступления он был приговорен Оболонским районным судом города Киева к 11 годам заключения. Его заместитель Николай Цукур приговорен к девяти годам. Другие бойцы получили от 8 до 9 лет лишения свободы.

Тогда Военная прокуратура Украины посчитала приговор слишком мягким, особенно для Онищенко «Мы считаем, что каждый обвиняемый заслуживает лишение свободы на больший срок, чем вынесенный приговор суда. Мы считаем, что за такие тяжкие и особо тяжкие преступления должно быть максимальное наказание», – объявил журналистам гособвинитель Руслан Кравченко.

По данным украинской прокуратуры, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданскому населению.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал во время пресс-конференции, что «в подвальных помещениях школы, где располагался штаб батальона, имелись специально приготовленные средства для совершения насильственных действий, причинения телесных повреждений, нанесения побоев и пыток».

В уголовном деле Онищенко описан эпизод незаконного похищения бойцами батальона нескольких жителей села Марьинки, которых использовали как «живые щиты» для прикрытия от снайперского огня.

Кроме этого оказалось, что каждый четвертый из личного состава «Торнадо» имел судимость. Сам Онищенко привлекался к уголовной ответственности пять раз. Сейчас он и его подчиненные могут выйти на свободу.

26 февраля из СИЗО уже был выпущен бывший командир украинского батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он обвинялся сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: 146 («незаконное лишение свободы»), 358 («превышение служебных полномочий»), 366 («служебный подлог») и 365 («использование поддельных документов»). Сам Семенченко неоднократно выступал за освобождение Онищенко. «США не хотят войны с Россией, против ее ракет они бессильны» Несмотря на то, что США рассматривают Россию как своего главного противника, они не спешат развязывать... 27 февраля 11:47

«Это жест отчаяния украинской власти – выпустить из тюрем уголовников и отправить их воевать, – рассказал «Газете.Ru» экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – В украинской армии проку от них точно не будет, не будет общей подчиненности, координации действий, это будут какие-то неподконтрольные отряды, которые станут действовать по своему усмотрению. Махновщина какая-то, Гуляйполе в современном исполнении. Численность таких отрядов будет незначительна, воевать они не умеют, прославились только своими зверствами в отношении гражданских лиц, чем и будут заниматься. Как реальную силу их нельзя рассматривать, здесь больше будет проблем для самой Украины, которая раздает сейчас оружие всем желающим».

Бывший военнослужащий ВСУ, правозащитник Александр Мединский считает, что подобные действия украинских властей это «не только жест отчаяния, но еще и акт устрашения».

«То, что вынужденная мера – понятно. Реально желающих гибнуть мало, нужно искать кого угодно. Но есть и чисто террористический момент. В смысле террора как устрашения противника. Выпустить таких людей, натравить их на врага – это попытка испугать. Пусть он насиловал и расстреливал мирное населения. Зато воевал за Украину. Таких людей боятся, и они в этом смысле могут быть полезны Киеву»,

– считает Мединский.

Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, сомневается в эффективности использования подобных людей.

«Штрафные подразделения существовали в разных армиях. На любой войне у сражающихся должна быть мотивация – кто-то за Родину, кто-то за какого-то лидера. У украинских военных таковой сейчас практически нет. Они сдаются в плен, не сражаются до последнего – не за кого гибнуть. Выпущенные украинские арестанты тоже не будут биться насмерть. Они обижены на власть, которая посадила их в тюрьмы. Воевать против регулярной армии такие формирования точно не смогут, это будет мародерское движение, которое уйдет в леса и будет промышлять банальным грабежом», – считает эксперт.