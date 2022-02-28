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Армия

«В НАТО сразу стали стремительно заявлять, что у них нет агрессивных намерений против России»

Что означает приведение сил стратегического сдерживания России в особый режим боевого дежурства

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в рамках учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в рамках учений сил стратегического сдерживания «Гром-2022»

Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. «Газета.Ru» разбиралась, что это означает.

Ранее Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым приказал привести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Запад принимает нелегитимные санкции в отношении Москвы.

«Стратегические силы сдерживания – основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС)», – говорится в Справочнике по терминологии в оборонной сфере (СТОС) , опубликованном на сайте Минобороны.

Стратегические силы сдерживания, согласно справочнику, включают в себя Ракетные войска стратегического назначения, а также соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил, а также подводные лодки и надводные корабли, оснащенные как ядерным оружием, так и неядерным высокоточным оружием большой дальности.

«Речь идет об активации дублирующих и резервных каналов связи для доведения приказов на применение стратегических вооружений. Вероятно, на практике под этим подразумевается, чтобы при любых условиях обстановки приказ на ответный удар был доведен. Речь именно, в первую очередь, об ответном сценарии, может быть, ответно-встречном, потому что нет необходимости делать объявления, если ты собираешься нанести удар первым», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Он отметил, что этот сигнал России был правильно воспринят. «Страны НАТО сразу стали стремительно заявлять, что у них отсутствуют агрессивные намерения против России», – сказал Стефанович.

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, российские стратегические силы сдерживания всегда находятся в постоянной боевой готовности, но сейчас «поставлено на вид для международного сообщества, что Россия готова к применению ядерного оружия». «Вычислительные машины, которые находятся в системе управления ядерными силами, за пару секунд введут полетное задание для каждой конкретной ракеты, которая стоит на боевом дежурстве», – сказал Литовкин.

Он отметил, что если говорить о стратегической авиации, то вполне возможно, что этот приказ предполагает подвеску крылатых ракет с ядерными боеголовками на борт стратегических авианосцев типа Ту-160 и Ту-95.

«Что касается подлодок, то они как правило на базах стоят пустыми, возможно, что в это время идет оснащение их баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. А наземная группировка всегда у нас в постоянной боеготовности, потому что она составляет основной потенциал ядерных сил сдерживания и точно готова к немедленному применению – там постоянно находятся на дежурстве военнослужащие», – сказал Литовкин.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, приведение в режим повышенной готовности ядерной триады значит, что она готова реагировать мгновенно на любые угрозы, которые Россия посчитает для себя существенными.

«Таким образом Путин предупредил США и НАТО о самых страшных для них последствиях. К примеру, Британия открыто заявляет о том, что хочет уничтожить российскую экономку – это прямая угроза. Вот мы им говорим: если дернитесь, прилетит ракета, остановить не сможете», – сказал Леонков.

По его словам, процедура приведения ядерных сил в повышенную боеготовность занимает определенное время. Подразумевается усиленное дежурство, работа всех систем на обнаружение – российская ядерная триада сейчас «работает в полном объеме, контролирует и воздушное, и космическое пространство».

«И координаты объектов считайте уже введены – ракеты знают куда им лететь. Основу ответно-встречного удара составляют наземные установки шахтного базирования и подвижные пусковые установки. Второй эшелон – подлодки, они уходят на боевое дежурство. Бомбардировщики – третий», – сказал Леонков.

При этом он особо отметил, что предпринятая мера – оборонительная. «Военную доктрину никто не менял, у России она оборонительная», – заключил эксперт.

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