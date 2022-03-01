Минобороны РФ: украинские военные лишились выхода к Азовскому морю

Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили 1235 объектов военной инфраструктуры Украины. Министерство также решило нанести удары по объектам СБУ в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все крупные города страны заблокированы. В ДНР утверждают, что 1 марта окружение Мариуполя будет полностью закончено.

Выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю с 1 марта полностью заблокирован, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Операция на Украине. Хроника шестого дня Завершились шестые сутки спецоперации России на Украине. В Минобороны РФ сообщили о полной... 02 марта 08:50

По его словам, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Конашенков рассказал, что войска ЛНР продвинулись с начала проведения операции на глубину до 61 км, а войска ДНР за прошедшие сутки продвинулись на 19 км.

«Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаков, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубровка, Берестовое, Белоцерковка», — сказал представитель Минобороны.

По его словам, российские вооруженные силы поразили 1235 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Он добавил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.

В Минобороны отметили, что с начала проведения военной операции увеличилось количество информационных атак на российские государственные учреждения.

Ведомство заявило, что атаки организовывает 72-й главный центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ.

Министерство приняло решение нанести удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве и призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Крупные города заблокированы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас заблокированы все крупные города страны. В Евросовете заявили, что серьезно рассмотрят запрос Украины на членство в ЕС Глава Европейского союза Шарль Мишель заявил, что организация серьезно рассмотрит запрос Украины... 01 марта 15:44

«Несмотря на то что сейчас заблокированы все большие города нашего государства, никто на нашу свободу не покусится и в государство не зайдет», — сказал Зеленский в обращении к Европарламенту. Он отметил, что у него нет «заранее написанной речи».

Зеленский подчеркнул, что происходящие на Украине события — это большая трагедия.

«Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за наше выживание. Мы боремся за то, чтобы быть полноправными членами Европы. Сегодня мы показываем, что мы такие [европейцы]. Нам Европейский союз будет очень полезен. Без вас Украина будет одинока. Мы показали свою силу, мы показали, что мы как вы, покажите, что вы с нами», — сказал украинский президент.

Окружение Мариуполя

Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что окружение Мариуполя войсками республики при поддержке российских военных завершится 1 марта. «Кремль не может как-то участвовать в выборах на Украине. Это другая страна» Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в применении вакуумных и кассетных бомб российской... 01 марта 16:12

«Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено, он будет взят полностью в кольцо», — сказал Басурин.

По его словам, будет организовано два гуманитарных коридора из окруженного Мариуполя.

«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», — заявил Басурин. Коридоры будут действовать до 2 марта.

«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации: в западном направлении: Мариуполь — Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь — Безыменное», — заявил Басурин.

Военная операция на Украине продолжается шестой день. 28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли переговоры с участием российской и украинской делегаций. По словам Владимира Зеленского, украинская сторона не получила от них желаемого результата.