«Жалко детей и женщин на той стороне». Что говорят в Донецке

В Донецке новые обстрелы. 1 марта снаряд прилетел в район Шахтерской площади – сгорела машина, погибли двое мужчин. В тот же день артиллерия накрыла район частного сектора на улице Рубцовской. Было разрушено несколько домов. Трое, 13-летняя девочка, ее бабушка и мама, оказались в завале после обстрела дома. Всех их вытащили и эвакуировали спасатели республиканского МЧС. О том, как жил Донецк в последние дни, – в репортаже «Газеты.Ru».

2014 год вернулся на Донбасс – как тогда, так и сейчас обстрелы идут непрерывно в разных районах и городах. Так, 25 февраля был обстрелян Киевский район Донецка – утром «прилетело» на улицу Листопрокатчиков в жилой сектор. Ночной обстрел перебил теплотрассу и свел на нет проведенный парой месяцев ранее капремонт. Вечером того же дня гаубичный 152 мм снаряд попал в кирпичную трехэтажку по улице Миронова, снес стены в двух верхних угловых квартирах.

Британская BBC в своем репортаже выдала этот обстрел за «российскую атаку» на Харьков. После того как фейк разоблачили – репортаж убрали, но к тому времени с ним успели ознакомиться более 190 тыс. человек.

close 100% Донецк, Киевский район, ул. Миронова, дом 5, в который попал снаряд ВСУ и Скриншот сюжета BBC, где это дом обозначен как «атакованный российской армией в Харькове». (коллаж) Кристина Мельникова/BBC

На третьем этаже в поврежденном доме живет пожилая женщина, она успела уйти заранее в подвал и не пострадала.

«Когда все закончится, непонятно, я работаю в детском доме, у нас несколькими днями ранее «прилетело». Дети, конечно, эвакуированы, но мы ходим регулярно на работу. Это ужасно, никто этого не ожидал, все думали, что наконец наступит мир, но по нам безустанно продолжают бить. Надеемся, что это скоро закончится. Уже 8 лет. Мы устали», – говорит Елена Краснокутская, живущая в соседнем с пострадавшим доме.

Сейчас, по словам женщины, при обстрелах используются более крупные калибры, чем раньше.

close 100% Ирина Сопилкина с дочерями Лидой и Ариной Кристина Мельникова

В приближенных к фронту районах остались и семьи с детьми. Ирина Сопилкина, живущая тут же неподалеку, медик, и она не может покинуть город в военное время. А отправить в эвакуацию 16-летнюю дочь Лиду и семилетнюю Арину ей не с кем. В ночь обстрела они сидели дома возле несущей стены, а младшая дочь всю ночь после обстрела плакала и не могла успокоиться.

«Очень жалко и детей и женщин на той стороне, но они говорили же нам все эти годы, что мы сами по себе стреляем. Надеюсь, теперь они лучше понимают нас», – рассказала Ирина.

В ночь на 28 февраля под огнем оказался частный сектор, район улицы Юннатов, куда прилетело несколько 152-мм снаряда. Несмотря на значительные разрушения и гигантские воронки во дворах, здесь никто не пострадал.

close 100% Жительница Донецка Светлана Ивановна. Ее дом был разрушен в результате обстрела Кристина Мельникова

В доме, где живет семья пенсионеров и 13-летний подросток, повреждены две стены. Мальчика Диму забрала к себе соседка-крестная, но бабушка и дедушка отказались пойти к ней, не хотели бросать дом. Я застала Светлану Ивановну в разрушенной хате. Она сидела на диване у себя дома, но одной стены не было, и общаться можно было даже не заходя в комнату.

«Мы проскочили не знаю как, все горит, все сыпется, ребенок выскакивает на улицу. Еле привели его в чувства, соседка забрала его к себе домой», – сообщила Светлана Ивановна.

Последний день зимы для Донецка выдался очень тяжелым. Несмотря на сообщения о продвижении вооруженных сил ДНР вперед, линия фронта близ Донецка практически не изменилась.

close 100% На улицах Донецка после обстрела Кристина Мельникова

Снаряды оказывались не только на окраинах, но и в центре Донецка. Именно таким оказался дневной обстрел 28 февраля, когда несколько снарядов прилетело во дворы высоток на улице Панфилова – близ больницы Вишневского. В это время на улицах было много людей, они стояли на остановках в ожидании транспорта, шли по своим делам и даже гуляли с детьми. Обстрелом были повреждены стены одной из высоток, сгорело несколько автомобилей. Люди, к счастью, не пострадали.

Но этот день не обошелся без погибших. Одним из самых страшных моментов стала смерть рабочего-газовщика на Гладковке. Уже во второй половине дня, сразу после обстрела центра города, под огнем оказались окрестности этого микрорайона.

close 100% Житель Донецка в городе после обстрела Кристина Мельникова

В частный сектор прилетело несколько снарядов, были попадания в жилые дома. Весь микрорайон накрыло облаком дыма, в воздухе пахло гарью. На восстановительные работы сразу же приехали работники газовой службы, но район снова оказался под обстрелом. Один из мужчин погиб на месте от прямого попадания – на глазах у своего отца, двое других были ранены.