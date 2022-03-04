Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Блинкен: военная операция России на Украине поставила... 22:18
Неизвестный разбил окно в здании российского посольства... 22:13
Непряева станет обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам 22:10
Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ... 22:10
Electronic Arts не будет продавать свои игры в России и... 21:59
Боррель назвал цель западных санкций против России 21:54
В Германии выступили против дискриминации граждан... 21:50
«Перейдем в азиатские игры»: Винер-Усманова об... 21:44
В ЕС заявили, что будут стремиться к быстрому сокращению... 21:38
«Бэтмен» может догнать «Человека-паука»... 21:35
Армия

«Для «Азова*» война давно стала бизнесом. ВСУ им мешали»

Почему армия Украины и националистические батальоны конфликтуют между собой

,
Слушать
Остановить
close
100%
Бойцы батальона «Азов»

Бойцы батальона «Азов»

Александр Максименко/РИА «Новости»
Вооруженные силы Украины ударом из тактического ракетного комплекса «Точка-У» якобы уничтожили штаб отдельного отряда специального назначения «Азов» в Мариуполе, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. «Газета.Ru» разбиралась, в чем причина конфликтов ВСУ и националистических батальонов.

Причиной атаки на штаб спецотряда, утверждают в ДНР, стал отказ «Азова» (организация, запрещенная в РФ) подчиняться и согласовывать свои действия с руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ракетного удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники.

Приказ нанести удар из «Точки-У», по данным ДНР, был отдан после того, как боевики «Азова» не захотели выполнять приказы командования украинской армии. В результате командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Соболь будто бы получил смертельное ранение в столкновении с боевиками «Азова». Официальный Киев эту информацию пока не прокомментировал.

Еще в 2014 году на Украине возникло множество добровольческих вооруженных формирований, которые не подчинялись командованию ВСУ. Наиболее известные – батальоны «Донбасс», «Азов», «Торнадо», «Айдар», «Днепр-1», «Украина», «Батальон имени Шейха Мансура». В основном их участники придерживались радикальных националистических взглядов.

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак заявлял в 2014 году, что добровольческие батальоны должны войти в состав постоянных частей Вооруженных сил Украины, и власть «хочет понять, что они делают и планировать их деятельность». На протяжение всего времени существования этих формирований между их участниками и солдатами ВСУ происходили конфликты.

«Столкновения между добровольческими батальонами и ВСУ начались сразу после начала вооруженного конфликта в Донбассе, когда эти добровольцы появились на юго-востоке Украины. ВСУ – это все же офицеры, люди, имеющие соответствующую подготовку.

Так называемые добровольцы – часто люди со спорной репутацией. В батальоне «Торнадо» были вообще уголовники. Позже их осудили, а сам батальон расформировали. Окружали и обезоруживали «Торнадо» как раз бойцы ВСУ»,

– рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук Константин Сивков.

Так, по данным украинской газеты «Вести», в марте 2015 года конфликт возник между бойцами СВУ и членами батальоном «Днепр-1». 22 марта на блокпосту под Волновахой военнослужащие ВСУ остановили три грузовика с контрабандной продукцией.

На помощь к водителям автоколонны прибыли бойцы батальона «Днепр-1», к блокпосту также подъехали прокурор и сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). В результате конфликта один из бойцов батальона расстрелял капитана СБУ Виктора Манзика, он скончался по дороге в больницу. По данным газеты «Вести», в итоге было задержано 11 человек, у них изъяли девять автоматов, пулемет, шесть гранатометов и гранаты.

Также в 2015 году, по данным ряда украинских СМИ, в районе города Счастье бойцы батальона «Айдар» отказалась подчиниться требованиям ВСУ и сложить оружие, завязался бой, в результате бойцы ВСУ потеряли 9 бойцов убитыми, несколько «айдаровцев» оказались в плену.

В августе 2020 года военнослужащие ВСУ подрались с добровольцами «Азова» в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, конфликт возник «на почве зависти» из-за наград, врученных ко Дню независимости Украины.

По словам военного эксперта, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, в добровольческие отряды шли не только убежденные радикалы, но и люди от безысходности – батальоны хорошо финансировались. Часто из средств частных лиц. Например, «Днепр-1» некоторое время финансировал украинский миллиардер Игорь Коломойский.

«Эти батальоны ведут себя достаточно независимо от военного командования Украины – настоящий хозяин тот, кто финансирует, поэтому взаимоотношения между ВСУ и добровольческими батальонами всегда были сложными. Фактически координация действий с ними была невозможной», – утверждает Соколов.

Бывший боец «Азова» Сергей рассказал «Газете.Ru», что противоречия между ВСУ и националистическими батальонами часто возникают на фоне «коммерческих противоречий».

«Батальоны автономны и неподконтрольны. По этой причине они пытались в прежние годы заниматься разного рода серым и черным «бизнесом» в зоне военной операции в Донбассе. От крышевания контрабандных поставок угля из ДНР до «отжатия» собственности и прямой торговли оружием.

Все эти серые и черные потоки упирались в блокпосты ВСУ. Это приводило к конфликтам. Для «Азова» война давно стала успешным бизнесом. ВСУ им мешали.

Другая причина – зависть. Батальоны из-за этого своего «бизнеса» обогащались. Бывший начальник разведки «Азова» Сергей Коротких с позывными «Боцман» и «Малюта» совершенно официально задекларировал, что в 2015 году купил две квартиры в центре Киева и самолет. ВСУ же сидели на нищенских окладах. Отсюда тоже конфликты», – рассказал Сергей.

* — Отряд специального назначения «Азов» — организация, запрещенная на территории РФ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+