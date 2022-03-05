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Армия

«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»

В России предупредили о последствиях введения бесполетной зоны над Украиной

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание НАТО бесполетной зоны над Украиной будет рассматриваться Москвой как «участие в вооруженном конфликте». Ранее НАТО отказалось закрывать воздушное пространство над страной. С такой просьбой обратился к альянсу официальный Киев. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Украина просила закрыть небо и что значит этот отказ.

Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «сознательным» отказ НАТО закрыть небо над страной. Видеозапись с соответствующим заявлением он опубликовал 5 марта в своем Instagram.

«Состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью. В том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе и сами страны альянса. Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее», – отметил Зеленский.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании властей страны в руководстве Североатлантического альянса.

«Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, какой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Нужно честно сказать – украинцы сегодня разочаровались в НАТО. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», – добавил Кулеба.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия установила «полное господство» над воздушным пространством Украины.

В Киеве полагали, что принятие решения о закрытии воздушного пространства со стороны НАТО блокирует возможность использования российской военной авиации. Для этого потребовалось бы разместить на территории Украины средства ПВО НАТО, так как из соседней Польши и Румынии они не будут работать эффективно, а также использовать истребительную авиацию альянса в небе Украины.

В Брюсселе отказались от такого решения, а глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «создание бесполетной зоны над Украиной грозит военным конфликтом США с Россией».

«Президент Владимир Зеленский запросил у НАТО создание бесполетной зоны над Украиной по ряду причин, среди которых и практически полное отсутствие собственных средств ПВО и ВВС. Важно отметить, что некогда мощные украинские ПВО, уступавшие в Европе по численности в 1991 году только России, пришли в негодность еще до 24 февраля 2022 года. Многое было продано, а боеготовность оставшихся дивизионов комплексов ЗРС С-300П, С-300В, Бук-М1 была сомнительна из-за отсутствия модернизации», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке, военный летчик-снайпер Валерий Нечипоренко.

По мнению Нечипоренко, в случае утраты контроля над воздушным пространством страна обречена на поражение и «вопрос только в сроках». «Современная война не ведется в условиях, когда нет контроля над небом. Это всегда проигрыш. Это показала Югославия, это показал Иран», – считает генерал.

Военный летчик, полковник запаса Владимир Таланов объяснил «Газете.Ru» что вопрос о возможной попытке закрыть воздушное пространство Украины со стороны НАТО «представляет собой кратное повышение ставок, так как положительное решение этого вопроса неизбежно приведет к столкновению боевой авиации стран НАТО и России».

«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось. Закрытие воздушного пространства с двух сторон это конфликт. Соответственно, любой самолет НАТО где-нибудь над Львовом может подвергнуться российской атаке.

Самой Украине, оставшейся без боевой авиации, терять по большому счету нечего. Поэтому она и пыталась заманить под таким предлогом иностранные войска на свою территорию, чтобы столкнуть их с Россией. К счастью, Брюссель не готов к такой авантюре»,

– считает Таланов.

Политолог, военный эксперт Валерий Волков считает, что в Европе и США сейчас больше всего боятся эскалации конфликта и выхода его за пределы Украины.

«Посмотрите CNN и BBC. Там в каждом сюжете и комментарии жуткий страх по поводу возможной Третьей мировой. Для Запада любой сценарий по Украине приемлем и допустим. Кроме одного – перехода к открытому военному столкновению с Россией. Санкциями могут давить и угрожать. Военный конфликт с Москвой – это табу в любом виде. Поэтому по небу они Украине отказали. Свои жизни европейцы и американцы очень ценят», – заключил Волков.

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