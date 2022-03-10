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Армия

«НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше полувека»

Эксперты рассказали, какое устаревшее вооружение Запад хочет отправить на Украину

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ПЗРК «Стрела-2»

ПЗРК «Стрела-2»

Wikimedia Commons
США, страны НАТО и их союзники заявляют, что продолжат поставки оружия на Украину. Наряду с новыми образцами оружия в число таких поставок входит устаревшая техника. Какая именно – разбиралась «Газета.Ru»

«Мы продолжим поставлять оружие на Украину. Наше оружие этой стране нужно для защиты, а не для нападения. При этом атаки на линию поставок оружия со стороны России, если такие будут, станут очень опасной точкой нарастания военного напряжения», – заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для CBC News.

Официальная Москва ранее неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву странами Европы и США способствуют эскалации конфликта.

«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором. Который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, ничему», – заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У военных экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», качество планируемых поставок вызывает вопросы.

«Да, часть вооружения – это относительно новые образцы. Например, знаменитый переносной зенитный ракетный комплекс Stinger. А вот дальше начинаются нюансы. Первые такие ПЗРК были приняты на вооружение в начале 1980-х. Его применяли еще во время войны на Фольклендах между Великобританией и Аргентиной. Потом комплекс прошел серию модернизаций.

Какие именно Stinger хотят поставить на Украину – старые или новые – совершенно непонятно. Это остается за пределами пресс-релизов. Одно дело базовая модель из прошлого века, совсем другое Stinger RMP Block II, который может захватывать активно маневрирующую цель в условиях интенсивных помех»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор в отставке Леонид Артемьев.

По его словам, с большой долей вероятности подразумеваются поставки старого оружия, так как в случае поставок новейших образцов об этом прямо бы заявили. В ряде же случаев, считает эксперт, речь заведомо идет об устаревших образцах.

«Известно, что сейчас Германия решила поставить оружие Украине. Это 2700 ПЗРК «Стрела-2» ещё советского производства, стоявшие на вооружении армии ГДР, которые пролежали на складах более 30-40 лет. Их эффективность весьма сомнительна, ракеты могут просто не полететь или взорваться в руках стрелка. Это очень хорошее оружие. Но его нужно было хранить так, чтобы потом использовать. Берлин собирался его не использовать, а утилизировать. А теперь вместо утилизации направляет на Украину. Страны НАТО, как видно, избавляются от устаревших и лишних вооружений и боеприпасов, в том числе советского производства. Склады освобождают под более современное оружие», – добавил Артемьев.

Также эксперт отметил, что есть вопросы к поставкам Украине гранатометов РПГ-7 и боеприпасам к ним из Греции и Словакии. «Тоже очень хорошее оружие. Но принято на вооружение в 1961 году. Неизвестно сколько времени лежало на складах. В Грецию и Словакию попало, скорее всего, из бывших арсеналов ГДР. Выстрелит оно сейчас или нет – неизвестно. Таким образом, НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше, чем полвека», – заключил Артемьев.

Среди прочих стран, которые заявили о поставках оружия на Украину, была Канада. В число канадского оружия войдут пулеметы C6, штурмовые винтовки C8 и противотанковые гранатометы шведского производства Carl Gustaf. Об этом заявили в пресс-службе Министерства национальной обороны Канады.

Член Коллегии военных экспертов, доктор технических наук Александр Никольский обратил внимание, что Carl Gustaf «далеко не самая новая и не самая перспективная модель».

«Базовая модель этого гранатомета была разработана в 1948 году. Потом было еще три варианта, но они все создавались на основе этой базы и никак конструктивно не менялись. Это неплохое оружие, но оно явно устаревшее. Его хотели заменить на более новые модели. Но теперь решили отправить на Украину. Никак нельзя назвать новым и американский гранатомёт M72LAW, принятый на вооружение армией США в 1962 году. Такие на Украину готовы отправить Норвегия, Эстония, Финляндия и Бельгия. В самих США это гранатомет снят с вооружения», – рассказал «Газете.Ru» Никольский.

При этом, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, логистика поставок оружия в любом случае будет затруднена, так как Киев не контролирует воздушное пространство страны, а значит такая доставка может осуществляться только автомобильным фурами или по железной дороге.

«Но это бесполезно, потому что Россия контролирует значительную часть территории Украины. Все это оружие, как только будет сгружено с автомобилей или поездов на склады, будет уничтожено. В самом лучшем случае оно будет складироваться в районе Львова без возможности везти его дальше», – заключил эксперт.

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