«Су-25 — почти бессмертный самолет. Он выдерживает несколько попаданий»

Российская армия при проведении специальной военной операции на Украине активно использует штурмовики Су-25. Минобороны опубликовало видео точечных ракетных ударов этих самолетов по позициям ВСУ. Один из российских штурмовиков попал под огонь украинских ПЗРК, был подбит, но на одном двигателе смог долететь до аэродрома базирования и совершить посадку. «Газета.Ru» разбиралась, в чем секрет живучести Су-25, известного как «Грач».

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для уничтожения стационарных объектов с заданными координатами цели. Он является всепогодным, может действовать как днем, так и ночью. Самолет несет большой комплекс вооружений, в том числе неуправляемые и управляемые ракеты «воздух-земля» и артиллерийскую установку ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой. «Все кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось» Значительное число беспилотников Bayraktar TB2, которые были в арсенале ВСУ, сбиты российской армией... 16 марта 08:19

Одна из особенностей «Грачей» – их высокая живучесть. Как показал опыт боевых действий, в которых принимали участие штурмовики Су-25, этот самолет выдерживает в 4-6 раз больше попаданий, чем аналогичные модели.

«Су-25 не случайно называют «летающим танком» из-за его бронированной защищенности. Сам пилот штурмовика находится в бронекоробе толщиной 24 мм по фронту и по бокам, спинка и днище прикрыты 10 мм стальными пластинами, есть лобовое бронестекло, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, летчик, полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. – Защищены броней расходный и масляный баки, а также мотоотсек. Сбить «Грача» достаточно сложно, определенную опасность представляют ПЗРК, против которых применяются другие системы защиты, в том числе отстреливаемые тепловые ловушки, уводящие ракеты в сторону от самолета».

Эксперт отметил, что два двигателя Су-25 размещены по обеим сторонам фюзеляжа в специальных мотогондолах.

«При выведенном из строя одном двигателе штурмовик в состоянии продолжить полет на втором, в не боевых условиях была даже практика отключения одного двигателя для меньшего расхода топлива и увеличения дальности полета. В конкретном случае это спасло жизнь летчику, а командир прикрыл его от второй ракеты»,

– добавил Дробышевский.

Уникальные качества «Грачей» по живучести были отмечены еще в Афганистане, где штурмовики с весны 1980 года проходили испытания в боевых условиях, а затем их численность была увеличена до полного авиационного полка. На вооружение советских ВВС «Грачи» стали поступать с 1981 года, а в Афганистане были самыми известными и популярными самолетами.

«Порой они возвращались на аэродром базирования с более чем ста пробоинами. На той войне Су-25 выполнили более 6000 боевых вылетов, за 8 лет было потеряно 33 штурмовика – десять из них моджахеды уничтожили на земле. За весь период боевых действий не было случаев взрыва топливных баков», – добавил Дробышевский. «Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника» Минобороны РФ при проведении специальной военной операции на Украине использует управляемый снаряд... 14 марта 21:38

Военный эксперт Владислав Шурыгин также отмечает высокую степень защиты этого самолета.

«Безусловно – наши «Грачи» являются надежными и хорошо защищенными самолетами. Это почти бессмертный самолет. Он выдерживает несколько попаданий, – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – Но вот на что еще хочется обратить внимание – это мастерство российских летчиков, которые ими управляют. Попасть под обстрел ПЗРК достаточно неприятная ситуация – пуски с земли производились вслед штурмовикам. Су-25 попадание выдержал, не потерял живучесть, а пилоты не растерялись, проанализировали ситуацию в воздухе и приняли наиболее грамотное решение. Поврежденная машина стала уходить, а пилот второй организовал ее прикрытие, по сути, прикрыл собой. При этом сумел предотвратить повторную атаку».

Первая модернизация Су-25 с целью увеличения живучести самолета началась еще во время афганской войны, когда у моджахедов появились американские ПЗРК «Стингер».

«Совершенствование штурмовика продолжалось постоянно, и сейчас этот «не убиваемый» самолет модернизирован до уровня Су-25СМ, а потом доведен и до Су-25СМ3, которого назвали «Суперграч». Этот штурмовик внешне не отличим от предшественника, однако имеет ряд внутренних отличий. В кабине СМ3 установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС», – сообщил Шурыгин.

Среди отличий Су-25СМ3 – наличие нового прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная), позволяющая обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток.

Все обновленные самолеты оснащены двигателями Р-195, которые ранее считались секретными и являются самыми надежными в своем классе. Неизменной осталась бронезащищенность штурмовиков и их повышенная живучесть.