«Су-25 — почти бессмертный самолет. Он выдерживает несколько попаданий»

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для уничтожения стационарных объектов с заданными координатами цели. Он является всепогодным, может действовать как днем, так и ночью. Самолет несет большой комплекс вооружений, в том числе неуправляемые и управляемые ракеты «воздух-земля» и артиллерийскую установку ВПУ-17А с двуствольной 30-мм авиапушкой.
Одна из особенностей «Грачей» – их высокая живучесть. Как показал опыт боевых действий, в которых принимали участие штурмовики Су-25, этот самолет выдерживает в 4-6 раз больше попаданий, чем аналогичные модели.
«Су-25 не случайно называют «летающим танком» из-за его бронированной защищенности. Сам пилот штурмовика находится в бронекоробе толщиной 24 мм по фронту и по бокам, спинка и днище прикрыты 10 мм стальными пластинами, есть лобовое бронестекло, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, летчик, полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. – Защищены броней расходный и масляный баки, а также мотоотсек. Сбить «Грача» достаточно сложно, определенную опасность представляют ПЗРК, против которых применяются другие системы защиты, в том числе отстреливаемые тепловые ловушки, уводящие ракеты в сторону от самолета».
Эксперт отметил, что два двигателя Су-25 размещены по обеим сторонам фюзеляжа в специальных мотогондолах.
«При выведенном из строя одном двигателе штурмовик в состоянии продолжить полет на втором, в не боевых условиях была даже практика отключения одного двигателя для меньшего расхода топлива и увеличения дальности полета. В конкретном случае это спасло жизнь летчику, а командир прикрыл его от второй ракеты»,
– добавил Дробышевский.
Уникальные качества «Грачей» по живучести были отмечены еще в Афганистане, где штурмовики с весны 1980 года проходили испытания в боевых условиях, а затем их численность была увеличена до полного авиационного полка. На вооружение советских ВВС «Грачи» стали поступать с 1981 года, а в Афганистане были самыми известными и популярными самолетами.
«Порой они возвращались на аэродром базирования с более чем ста пробоинами. На той войне Су-25 выполнили более 6000 боевых вылетов, за 8 лет было потеряно 33 штурмовика – десять из них моджахеды уничтожили на земле. За весь период боевых действий не было случаев взрыва топливных баков», – добавил Дробышевский.
Военный эксперт Владислав Шурыгин также отмечает высокую степень защиты этого самолета.
«Безусловно – наши «Грачи» являются надежными и хорошо защищенными самолетами. Это почти бессмертный самолет. Он выдерживает несколько попаданий, – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – Но вот на что еще хочется обратить внимание – это мастерство российских летчиков, которые ими управляют. Попасть под обстрел ПЗРК достаточно неприятная ситуация – пуски с земли производились вслед штурмовикам. Су-25 попадание выдержал, не потерял живучесть, а пилоты не растерялись, проанализировали ситуацию в воздухе и приняли наиболее грамотное решение. Поврежденная машина стала уходить, а пилот второй организовал ее прикрытие, по сути, прикрыл собой. При этом сумел предотвратить повторную атаку».
Первая модернизация Су-25 с целью увеличения живучести самолета началась еще во время афганской войны, когда у моджахедов появились американские ПЗРК «Стингер».
«Совершенствование штурмовика продолжалось постоянно, и сейчас этот «не убиваемый» самолет модернизирован до уровня Су-25СМ, а потом доведен и до Су-25СМ3, которого назвали «Суперграч». Этот штурмовик внешне не отличим от предшественника, однако имеет ряд внутренних отличий. В кабине СМ3 установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС», – сообщил Шурыгин.
Среди отличий Су-25СМ3 – наличие нового прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная), позволяющая обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток.
Все обновленные самолеты оснащены двигателями Р-195, которые ранее считались секретными и являются самыми надежными в своем классе. Неизменной осталась бронезащищенность штурмовиков и их повышенная живучесть.