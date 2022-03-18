«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине»

США обсуждают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе. «Газета.Ru» разбиралась, насколько эти дроны могут быть эффективны.

Поставки Switchblade будут осуществляться в рамках очередного пакета военной помощи, рассказал источник NBC. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи, что доведет ее объем до $1 млрд. По данным источников телеканала, американские военные использовали Switchblade в Афганистане, но не предавали этот факт огласке. «Су-25 — почти бессмертный самолет. Он выдерживает несколько попаданий» Российская армия при проведении специальной военной операции на Украине активно использует... 18 марта 17:11

Дроны-камикадзе Switchblade созданы для морской пехоты США в 2011 году. Существует два варианта: Switchblade-300 и Switchblade-600.

«Switchblade запускается в воздух минометным способом – отстреливается как мина, в воздухе разворачивает крылья, запускает мотор и летит со скоростью 160 км в час в район цели. Продолжительность полета 40 минут, дальность действия – 40 км. Впереди у него стоит оптико-электронная камера, которая ищет цель, оператор дает команду, он пикирует и уничтожает ее», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, Switchblade-300 – маленький аппарат, похожий на детскую игрушку – весит 2,5 кг, из которых 1 кг – боевая часть. «Это вроде маленькой гранаты из гранатомета. Такой боеприпас не представляет никакой угрозы для танка, для другой бронированной техники – тоже, только для открытой живой силы», – объяснил Сивков.

«Switchblade-600 посерьезней. Данных о его размерах нет, но если полагать, что речь идет о пробивании брони танка сверху, значит боевая часть должна быть минимум 5 кг, соответственно, вес должен быть не менее 20 кг»,

– считает Сивков.

Эксперт отметил, что эти дроны могут работать как в автономном режиме, так и управляться оператором. «В автономном режиме дрон отправляется в назначенный район и падает как обычная ракета. Но Switchblade-300 маленький, у него нет системы распознавания целей, поэтому он может и не решить успешно задачу – просто упасть на пустое место и взорваться. Если дрон управляется оператором, то переносными средствами РЭБ глушится его канал связи», – сказал Сивков. «Все кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось» Значительное число беспилотников Bayraktar TB2, которые были в арсенале ВСУ, сбиты российской армией... 16 марта 08:19

Со Switchblade-300 можно бороться даже стрелковым оружием. «Единственное, этот дрон создает дополнительное напряжение войск, потому что в условиях задымленности или облачности может появиться внезапно и внезапно нанести удар», – подчеркнул Сивков. По мнению эксперта, самое неприятное, что может быть в использовании этих дронов – не одиночное их применение, а большим залпом.

«Что касается Switchblade-600, то раз он крупнее, то может быть уничтожен огнем автоматических зенитных пушек. В случае появления таких боеприпасов у ВСУ войскам РФ придется наращивать средства ПВО», – полагает Сивков.

Скорее всего, борьба с этими барражирующими боеприпасами будет вестись путем уничтожения складов с этими аппаратами в тот момент, когда они будут на них сгружены на территории Украины. «Это самый надежный способ», – рассуждает Сивков.

По мнению Леонкова, назвать дроны-камикадзе Switchblade эффективными для «массового использования нельзя».

«Это точечное оружие, которое применяется по одиночным целям. Ими возможно уничтожить автомобильную технику, легкобронированную. Тяжелобронированную – нет. Российские танки имеют активную динамическую защиту, и пробить ее, а потом броню танка, таким боеприпасом практически невозможно. Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Это не то оружие, которое может изменит баланс сил. Но его поставки можно считать удачным пиаром. Мол, мы помогаем»,

– заявил Леонков.

По его прогнозу, Switchblade ждет на Украине та же судьба, что и Bayraktar TB2.

«Турецкие БЛА не помогли ВСУ, миф о них как о супер-беспилотниках развеялся, теперь дело за американскими барражирующими боеприпасами. Их отлично ловят наши зенитные ракетные системы, ПЗРК, зенитные ракетные комплексы ближнего действия – обнаруживают и могут уничтожать. Как только такие боеприпасы засветятся, они будут ликвидированы», – убежден эксперт.