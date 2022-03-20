«США говорят о военном походе в Арктику, чтобы позлить Россию»

Вашингтон обсуждает усиление своего военного присутствия в Арктике, заявила министр армии США Кристин Уормут. По словам министра, в регионе уже есть американские военные объекты и там можно проводить учения с союзниками. «Газета.Ru» разбиралась, с какими сложностями сопряжено освоение Пентагоном Арктики.

«Мы можем больше сделать, мы думаем, как использовать возможности, которые у нас уже есть в Арктике. Очевидно, что это очень важное стратегическое место. Мы изучаем, что мы можем сделать там с помощью вооруженных сил», – сказала Уормут. «По сути, это крылатая ракета»: как ВСУ используют советский беспилотник Несмотря на популярность в украинской армии турецких беспилотников «Байрактар», которые проявили... 19 марта 17:23

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества», Алексея Леонкова, США начали осваивать Арктику с 2018 года, приняв несколько программ, в том числе – «Арктическую дорожную карту».

«К этим программам США пытались подключить союзников – Исландию, Норвегию и Канаду, чтобы они проектировали суда арктического класса и ледоколы. Сейчас у США запланирован выпуск двух новых ледоколов, перспектива их спуска на воду – 2024-2025 годы. У США нет развитой инфраструктуры за Полярным кругом. Но они работают над ее появлением – увеличили контингент войск на Аляске, обозначили присутствие в Исландии», – сказал Леонков.

Он отметил, что сейчас США создают теплые ангары для истребителей F-35. Также они увеличивают противоракетную составляющую на Аляске: количество ракет и авиапарк самолетов.

По мнению контр-адмирала Михаила Чекмасова, США могут говорить об освоении «только своей части Арктики, и то с трудом». «Ни одна страна не обладает таким ледокольным флотом, как Россия», – рассказал «Газете.Ru» Чекмасов.

На вооружении американской береговой охраны сейчас стоят два ледокола – Healy и Polar Star. Первый не функционирует из-за неисправного двигателя, второй введен в эксплуатацию еще в 1970-х годах. Ранее журнал The National Interest назвал состояние ледокольного флота США «ужасным», отметив, что его будущее «не дает надежду на перемены». По мнению издания, Вашингтон не справляется с реализацией плана по замене устаревших судов и расширению ледокольного флота, в том числе из-за проблем с финансированием.

Россия обладает самым многочисленным ледокольным флотом, в его состав входят шесть атомных и 20 дизельных ледоколов. Кроме того, ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что у ВМФ появится свой ледокол – в 2022 году военный флот России пополнит новейший ледокол проекта 21 180М «Евпатий Коловрат». «Все кричали о супер-Байрактарах. Но чуда на Украине не случилось» Значительное число беспилотников Bayraktar TB2, которые были в арсенале ВСУ, сбиты российской армией... 16 марта 08:19

«Все базы, которые есть у США в арктическом регионе, расположены на Аляске. ВМС США проводят там регулярно раз в два года учения с подлодками. Это то, что они действительно могут. Что касается пехоты, то на Аляске у них базируется бригада «Страйкер», но она не особо приспособлена к действиям в условиях Арктики. В каком плане США собираются дальше осваивать этот регион – большой вопрос, ни о каком серьезном практическом усилении присутствия без ледокольного флота речи идти не может. Пентагон хочет в Арктику. Пока сил у него мало, но это может измениться», – считает Чекмасов.

Что касается желания США получить беспрепятственный доступ к Северному морскому пути, то это – давний дискуссионный вопрос между Россией и США.

«Россия регулирует в этой зоне только гражданское судоходство, это закреплено на уровне ее национального законодательства. Во время СССР же в Арктику не могли попасть зарубежные военные корабли, был введен разрешительный порядок их прохода. Сегодня США считают нормы регулирования Россией Севморпути дискриминационными. По заявлению США, Россия не имеет права настаивать на обязательности ледокольных проводок с участием российских ледоколов – ледоколы других стран тоже могут обеспечивать проводку. По их мнению, Россия не может вводить ни уведомительный, ни разрешительный порядок для прохода военных кораблей», – рассказал «Газете.Ru» руководитель группы исследований политики США и Канады в мировом океане Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Павел Гудев.

По мнению военного эксперта, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, «в нынешней политической ситуации США говорят о военном походе в Арктику, чтобы позлить Россию».

«Понятно, что в Арктике США сейчас, пользуясь международно-правовой основой, могут совершать некоторые разовые демарши – где-то пролететь, пройти, но принципиально изменить соотношение сил, причем быстро, в Арктике невозможно. Для этого у США нет технологической возможности. Поэтому эти заявления в сегодняшней ситуации носят скорее провокационный характер. Реальных действий там быть не может», – резюмировал Соколов.