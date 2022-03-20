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Армия

«У блока НАТО нет механизма защиты никого, кроме себя»

Почему НАТО не может участвовать в боевых действиях на стороне Украины

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STR/NurPhoto/Getty Images)
Украина разочаровалась в НАТО – Киеву отказали в беспилотной зоне над страной и вступлении в альянс. Это не означает, что в Брюсселе окончательно забыли про Украину. Генсек организации Йенс Столтенберг объявил об экстренном совещании стран Североатлантического альянса 24 марта, где будет обсуждаться «новая реальность безопасности на Европейском континенте». «Газета.Ru» разбиралась в отношениях НАТО и Украины.

Экстренное совещание стран Североатлантического альянса, которое на 24 марта анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пройдет в расширенном составе. На него приглашены министр обороны Украины Алексей Резников, партнеры альянса из Грузии, Финляндии, Швеции и Евросоюза. Не известно в каком формате будет участвовать во внеочередном саммите НАТО президент США Джо Байден, но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что он «в любом случае присоединится к этому совещанию».

Повестка дня саммита НАТО выглядит пока достаточно расплывчато. Столтенберг связывает его проведение с необходимостью обсуждения событий на Украине и военной интеграции России с Белоруссией. Предполагается рассмотрение возможности увеличения военно-воздушных и военно-морских сил, укрепление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, киберзащиты. Отдельной строкой – необходимость проводить больше учений. Их регион – граничащие с Россией и Белоруссией страны-члены альянса. Это Польша, Латвия, Литва, Эстония и Норвегия.

Столтенберг не нагнетает ситуацию и даже говорит о том, что «побочные опасные инциденты, связанные с вооруженными действиями, подтверждают необходимость поддержания каналов связи НАТО с Россией».

На фоне такой позиции НАТО достаточно неожиданно прозвучало заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского. После разговора премьер-министров Чехии, Польши и Словении с украинским президентом Владимиром Зеленским, он высказался за «необходимость введения миротворческой миссии НАТО на Украину».

«Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защитить себя, и которая будет действовать на Украине», – заявил Качиньский. Состав миссии он не озвучил. При этом в уставе НАТО нет положения о том, что альянс может вводить некие «миротворческие миссии» на территорию третьих стран.

«Никаких правовых ограничений для присутствия иностранных, в том числе натовских солдат на Украине нет, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, политолог Александр Зимовский. – У нас часто забывают, что задолго до начала специальной военной операции РФ на Украине постоянно находились от нескольких сотен до нескольких тысяч военнослужащих армий НАТО. С оружием и боевой техникой. В украинской акватории Черного моря присутствие боевых кораблей НАТО с ударными системами огня уже давно стало нормой. До начала операции самолеты США и НАТО летали над Украиной круглые сутки, прощупывая с ближних дистанций территорию России».

Зимовский добавил, что «был принят отдельный закон, разрешающий Зеленскому единолично принимать решение о приглашении и допуске вооруженных сил других государств на территорию Украины, Верховная Рада приняла этот закон 14 декабря 2021 года».

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Виктор Павленко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что «табу на введение войск НАТО на Украину во время вооруженного противостояния в любой форме зашито в саму правовую ткань альянса и, по большому счету, у НАТО нет механизма защиты никого, кроме себя».

«Для начала военной операции НАТО необходимо решение так называемого Североатлантического совета НАТО. На этом совете решается, будет ли проводиться военная операция, и сколько каждая страна НАТО направит на это дело солдат. Решение принимается единогласно. Там же решается вопрос командования операцией. Предыдущие случаи военного вмешательства НАТО в дела других стран подтверждают непреложное обстоятельство: командовать может только американский генерал или адмирал. Если это условие не выполняется, США отказываются от участия. Вашингтон уже отказался. Решение уже принято», – подчеркнул Павленко.

При этом Украину хоть и не приняли в НАТО, но повысили до уровня «партнера расширенных возможностей», но это символический статус. Обладающие им страны, а на сегодняшний момент это Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Украина, могут участвовать в учениях НАТО, получать доступ к некоторым разведданным, но им не гарантируется безопасность.

«Этот статус Украины не предполагает защиту, необходимо лишь подогнать свои воинские части под натовские стандарты. У альянса есть процедура как действовать в случае нападения на одного из членов блока, но нет такой процедуры по отношению к союзникам. Вот прошлое правительство Афганистана было союзником. Где оно сейчас? Казус Украины об этом же, – рассказал Павленко. – Подчеркну, что не сложилось у Киева в свое время и с ПДЧ – «Планом действий по членству в НАТО», программой по принятию новых членов в альянс, которая предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий. Против предоставления Украине ПДЧ выступили Германия и Франция».

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