«В этом нет большой степени практичности». США не понимают смысла применения «Кинжала» на Украине

В Пентагоне не понимают, почему Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил высокопоставленный представитель военного ведомства. По его мнению, Москва таким образом хотела послать Западу и Киеву сигнал. Глава министерства Ллойд Остин указал, что не считает применение комплекса «Кинжал» фактором, кардинально меняющим ситуацию. В Минобороны РФ ранее заявили, что применение «Кинжала» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

Власти США не понимают смысла применения российскими военными гиперзвукового оружия на Украине, заявил представитель Пентагона высокого ранга. «Кинжал» – это сложная колбаса. К нему можно пристыковать что угодно» Армия России впервые применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса «Кинжал»... 21 марта 19:56

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем <...> нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — отметил чиновник, которого цитирует газета The Hill.

Он не исключил, что Россия таким образом хотела послать Западу и Украине сигнал и получить дополнительный аргумент на переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию.

«С военной точки зрения, <...> в этом нет большой степени практичности», — считает представитель Пентагона.

Чиновник оборонного ведомства рассказал The Hill, что американские власти не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» факт использования Россией гиперзвукового оружия на Украине, однако допускают такую возможность.

В США не считают, что «Кинжал» изменит ситуацию

Министр обороны США Ллойд Остин указал, что не считает применение комплекса «Кинжал» фактором, кардинально меняющим ситуацию. 27-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн Идет 27-й день военной операции России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов... 22 марта 12:34

«Я бы не стал рассматривать использование гиперзвуковых ракет как изменение правил игры. Я думаю, что причина, по которой он [президент РФ Владимир Путин] прибегает к использованию этого типа оружия, заключается в том, что он пытается придать ситуации некоторый импульс»,— сказал Остин в интервью CBS.

В то же время американский лидер Джо Байден назвал «весомым» примененное российскими войсками на Украине гиперзвуковое оружие.

«Это, как вы знаете, весомое оружие. Но с такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, особой разницы от него нет, за исключением того, что ее [такую ракету] практически невозможно остановить», — сказал Байден.

Первое применение «Кинжала» против реальной цели

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные 20 марта нанесли удар по крупной базе хранения горюче-смазочных материалов в населенном пункте Константиновка Николаевской области, применив гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр». Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» Скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность — более 2000 км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы ПВО; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

По его словам, с базы в Константиновке осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

Этот случай стал первым в истории ВС РФ, когда гиперзвуковое оружие применили против реальной цели.

«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью.

По словам представителя Минобороны, ракеты в том числе применялись для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенных в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

По словам Конашенкова, подземный арсенал на Украине был уничтожен «Кинжалом» с дальности более 1 тыс. км. «Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут», — сказал генерал.