«США дарят чужое, но советская «Оса» Украину не спасет»

США планируют поставить Украине системы ПВО производства СССР, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса», которые были «тайно приобретены» Пентагоном, пишет The Wall Street Journal. «Газета.Ru» разбиралась, как советские комплексы оказались в распоряжении США и насколько они могут быть полезны ВСУ сегодня.

The Wall Street Journal отмечает, что комплексы «Оса» знакомы украинским военным, так как страна унаследовала их после развала СССР. Сообщается, что США приобретали ЗРК для того, чтобы изучить технологии, использованные советскими инженерами, а также ознакомить с ними американских специалистов. Пентагон отказался комментировать эти сообщения. «Самое мощное неядерное оружие России»: на что способен «Солнцепек» Во время проведения специальной военной операции на Украине российская армия применила тяжелую огнеметную... 21 марта 15:18

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что советские и российские системы ПВО и ПРО не могут быть переданы в третьи страны, и пригрозил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от партнеров Украины.

Ранее о готовности передать свой единственный зенитный ракетный комплекс С-300 Украине сообщила Словакия, но после министр обороны страны Ярослав Надь отметил, что альтернативы комплексу у Братиславы нет. По данным CNN, Словакия вела переговоры с США о передаче стране другой системы, в частности Patriot.

Комплекс «Оса» был принят на вооружение в СССР в 1971 году. На вооружении комплекса в зависимости от модификации стоят от четырех до шести управляемых ракет с радиокомандной системой наведения. В 1989 году производство «Осы» прекратилось полностью, но комплекс все еще распространен – сейчас на боевом дежурстве находится более 400 систем. Кроме России, такие ЗРК стоят на вооружении у Белоруссии, Польши и Украины. Точное число комплексов, которые остались у Киева после начала спецоперации России, неизвестно.

«Во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов США активно приобретали системы ПВО советского производства. Это были нелегальные покупки на территории постсоветских стран и в странах, куда указанные комплексы поставлялись в рамках военно-технического сотрудничества СССР»,

– объяснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Он отметил, что США закупили не только комплексы «Оса», но и С-300 и другие, в частности «Бук». «Эти приобретения совершались в рамках отработки эффективности защиты боевых самолетов США от действий «Осы» и комплексов ПВО – существовала целая программа. Поэтому у США на полигонах имеются образцы советской техники ПВО», – сказал Коротченко. «Кинжал» – это сложная колбаса. К нему можно пристыковать что угодно» Армия России впервые применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса «Кинжал»... 21 марта 19:56

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, «Оса» – подвижный комплекс, единственный, который может преодолевать водные преграды и вести при этом огонь по воздушным целям. «Этот комплекс отличился в 1991 году тем, что сбил крылатую ракету «Томагавк», то есть он может сбивать подобные ракеты. Он может работать и по авиационным средствам», – сообщил Леонков.

Перехват американского «Томагавка» «Оса» продемонстрировала во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Тогда «Оса» стояла на вооружении армии Ирака. США рассматривали комплекс как одну из наиболее эффективных систем иракской армии и придавали первоочередное значение его нейтрализации. Известно, что тогда американский спецназ захватил один комплекс вместе с расчетом и технической документацией для изучения и организации борьбы с ним на территории Кувейта.

«Главное не сам комплекс, а боевой расчет, который им управляет. За время идущей спецоперации Минобороны России не раз заявляло об уничтожении украинских ЗРК – зачастую они уничтожались вместе с боевыми расчетами. Не просто должен быть расчет, но грамотный и опытный, тогда комплекс «Оса» сможет себя оправдать. Но понятно, что как только эти комплексы себя обнаружат, они тут же станут предметом охоты за ними и целями для уничтожения», – сказал Леонков.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, говорить об эффективности комплексов «Оса» для ВСУ нет смысла, потому что «они не успеют ее показать».

«Вашингтон дарит чужое, но советский комплекс «Оса» Украину не спасет. В день российские военные уничтожали, по заявлениям Миноброны, по три-четыре комплекса С-300 ВСУ. Появятся еще несколько комплексов «Оса» – их сметут за день-два. При этом скрыть поставку этих комплексов на территорию Украины невозможно в условиях контроля ВКС России ее воздушного пространства – это достаточно крупногабаритные системы. Ее уничтожат до того, как ВСУ смогут систему развернуть на боевое дежурство», – заключил Сивков.