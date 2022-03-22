«На польских складах скопилось оружие для Украины»

Президент США Джо Байден утверждает, что Украина не испытывает недостатка в поставках вооружений и техники со стороны стран Запада. Вместе с тем в Киеве жалуются на нехватку помощи. Почему поставки идут через Польшу и где проблемные точки в логистической цепочке – разбиралась «Газета.Ru».

«Идея о том, что Украине не хватает поставок Западом современной военной техники, не является точной», – заявил Джо Байден. Таким образом он опровергает некое обратное утверждение. Возможно, слова президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил: «российские ракеты не упадут от выстрелов дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки». «США дарят чужое, но советская «Оса» Украину не спасет» США планируют поставить Украине системы ПВО производства СССР, в том числе зенитные ракетные комплексы... 22 марта 15:49

Западное вооружение продолжает поступать на Украину, но логистика поставок осложнилась после 24 февраля – начала специальной военной операции России.

«Все поставки раньше шли военно-транспортными самолетами. Теперь транспортники НАТО не рискуют напрямую залетать в воздушное пространство Украины. Главной перевалочной базой стала Польша, вернее ее аэродромы, расположенные в непосредственной близости от украинской границы, которые превратились в логистические склады для вооружений. Из основных – это площадки в городах Жешув и Люблин. Отсюда идет прямое транспортное сообщение на Украину – в Львовскую и Волынскую области», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник в отставке, бывший начальник группы Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Павлов.

Кроме Польши Украина граничит с другими странами НАТО – Румынией, Венгрией и Словакией.

«Будапешт и Братислава оказались не готовы к размещению на своей территории дополнительных складов с вооружениями, опять же их граница с Украиной приходится только на Закарпатскую область, где существуют явно выраженные провенгерские настроения значительной части местного населения, которое не горит желанием воевать с Россией и оказаться под огнем из-за этих грузов»,

– добавил Павлов

Эксперт обратил внимание, что дорога от областного центра Ужгород до Львова проходит через Ужокский перевал в Восточных Карпатах, до Ивано-Франковска дорога тоже идет через горы, где транспортные конвои с оружием легче обнаружить и уничтожить.

«У Бухареста свои проблемы, несмотря на размещение в стране дополнительных сил и вооружений НАТО, здесь транспортный коридор в сторону Украины через Измаил в направлении Одессы проходит по Черноморскому побережью, которое хорошо просматривается кораблями Черноморского флота ВМФ России», – заключил Павлов.

Таким образом, Польша в плане перевалочной базы для поставок вооружений Украине представляется наиболее оптимальным маршрутом. Оружие в Польшу можно доставлять как самолетами военно-транспортной авиации НАТО, так и железнодорожным транспортом через Германию или польские порты в Балтийском море. «В этом нет большой степени практичности». США не понимают смысла применения «Кинжала» на Украине В Пентагоне не понимают, почему Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации... 22 марта 12:13

Польшу выбрали как хаб для последующей переброски вооружений на Украину еще и по причине наличия на территории этой страны большого числа объектов инфраструктуры НАТО. В частности, в ее состав входят штаб многонационального армейского корпуса быстрого реагирования «Северо-Восток» в Щецине, штаб дивизионного уровня в Эльблонге, передовая командно-штабная ячейка и объединенный центр боевой подготовки НАТО в Быдгоше, передовое командование Сухопутных войск в Европе в Познани.

Однако дальше из Польши непосредственно на Украину оружие идет с трудом, фиксируют местные СМИ.

«Военные грузы перевозятся в соседние украинские области чаще всего автомобильными трейлерами, так как железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей сейчас ограниченно. Вооружение из Польши забирают украинские водители и доставляют на базы и склады ВСУ, где передают военным на хранение и последующую перевозку ближе к зоне боевых действий. Объем перевозок не позволяет оперативно вывезти все поставки оружия и боеприпасов, на складах скопилось их большое количество, что снизило авиационный поток с новыми военными грузами», – написала влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Министерстве обороны республики.

В свою очередь польский журнал Polityka отметил, что использование преимущественно автомобильного транспорта практически исключает возможность поставок тяжелого вооружения.

«Сейчас поставки ограничиваются стрелковом оружием и ПЗРК. Переносные Javelin и Stinger тоже можно транспортировать, так же как и боеприпасы, бронежилеты, медицинское оборудование. Что-то более сложное и дорогое иначе, чем самолетом, перевезти невозможно. Также невозможно достичь сухопутным транспортом тех объемов, которые ранее ввозились на Украину»,

– сообщило издание.



При этом даже после попадания на Украину оружие может так и не доехать до позиций ВСУ, так российские высокоточные ракеты уничтожают склады с боеприпасами, как это было недавно на Яворовском полигоне во Львовской области и на подземном объекте под Ивано-Франковском, который, по данным Минобороны РФ, был разрушен гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«Российская военная разведка отслеживает перемещения крупных партий иностранных вооружений и места их складирования с последующим уничтожением, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Попов. – Проводятся такие операции достаточно успешно, о массовом применении ВСУ тех же Javelin и Stinger уже не сообщает даже украинская сторона. Если бы «польский транзит» был успешным на всем маршруте, вплоть до передовой, ход проведения специальной военной операции на Украине носил бы иной характер с применением иностранных вооружений. Сказываются упреждающие ракетные удары, которые ломают эту логистическую цепочку».