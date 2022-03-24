«У нас есть прямое указание президента Путина — нужна сухопутная версия «Калибра»

Минобороны показало морской пуск ракет «Калибр» по военным объектам Украины. На кадрах с борта корабля видно, как ракеты выстреливаются из пусковой установки и уходят в небо. «Газета.Ru» разбиралась, сможет ли «Калибр» стать универсальной ракетой для российской армии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказывал, что ВС РФ 19 и 20 марта уничтожили «Калибрами» и «Кинжалами» (гиперзвуковая ракета, стартующая с самолета) украинские стратегические объекты, в частности цеха по ремонту поврежденной бронетанковой техники на Нежинском ремонтном завода и базы хранения горюче-смазочных материалов в населенном пункте Контантиновка Николаевской области. «Установка Киевом старых мин может привести к подрывам гражданских судов» Министерство обороны Турции принимает меры в связи с информацией об украинских минах, дрейфующих... 23 марта 22:39

Крылатая ракета «Калибр» имеет дальность до 3 тыс. километров, скорость полета составляет от 800 до 3 тыс. километров в час. Может нести боевую часть до 400 кг. По мнению ряда экспертов, «Калибр» может стать основной ударной силой стратегического уровня российских войск. Так, доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что одна ракета для различных видов военной техники упрощает снабжение войск.

«Чем больше типов боеприпасов, тем сложнее обеспечивать снабжение войск, тем сложнее организовывать их выпуск, тем сложнее насыщать войска нужным количеством боеприпасов. Поэтому, конечно, везде будут ставить «Калибр». И это правильно», – сказал Сивков.

В свою очередь, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отметил, что для самолетов разработана специальная ракета - Х-101, которая вряд ли будет заменена «Калибрами».

«У нас есть прямое указание президента Владимира Путина, что нужна сухопутная версия «Калибра». Воздушной версии «Калибра» пока не планируется – для воздуха у нас есть вполне себе приличная ракета Х-101. А «Калибры», как правило, используются там, куда самолеты отправлять далеко, либо дорого. Одно дело, если сбивают ракету, другое дело, если сбивают самолет»,

– пояснил Стефанович.

При этом он добавил, что «Калибр» также вряд ли вытеснит из войск оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут стрелять как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами.

«Эти ракеты имеют другие габариты. Ракета из комплекса «Калибр» длиннее, ее просто так на «Искандер» не поставить. Когда появится сухопутный «Калибр», скорее всего он будет добавлен в качестве отдельного дивизиона в каждую ракетную бригаду», – рассказал Стефанович.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отметил, что «Калибры» относятся к силам стратегического неядерного сдерживания России, а их универсальность и возможность размещения в стандартные пусковые контейнеры позволяют разместить их даже на небольшие корабли, такие как ракетные катера, превращая их в дальнобойное оружие. «Checkmate сможет обманывать ракеты в инфракрасном диапазоне» Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate могут оснастить двигателем со всеракурсным поворотным... 24 марта 20:29

По его словам, залповый пуск, показанный Минобороны РФ, мог быть произведен именно с такого корабля. «Это полный боекомплект, как я понимаю, этого относительно небольшого водоизмещения корабля. Тем не менее, это эффективная работа», – подчеркнул Коротченко.

Он напомнил, что впервые «Калибры» применили для поражения объектов боевиков в Сирии.

«Сегодня «Калибр» – это серийный, отработанный, надежный, эффективный вид оружия. У нас подготовлены соответствующие центры подготовки полетных заданий на основе, разумеется, российских технологий и глобальной навигационной системы «Глонасс», поэтому здесь полностью суверенные и независимые в боевом применении, выпуске и серийном производстве подобного рода изделия. «Калибрами» также оснащаются проекты как атомных, так и неатомный подводных лодок многоцелевого назначения», – отметил эксперт.

При этом Константин Сивков считает, что залповый пуск «не был показательным выступлением, а носил практический характер». «Это применение оружия для решения конкретной боевой задачи. Почему именно «Калибры»? По той простой причине, что войскам нужно отрабатывать применение этого оружия в боевых условиях. Это очень даже необходимо»,

- отметил эксперт.

По его словам, цель залповых пусков – проверить работу бортовой системы управления.

«При одиночных залпах или при запуске двух-трех ракет она может работать нормально, а при полном залпе могут выявиться какие-то проблемы. И сейчас это был полный залп без всяких проблем – то есть, все успешно», – заключил Сивков.