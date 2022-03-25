Прошел Чечню, окормлял моряков. Что известно о погибшем в Белгороде священнике

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины погиб полковой священник, сообщили в РПЦ. Отцу Олегу Артемову было 65 лет, он был помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими. Протоиерей окормлял моряков в кругосветках, трижды ходил в автономных походах на подлодке. Артемов стал первым погибшим военным священником в России.

В результате разрывов снарядов, выпущенных с территории Украины, в Белгородской области, погиб военный священник протоиерей Русской Православной церкви (РПЦ МП) Олег Артемов, сообщается на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами.

«С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артемова, во время обстрела села Журавлевка Белгородской области», — сообщил епископ Бронницкий Савватий.

По словам Савватия, Артемов был помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими и членами их семей. Он также служил клириком Суворовского храма Георгия Победоносца в Новой Ладоге.

«Проходя службу, он окормлял моряков в кругосветных плаваниях, на Камчатке, трижды был в автономных походах на подводной лодке. В Военном инженерно-техническом институте он учил будущих командиров отеческому отношению к подчиненным», — отметил епископ.

Сан священника Олег Артемов получил в 2017 году. По происхождению он из терских казаков, в годы Чеченской войны находился в составе казачьих подразделений, с 1999 года – настоятель храма в станице Кисловодской.

С 2010 года Артемов в чине военного священника был духовником моряков-подводников, затем служил корабельным священником на научном судне «Адмирал Владимирский».

23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Журавлевка разорвался выпущенный с украинской стороны артиллерийский снаряд. В результате трое мирных жителей были ранены, двое из них находятся в больнице. Был разрушен один дом, а в дюжине зданий оказались повреждены окна. «Было весело, но бога не было» Российская армия вводит новую униформу для военных священников — рясу, стилизованную под мундир. В канун... 30 апреля 15:18

Институт военных священников

Судя по всему, отец Олег Артемов стал первым российским военным священником, погибшим во время боевых действий. В 2009 году бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев подписал указ, учреждающий институт военного духовенства.

Полковые священники были еще в Русской Императорской Армии, но российские власти решили не копировать церковно-военную схему царской России.

Было сформировано Управление по работе с верующими. В организации было создано 242 единицы помощников командиров.

close 100% Полковой священник в полевой форме на VI международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Авилов Александр/Агентство «Москва»

Военные священники принимали участие в операции ВКС РФ в Сирии — на авиабазе Хмеймим прошла в 2016 году рождественская служба. Кроме того, по данным СМИ в 2014 году священники РПЦ участвовали в крымских событиях. Однако до недавнего времени никто из «капелланов» не погибал. Впрочем, в 2014 году священнослужители погибали в Донбассе – 4 августа в результате обстрела Луганска был убит клирик Георгиевского храма протоиерей Владимир Креслянский, у него осталось пятеро детей. А 9 мая священника УПЦ МП Павла Жученко застрелили на трассе в Донецкой области.