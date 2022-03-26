«Поставка оружия на Украину приведет не к миру, а к убийствам»

Работники аэропорта Пизы, входящие в итальянский профсоюз Unione Sindacale di Base (USB), сорвали отправку оружия на Украину. Оружие транспортировалось под видом гуманитарной помощи. «Газета.Ru» разбиралась, как профсоюз это сделал.

В заявлении USB для прессы сообщалось, что самолет изначально должен был лететь с гуманитарным грузом – лекарствами, продуктами питания, одеждой. Но при погрузке выяснилось, что в ящиках – оружие и боеприпасы. В связи с этим работники аэропорта осудили использование гуманитарного прикрытия для разжигания войны и бойкотировали погрузку ящиков на борт самолета. Рейс был сорван. «Checkmate сможет обманывать ракеты в инфракрасном диапазоне» Новейший российский истребитель Су-75 Checkmate могут оснастить двигателем со всеракурсным поворотным... 24 марта 20:29

«Вооружение на Украину поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства трудящихся», – говориться в заявлении профсоюза.

В конце февраля власти Италии одобрили декрет, который предусматривает передачу Украине военно-технического оборудования. «Совет министров единогласно одобрил декрет о введении дополнительных мер в связи с развитием кризиса на Украине. Предусматриваются меры по обеспечению поддержки и помощи украинскому народу путем передачи военных средств, материалов и оборудования органам государственной власти Украины», – сообщали в пресс-службе итальянского правительства.

Позже газета La Repubblica со ссылкой на собственные источники сообщала, что Италия намеренна передать Украине пулеметы и противотанковое оружие. Количество единиц оружия и его номенклатуру издание не уточняло. При этом отправка должна была осуществляться не напрямую, а транзитом через Польшу.

Представитель пизанского отделения Unione Sindacale di Base Чинция Далла Порта рассказала «Газете.Ru», что USB «категорически против отправки оружия на Украину». В профсоюзе считают, что «поставкой оружия нельзя решить этот конфликт».

«Наоборот, отправка оружия разжигает конфликт и втягивает нас в Третью мировую войну. Поставка оружия на Украину приведет не к миру, а к новым убийствам. Позиция USB заключается в том, что Италия не должна участвовать в военном противостоянии. Статья 11 Конституции Италии прямо говорит, что страна не должна участвовать в конфликтах, а предпочитает дипломатический путь», – сказала Чинция.

По ее словам, профсоюз выступает против привлечения гражданских лиц к погрузке вооружения, к тому же, военный груз пытались отправить из гражданского аэропорта – это нарушений правил безопасности. «Установка Киевом старых мин может привести к подрывам гражданских судов» Министерство обороны Турции принимает меры в связи с информацией об украинских минах, дрейфующих... 23 марта 22:39

«Нам сообщили, что на военном аэродроме было много работы, поэтому было решено отправить оружие из гражданского. Но отправка вооружений из гражданского аэропорта представляет серьезную угрозу безопасности. Это не то же самое, что грузить продукты питания или одежду, протоколы безопасности отличаются, а гражданский персонал аэропорта не имеет должной подготовки для такого типа груза», – сказала Чинция.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко военные грузы могли поставляться скрытно и это «обычная и типовая практика».

«Никто не регламентирует это, поставки оружия всегда идут по секретному протоколу и не афишируются. И на ящиках не пишут «Осторожно, бомбы», они могут быть маркированы. как угодно. Соответственно, чтобы скрыть груз, прибегают к самым разным методам», – сказал Коротченко.

Чинция отметила, что компания, управляющая аэропортом имени Галилео Галилея, заявила, что «такого больше не повторится», но при этом власти муниципалитета и региона проигнорировали инцидент. Население же, по словам Чинции, «весьма впечатлялось и люди вышли на демонстрации».

Активисты USB организовали серию манифестаций против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинг в Риме прошел одновременно с аналогичным мероприятием рядом с аэропортом Пизы, который стал центром протеста. По данным итальянских СМИ, всего акциях протеста участвовало от 6 до 20 тыс. человек.

Одни из организаторов акции протеста в Пизе был Микеле Фитто, заместитель руководителя городской ячейки Итальянской социалистической партии.

«Люди, которые приходили на нашу акцию, придерживаются разных взглядов на причины конфликта на Украине, на то, кто виноват и должен отвечать. Но все они придерживаются единого мнения о том, что поставлять оружие на Украину – это равносильно тому, как бензином тушить пожар», – рассказал Фитто «Газете.Ru».

По данным опроса социологической группы OMG, 55% граждан Италии выступают против поставок оружия на Украину, противоположной точки зрения придерживаются 33% граждан. Остальные респонденты воздержались от ответа.