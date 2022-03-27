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Армия

«Это сигнал конкретно Европе. «Искандер» перехватить невозможно»

Зачем Минобороны РФ применяет комплексы «Искандер» на Украине

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Уничтожение ЗРК «Бук» ВСУ высокоточным ракетным вооружением в Киевской области, 26 марта 2022 года

Уничтожение ЗРК «Бук» ВСУ высокоточным ракетным вооружением в Киевской области, 26 марта 2022 года

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В ходе российской специальной военной операции на Украине Минобороны РФ неоднократно сообщало о применении оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» для уничтожения объектов инфраструктуры ВСУ. «Газета.Ru» разбиралась, в чем была цель демонстрации работы этого комплекса.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», по классификации НАТО SS-26 Stone («Камень»), предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника.

«В составе Вооруженных сил РФ действуют 13 ракетных бригад, оснащенных ОТРК «Искандер», а также отдельный ракетный дивизион 60-го Центра боевого применения на полигоне Капустин Яр. Общая численность пусковых установок в модификации «М», по официальным данным, составляет более 150 единиц, количество комплексов «К» с крылатыми ракетами доподлинно неизвестно», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор в отставке Леонид Артемьев.

Эксперт отметил, что «Искандер» – это комплекс, в который входит несколько машин различного назначения. Помимо самоходной пусковой установки 9П78-1, в него входит транспортно-заряжающая машина 9Т250 с двумя дополнительными ракетами, командно-штабная машина 9С552, обеспечивающая радиосвязь на дальности до 350 километров, машина регламента и технического обслуживания (МРТО), пункт подготовки информации (ППИ), который обеспечивает определение координат цели и подготовку полетных заданий для ракет.

Мобильность перемещения комплекса обеспечивается четырехосным шасси высокой проходимости МЗКТ-7930 «Астролог» белорусского производства с колесной формулой 8х8, а также автомобилями «КамАЗ». Их использование позволяет двигаться по шоссе со скоростью не менее 70 км/ч, по грунтовым дорогам – 40 км/ч.

За счет универсальной пусковой установки ОТРК «Искандер-М» может использовать разные ракеты. Это, в частности, ракета 9М723 с дальностью стрельбы до 500 километров. Траектория ее полета не баллистическая, а управляемая. Применяются комплексом и крылатые ракеты 9М728 примерно с такой же дальностью поражения целей.

При этом «Искандер» способен производить пуски и ракет 9М729, которые стали поводом для США расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года.

По данным американцев, дальность этой ракеты превышала нижний предел в 500 километров, установленный договором. Претензии были впервые озвучены еще в 2014 году при президенте Бараке Обаме. Эксперты Пентагона считали, что официальная дальность ракеты фиктивно занижена, чтобы скрыть нарушение ДРСМД, а реальная дальность составляет 2000-2600 км.

«Либо вы ликвидируете эту систему, ликвидируете пусковую установку или меняйте ее таким образом, что радиус действия не будет выходить за рамки», – требовала от Кремля в 2018 году заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томсон. Москва обвинения категорически отрицала и при этом отмечала, что Вашингтон не предоставил доказательств.

«На последних видео Минобороны была видна работа комплекса «Искандер» с ракетой 9М723. Вероятно, что использовался боеприпас кассетного типа с элементами объемного детонирующего действия, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский. – Траектория полета 9М723 является не только не баллистической, но и трудно прогнозируемой. После старта и уже при подлете к цели эта ракета выполняет крайне интенсивное маневрирование, на которые не способна отреагировать ракета-перехватчик».

Генерал-майор Артемьев, в свою очередь, считает, что продемонстрировав работу «Искандеров», Минобороны послало Украине сигнал о том, что «любая военная цель на ее территории досягаема». Кроме того, считает Артемьев, это был «сигнал для стран Европы».

«Это даже, в первую очередь, сигнал не Украине, НАТО в целом или США, а конкретно Европе. «Искандер» перехватить невозможно. Помимо высоких боевых характеристик у ОТРК есть и психологический эффект на потенциального противника, связанный как раз с его потенциалом.

Скажем, штатная ракета этого комплекса из Калининградской области добьет до Вильнюса, Риги и Таллина, может долететь до Варшавы или до пригородов Берлина или Стокгольма. Это если мы берем дальность в 500 км. А если ту, про которою говорили американцы, то Европа почти вся в зоне досягаемости этого комплекса»,

– резюмировал генерал.

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