«Бессмысленно использовать гранатомет в борьбе с «Кинжалами» и «Искандерами»

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал передать Киеву еще 6000 комплексов NLAW. До этого Минобороны РФ продемонстрировало видеозаписи, где российские военнослужащие получили комплексы в качестве трофеев. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью NLAW транспортируют на Украину.

Борис Джонсон считает, что дополнительное летальное оборонительное оружие поможет украинцам «продолжать защищать себя». Кроме того, в Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, которые также могут подпадать под определение «оборонительного вооружения». «Панцирь-С1» нейтрализует «Точки-У». Он может работать с ходу» Минобороны РФ опубликовало видео о применении зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1»... 30 марта 17:04

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon, Облегченное противотанковое оружие следующего поколения) – совместная шведско-британская разработка. Выпускается с 2009 года, калибр – 150 мм, максимальная дальность – 800 метров.

«Это нечто среднее между обычным гранатометом и настоящим противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Классические ПТРК очень дорогие. Тот же Javelin стоит, судя по открытым источникам, до $250 тыс. Он эффективный, но слишком дорогой. NLAW стоит значительно меньше. Около $30 тыс. Фактически он представляет собой тот же гранатомет, но оснащенный чуть более «умным» прицелом. Он рассчитывает дальность и угловую скорость для атаки по цели, автоматически делает все необходимые поправки. Это лучше, чем простой ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Но он не может, в отличии от ПТРК, сопровождать подвижную цель. Плюс он не так эффективен против динамической защиты», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, у NLAW есть ограничения, которые не позволяют его эффективно применять «в том случае, если боец не является мастером применения этого гранатомета».

«Мало владеть гранатометом, нужно понимать, где он будет наиболее эффективен по применению по тяжело- и легкобронированной технике. Украинских военнослужащих обучали применению NLAW с 2018 года, но эта учеба, видимо, оказалась не совсем эффективной. Важно не оружие, а тот, кто им владеет», – сказал «Газете.Ru» Леонков. «Ночной охотник» не конкурент «Аллигатору». Они работают вместе» В уничтожении военных объектов и техники ВСУ участвуют российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и... 29 марта 20:56

Он также отметил, что основной поражающий эффект NLAW – кумулятивная струя, которая должна прожигать броню танка.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, NLAW «бесполезен для ВСУ». «Российская армия проводит операцию не только танками и другой бронетехникой, но и ракетами «Искандер», «Калибрами», «Кинжалами». В борьбе с этими ударными средствами указанное поставляющееся вооружение просто бессмысленно», – считает эксперт.

Литовкин считает, что поставки на Украину – способ для Великобритании избавиться от своего старого или неэффективного вооружения. С ним согласен и Сергей Белоусов.

«NLAW в отличие от Javelin и Stinger не имеет какой-то грандиозной репутации. О его эффективном применении в последних конфликтах почти не говорили. Ни в Сирии, ни в Ливии, ни в других местах. Это не слишком эффективное и бюджетное оружие. Его поэтому и отправляют на Украину. Мы не знаем при этом финансовых аспектов этих поставок. NLAW производится оборонным подразделением компании SAAB – это Bofors Dynamics.

Лондон покупает NLAW у компании или отдает со своих армейских складов? И в том, и в другом случае оружие, скорее всего, выкупает частный подрядчик, которому платит правительство. Так делали США, когда снабжали оружием Афганистан. Делали это через фирмы Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance и UDC. В итоге подрядчик получал деньги, а правительство избавлялось от старого оружия и техники и могло заказывать новое. Все довольны»,

– заключил Белоусов.