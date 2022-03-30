Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Железняков о допинге Валиевой: золота нас будут лишать любым... 22:19
Германия подтвердила готовность предоставления Украине гарантий... 22:10
Премьер Швеции прокомментировала возможное членство своей страны... 22:06
Минобороны России объявило режим тишины 31 марта... 22:01
В Великобритании рассказали, при каком условии допустят... 21:58
В Минобороны РФ сообщили о критической гуманитарной ситуации... 21:51
В Южной Осетии назвали сроки проведения референдума... 21:49
Бывший игрок «Спартака» посоветовал болельщикам клуба потерпеть 21:38
В МИД рассказали, какие страны Россия считает дружественными 21:37
Джонсон заявил, что свержение российских властей не является целью... 21:31
Армия

«Бессмысленно использовать гранатомет в борьбе с «Кинжалами» и «Искандерами»

Эксперты объяснили, почему Лондон поставляет Киеву комплексы NLAW

,
Слушать
Остановить
close
100%
Украинский военнослужащий с гранатометом NLAW, март 2022 года

Украинский военнослужащий с гранатометом NLAW, март 2022 года

Gleb Garanich/Reuters
Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал передать Киеву еще 6000 комплексов NLAW. До этого Минобороны РФ продемонстрировало видеозаписи, где российские военнослужащие получили комплексы в качестве трофеев. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью NLAW транспортируют на Украину.

Борис Джонсон считает, что дополнительное летальное оборонительное оружие поможет украинцам «продолжать защищать себя». Кроме того, в Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, которые также могут подпадать под определение «оборонительного вооружения».

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon, Облегченное противотанковое оружие следующего поколения) – совместная шведско-британская разработка. Выпускается с 2009 года, калибр – 150 мм, максимальная дальность – 800 метров.

«Это нечто среднее между обычным гранатометом и настоящим противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Классические ПТРК очень дорогие. Тот же Javelin стоит, судя по открытым источникам, до $250 тыс. Он эффективный, но слишком дорогой. NLAW стоит значительно меньше. Около $30 тыс. Фактически он представляет собой тот же гранатомет, но оснащенный чуть более «умным» прицелом. Он рассчитывает дальность и угловую скорость для атаки по цели, автоматически делает все необходимые поправки. Это лучше, чем простой ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Но он не может, в отличии от ПТРК, сопровождать подвижную цель. Плюс он не так эффективен против динамической защиты», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, у NLAW есть ограничения, которые не позволяют его эффективно применять «в том случае, если боец не является мастером применения этого гранатомета».

«Мало владеть гранатометом, нужно понимать, где он будет наиболее эффективен по применению по тяжело- и легкобронированной технике. Украинских военнослужащих обучали применению NLAW с 2018 года, но эта учеба, видимо, оказалась не совсем эффективной. Важно не оружие, а тот, кто им владеет», – сказал «Газете.Ru» Леонков.

Он также отметил, что основной поражающий эффект NLAW – кумулятивная струя, которая должна прожигать броню танка.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, NLAW «бесполезен для ВСУ». «Российская армия проводит операцию не только танками и другой бронетехникой, но и ракетами «Искандер», «Калибрами», «Кинжалами». В борьбе с этими ударными средствами указанное поставляющееся вооружение просто бессмысленно», – считает эксперт.

Литовкин считает, что поставки на Украину – способ для Великобритании избавиться от своего старого или неэффективного вооружения. С ним согласен и Сергей Белоусов.

«NLAW в отличие от Javelin и Stinger не имеет какой-то грандиозной репутации. О его эффективном применении в последних конфликтах почти не говорили. Ни в Сирии, ни в Ливии, ни в других местах. Это не слишком эффективное и бюджетное оружие. Его поэтому и отправляют на Украину. Мы не знаем при этом финансовых аспектов этих поставок. NLAW производится оборонным подразделением компании SAAB – это Bofors Dynamics.

Лондон покупает NLAW у компании или отдает со своих армейских складов? И в том, и в другом случае оружие, скорее всего, выкупает частный подрядчик, которому платит правительство. Так делали США, когда снабжали оружием Афганистан. Делали это через фирмы Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance и UDC. В итоге подрядчик получал деньги, а правительство избавлялось от старого оружия и техники и могло заказывать новое. Все довольны»,

– заключил Белоусов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+