«Эсминец США может забрести не туда и попасть под ракету»

Военно-морские силы США вывели свои корабли из Черного моря, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Газета.Ru» разбиралась, с чем может быть связано это решение.

По словам Кирби, американское командование сочло вывод кораблей ВМС США из акватории Черного моря «благоразумным шагом». Он отметил, что таким образом Вашингтон дает всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт. Кирби добавил, что ему пока нечего сказать по поводу того, когда корабли ВМС США вернутся обратно. «Панцирь-С1» нейтрализует «Точки-У». Он может работать с ходу» Минобороны РФ опубликовало видео о применении зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1»... 30 марта 17:04

США и НАТО активно присутствуют в Черном море уже восемь лет – с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. В 2021 году активность их присутствия возросла, в частности в Черное море стали чаще заходить корабли и Франции, и Великобритании, и Нидерландов.

Ранее в Черном море произошел инцидент – украинские мины, которыми ВСУ пытались предотвратить проход кораблей ВМФ России к Одессе и другим черноморским портам, сорвались с якорей и ушли в дрейф. ФСБ России предупреждало, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. В акватории Черного моря может находиться до 420 мин. Ситуацию, подчеркивает российская сторона, «усугубляет наличие речных мин, не приспособленных к использованию в условиях морских волн».

«ВМС США регулярно дежурят в Черном море – там постоянно находятся несколько их кораблей. Фактически это демонстрация флага, выражение поддержки их союзников по НАТО в Черном море. Сейчас корабли ушли в Средиземное море», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Он отметил, что такие действия предприняты командованием ВМС США «преимущественно для того, чтобы в процессе боевых действий кто-нибудь не зацепил их корабли, потому что они не собираются вмешиваться в конфликт, а результат инцидента может быть самый плачевный».

«Произойти может что угодно: эсминец ВМС США может забрести не туда и попасть под случайную ракету, нарваться на дрейфующую мину и потом придется разбираться, чья это мина и кому предъявлять претензии. Поскольку они не собираются вмешиваться в конфликт, и они там не нужны, для них проще всего вывести корабли из Черного моря и не отсвечивать», – сказал Куприянов. Британское «Храброе сердце» отдадут украинской армии Список вооружений, поставляемых Великобританией Украине, может дополниться 155-мм самоходными артиллерийскими... 31 марта 19:29

По мнению адмирала в отставке, бывшего командующего Черноморским флотом Владимира Комоедова, США сейчас усиливают в Европе воздушную и сухопутную группировки войск и сосредотачивают силы в Средиземном море, «желая защитить союзников по НАТО». По его словам, для ВМС США «не такая принципиальная разница, где находиться – в Черном море или Средиземном».

«Корабли США с акватории Средиземного моря вполне могут достать довольно далеко и авиацией, и ракетами. Конечно, с Черного моря это было бы сделать проще, но там сильная российская группировка ВМФ – если они начнут применять силу, то получат ответ. В Средиземном море у ВМФ России тоже есть небольшая группировка, но она не всесильна, а корабли ВМС США будут находиться там в зоне своего господства», – сказал Комоедов.



По мнению военного эксперта, экс-контр-адмирала Михаила Чекмасова, заявление Пентагона о том, что США вывели корабли из Черного моря на время кризиса «выглядят не слишком убедительно».

«Потому что во все предыдущие годы им ничего не мешало заходить в Черное море, в том числе с нарушением конвенции Монтре 1936 года. Можно вспомнить события 2008 года – вооруженный конфликт в Южной Осетии – тогда корабли ВМС США заходили в Черное море под видом доставки гуманитарной помощи и даже швартовались в Батуми», – сказал Чекмасов.

Военный политолог Валерий Волков также считает, что США могут «в любой момент вернуть свои корабли». Вместе с тем эксперт отметил, что решение Вашингтона может «дополнительно деморализовать Киев на текущий момент».

«Политическому и военному руководству Украины такое слышать очень неприятно. Им отказали во вступлении в НАТО, в прямой поддержке, им отказали, на сегодняшний день, в поставках тяжелого оружия. А теперь отказывают даже в партнерском присутствии», – резюмировал Волков.