«Где есть армия России, там идут учения. Волноваться не надо»

Военнослужащие во время учений на острове Сахалин. На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота, 2021 год

Более тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) проводят учебные стрельбы из артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов на Курильских островах, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Россия проводит учения на Курилах именно сейчас.

По данным военного ведомства, в учениях задействовано около 200 единиц военной и специальной техники. В Минобороны отметили, что тренировки с военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО будут проведены на полигонах Лагунное и Горные Ключи. «Откровенно водят за нос американские авианосцы» «Адмиралтейские верфи» спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) проекта 636.3... 01 апреля 17:10

«В ходе занятий артиллеристам на Курильских островах предстоит провести тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки», – сообщили в Минобороны.

Для корректировки огня артиллерии планируется использовать беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

Ранее сообщалось, что воинские части России, расположенные на Курильских островах, получили газотурбинные танки Т-80БВ. «На вооружение воинских частей, дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком», – говорилось в сообщении пресс-службы.

Учения проходят на фоне резко обострившихся отношений между Москвой и Токио. В конце марта в МИД России заявили, что из-за введенных против страны санкций переговоры с Японией о заключении мирного договора более не имеют смысла.

«Проходящие сейчас учения российских войск на Курилах очень нервно воспринимаются на фоне происходящих в мире событий. Япония смотрит на то, как они будут развиваться, что имеет место напряженность не только из-за российско-японских отношений, но накаляется и ситуация вокруг Китая – он претендует на несколько японских островов, в частности на архипелаг Сенкаку, поэтому, конечно, Япония будет настороженно реагировать на любые вещи»,

– рассказал «Газете.Ru» политолог Константин Соколов.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, учения носят «исключительно оборонительный характер». «Российские военнослужащие проводят стрельбы на Курильской гряде, в районе Охотского моря. Они готовятся отражать атаку, если понадобится», – сказал Литовкин.

Он отметил, что Япония считает Южные Курилы, кроме острова Урупа, своими. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

«Япония потеряла эти острова результате Второй мировой войны, где была агрессором, поэтому ей приходится смириться с тем, что эти острова принадлежат России, тем более это было зафиксировано в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. Это российская территория, а значит там есть наша армия. А там, где есть армия России, там идут учения. Это нормально, волноваться не надо», – сказал Литовкин. Не повлияет на стоимость топлива. Что известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара... 01 апреля 14:09

При этом эксперт добавил, что учения проходят «не на пустом месте и не без причины» и сейчас Япония «активно наращивает свой военный потенциал».

С этой оценкой согласен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Япония занимается укреплением военного союза с США, с которыми у нее заключен договор о безопасности. Этот курс неуклонно проводился на протяжение всего послевоенного времени. Но особенно он стал заметен в период правления в Японии премьер-министра Синдзо Абэ, с 2012 по 2019 год. Он усилил курс на закупки американского вооружения. Фактически японские силы вооружены современными американскими вооружениями, особенно в противоракетной обороне. При Абэ военные расходы Японии росли неуклонно, сейчас они превышают $50 млрд в год. При том, что Япония официально не имеет армии. Ее вооруженные силы официально называются силами обороны», – рассказал Кистанов «Газете.Ru».

Он напомнил, что Абэ выступал за то, чтобы переписать конституцию Японии и легитимизовать существование армии.

«У Японии нет баллистических ракет и атомного оружия. Но наступательные виды вооружений тоже появляются – недавно Япония построила два вертолетоносца и переделала их в авианосцы. Их авиапарк составляют истребители США F-35. Также Япония усиливает оборонный потенциал в сфере ПРО.

Абэ ушел в отставку, но выдвинул тезис о том, что Япония должна обладать потенциалом превентивного удара по военным базам противника. Имеются в виду базы Северной Кореи и Китая, но подразумеваются и российские. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида настойчиво проводит тот же тезис. Курс – довести военные расходы Японии до 2% от ВВП, как в западноевропейских странах, сейчас у нее – менее одного»,

– отметил Кистанов.