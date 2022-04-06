«Возможность обогащать уран в США сегодня отсутствует»

Президент США Джо Байден отменил программу создания ядерной крылатой ракеты морского базирования, которую принял Дональд Трамп в 2018 году. Она должна была стать «американским ответом» на тактические ядерные комплексы России и Китая. «Газета.Ru» разбиралась, почему американский лидер это сделал.

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Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что настоящая причина, по его мнению, в неспособности Вашингтона производить новые ядерные боеголовки, без которых программа SLCM-N теряет смысл.

«Причина отмены заключается в том, что у США большие проблемы с производством ядерных боеприпасов. Это стало следствием того, что возможность обогащать уран в США отсутствует. Вот Северная Корея может обогащать уран, Иран может обогащать уран, а США промышленности обогащения урана не имеет и научной школы обогащения урана не имеет», — пояснил Сивков.

По его словам, обогатительная промышленность США была ликвидирована благодаря заключению в 1993 году Соглашения ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран), которое еще называют договором «Гора-Черномырдина», предусматривающего поставку в США советского оружейного урана, образовавшегося после начала разоружения, «разбавленного» с 90% изотопа 235 до 4-5%.

Такая концентрация позволяла использовать его в качестве топлива для атомных электростанций, а бывшие республики СССР, такие как Украина, Белоруссия и Казахстан, становились безъядерными странами, что сокращало риск нелегальных поставок ядерного оружия. В результате американские предприятия по разделению изотопов урана оказались не востребованы и были закрыты.

«В итоге через 30 лет у США были полностью утрачены собственные технологии обогащения урана — даже следов не осталось. Полностью уничтожены кадры и научно-технические школы. Даже если они все это где-то закупят, для развертывания производства потребуется немало времени. И в этих условиях, конечно, развертывать новые боеголовки у них возможности нет», — подчеркнул Сивков.

В 2015 году американская компания Centrus Energy Corp безуспешно попыталась освоить технологию по обогащению урана для нужд ядерной энергетики и военно-промышленного комплекса с помощью газовых центрифуг и построить завод в штате Огайо, но через год проект закрылся и оборудование было демонтировано.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович напомнил, что для производства ядерных боеприпасов требуются плутониевые сердечники (плутоний получают из изотопа урана. — «Газета.Ru»), которые США должны были начать производить в объеме 80 штук в год, но до сих пор не смогли наладить производство. «Мутный гиперзвук». Что не так с американским ответом «Кинжалу» США в середине марта испытали гиперзвуковую ракету, но не заявляли о пусках, сообщил телеканал CNN... 05 апреля 17:43

«Была целевая задача выйти в относительно близкие годы на показатель 80 сердечников в год, но пока ничего из этого не выходит — по техническим причинам, может быть, по бюджетным. Это вопрос финансов и строительства производственных мощностей», — отметил Стефанович.

При этом он полагает, что истинная причина отмены программы SLCM-N кроется в «нежелании ВМС США связываться с ядерным оружием».

«Американскому флоту совершенно не нужны ядерные крылатые ракеты. Эксплуатация ядерного оружия — это сложная штука, которая требует определенной подготовки. К тому же с ядерным оружием на борту запрещено заходить во многие порты мира, что существенно сужает возможности флота. Чтобы поставить в универсальные пусковые установки несколько ядерных ракет, нужно снять оттуда такое же количество более востребованных обычных — например, противолодочных. К тому же ВМФ и так загрузили не свойственными ему задачами по противоракетной обороне. Если сюда добавить еще и ядерное сдерживание, это потребует увеличения количества боевых кораблей на дежурстве», — пояснил Стефанович.

Он отметил, что определенную роль в принятии решения о закрытии программы SLCM-N могло сыграть также мнение американского экспертного сообщества, что развертывание ядерных «Томагавков» приведет к эскалации отношений с Россией и Китаем, поскольку им придется все «Томагавки» считать ядерными.

«Это так называемая «угроза двусмысленности», когда на базе одного и того же оружия есть ядерная и неядерная версия. Вероятный противник сразу по умолчанию начинает рассматривать худший сценарий»,

— пояснил эксперт.

В то же время он указал на то, что США нельзя демонстрировать слабость перед Россией и Китаем, поскольку если страны Азиатско-Тихоокеанского региона усомнятся в способности ВМФ США парировать угрозы со стороны Китая, они могут попробовать обзавестись собственным ядерным оружием.