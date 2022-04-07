«Дорогой и политический контракт». Зачем Варшаве танки Abrams

Польша намерена усилить танковый парк своей армии покупкой в США 250 модернизированных М1А2 Abrams SEPv3. Сумма сделки составит $4,74 млрд. «Газета.Ru» разбиралась, зачем польской армии американские танки и как покупка скажется на Украине.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал меморандум о закупке 250 танков Abrams в варианте Enhancement Package Version 3 (SEPv3) для Войска Польского прямо в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весоле. Госдепартамент и конгресс США уже выдали одобрение на реализацию продажи. «Страны НАТО за счет Украины обновят свои армии» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «необходимо успеть в ближайшие недели... 06 апреля 18:25

«Стоимость контракта составляет $4,74 млрд. Первые 28 танков будут доставлены со складов армии США уже в этом году, чтобы начать учебный процесс. Машины должны поступить в бронетанковые части 18-й механизированной дивизии, заменив собой советские Т-72. Кроме того, по контракту Польша также получит 26 машин технической поддержки M88A2 Hercules и 17 штурмовых мостиков M1110», – рассказал польский министр.

Контракт обсуждается давно и впервые Мариуш Блащак рассказал о нем еще в июне 2021 года. Подробностей тогда названо не было, хотя цена контракта была заявлена другая – $6 млрд.

«Танки Abrams считаются не только самыми тяжелыми, но и одними из самых дорогих в мире. Армия США закупала SEPv3 по контракту по цене $5,5–6,1 млн за единицу у General Dynamics. В данном случае речь идет о пакетной сделке, которая включает в себя обслуживание, обучение танкистов, дополнительную технику, вероятно, что-то еще сверх этого, но цена все равно очень большая. По $19 млн за танк. Сверхдорогой и явно политический контракт», – отмечает в беседе с «Газетой.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Стоимость контракта может быть объяснена эксклюзивностью поставок. Польша будет первой страной в Европе, куда США продадут Abrams, если контракт будет реализован. Это означает, что помимо собственно танков придется создавать всю инфраструктуру, которая обслуживает их эксплуатацию.

«Американские Abrams прежде никогда не экспортировались в Европу. Этот танк большей частью популярен в Австралии, Саудовской Аравии, в Египте и ряде стран Ближнего Востока, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Григорий Зуевич. – Получив в целом неплохой по боевым характеристикам танк, Польша столкнется с проблемами при его эксплуатации, связанными с ремонтными и регламентными работами. Своя база, ориентированная на танки Т-72 в его польских модификациях, у Варшавы есть. Немецкие танки Leopard, которые тоже есть в Польше, можно возить на ремонт в соседнюю Германию. А вот как быть с Abrams в этом плане в польской армии не совсем понятно». «Супердорогие истребители уйдут в прошлое. Их заменит рой беспилотников» На фоне боевых действий на Украине и санкций против России в США продолжаются дискуссии вокруг... 04 апреля 14:38

При этом эксперт отдельно отметил, что использование Abrams в Восточной Европе «не является до конца оптимальным вариантом».

«Они достаточно тяжелые и не слишком поворотливые. Непроходимыми для них станут и болотисто-лесистые участки, которых много в Восточной Европе. Опять же запас хода у Abrams ограничен. Они больше подходят для локальных сражений на открытой местности. К месту боевых действий эти танки придется доставлять железнодорожными и автомобильными платформами, что снижает их оперативность в развертывании», – убежден Зуевич.

Официальные польские власти пока не говорят, что должно произойти с Т-72, на замену которым должны прийти Abrams. Вместе с тем в польской прессе активно обсуждается гипотеза, что эти танки Варшава предоставит Киеву.

«Чехия уже анонсировала поставку Вооруженным силам Украины своих Т-72, БМП-1 и другой техники. Нам следует поступить также. Украинские танкисты знакомы с этой машиной. Не придется их переучивать, они быстро смогут приступить к ее эксплуатации. Машины смогут вступить в бой сразу после прибытия на Украину. Принять такое решение надо очень быстро», – отмечается в редакционном материале польского портала Defence24.

Российский военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Попов, в свою очередь, уверен, что принять такое решение для Варшавы будет «не очень просто».

«Быстро от американцев они Abrams не получат. Это, в самом лучшем случае, несколько месяцев. Отдавать свои танки без замены – большой риск. Все это понимают. Именно поэтому, кстати, о том, что Чехия поставляет свои Т-72 Украине говорят чешские депутаты, но не подтверждают, по крайне мере пока, в чешском Минобороны»,

– считает генерал.

Попов также отметил, что в случае, если решение о поставках будет принято и осуществлено, нет гарантий, что армия Украины получит эти танки.

«Российская военная разведка отслеживает перемещения крупных партий иностранных вооружений и места их складирования с последующим уничтожением. Проводятся такие операции достаточно успешно», – резюмировал Попов.