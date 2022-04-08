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Армия

«Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине»

Эксперт объяснил, почему невыполнимы угрозы Киева сбивать самолеты ВКС России над Тирасполем

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Военно-транспортные самолеты ВКС России

Военно-транспортные самолеты ВКС России

Максим Блинов/РИА «Новости»
Украина будет сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ, которые попытаются попасть в Приднестровье, заявили в украинском Министерстве обороны. «Газета.Ru» разбиралась, насколько реальны угрозы.

Официальный представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Богдан Сенник заявил, что Украина намерена не допускать полеты российской авиации в Приднестровье.

Цель таких полетов, отмечает офицер, состоит якобы в том, чтобы обеспечивать и ротировать российский военный контингент в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). По его словам, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) будут сбивать российские военные и военно-транспортные самолеты, летящие в Тирасполь. «Небо Украины плотно закрыто и несанкционированный пролет в нем недопустим», – заявил Сенник

При этом, по сообщениям Минобороны России, уничтожены 82% украинской авиации и 75% средств ПВО. Таким образом, считает Москва, небо Украины контролируют российские Воздушно-космические силы.

«Армия Украины допустила тотальную ошибку в распределении своих сил ПВО. Их основная часть оказалась расположенной вблизи Донбасса и границ с Крымом, еще под Одессой, в Херсонской и Николаевской областях, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов. – Стянули туда все, что имеется, все и потеряли практически одномоментно в результате высокоточных ударов по позициям.

Были комплексы С-300, и вот их не стало. Тоже самое касается авиации. Не думаю, что украинская армия сейчас может что-то предпринять в плане ПВО в регионе Черного моря, разве что ПЗРК «Стингер» использовать, но высота их поражения не превышает четырех километров, транспортные Ил-76 легко пройдут эту зону поражения».

Эксперт отметил, что определенную угрозу могут представлять украинские истребители МиГ-29, которые в незначительном количестве успели улететь в Румынию, но их применение не санкционирует НАТО, опасаясь ответного удара России. «Средства ПВО российского Черноморского флота их тоже легко обнаружат и гарантированно уничтожат», – добавил Попов.

Киев сегодня блокирует находящихся в Тирасполе российских военных – миротворцев, который, в числе прочего, охраняет арсеналы советской 14-й армии в Колбасне. Раньше там ротация осуществлялась через Украину, потом через Молдавию, но сейчас Кишинев тоже закрыл возможность проезда для российских военных.

«Российская военная база в Приднестровье является полностью автономной и независимой. В ее составе служат порядка 1700 человек, большей частью это уроженцы республики, имеющие российское гражданство, – рассказал «Газете.Ru» бывший офицер штаба 14-й армии подполковник Николай Лизунов. – Есть два миротворческих батальона. Еще батальон охраны военных складов, который тоже укомплектован местными жителями. Исключение составляют офицеры, выходцы из России, но и у них есть все условия комфортного проживания, позволяющие длительное время не уезжать на родину. Этому способствует и отношение местного населения, которое благосклонно к российским военным.

Без ротации контингент может существовать годам, даже десятилетиями – блокировка ничего не значит. Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине. И, соответственно, летать российским транспортникам в Приднестровье смысла нет».

В самом Кишиневе представители Минобороны Молдавии в ответ на заявление ВСУ поспешили сообщить, что «не располагают информацией о подготовке в аэропорту Тирасполя к приему российских самолетов».

«То есть обеспокоенность вероятностью воздушного «вторжения» российских военных самолетов звучит только из Киева. Там таким образом пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт с Россией, зная, что Кишинев высказывает позицию по выводу российских миротворцев и имеет планы на присоединение Приднестровья. – рассказал «Газете.Ru» политолог, военный эксперт Александр Зимовский. – Но миротворческие силы потому и называются миротворческими, что не имеют наступательного потенциала. Так и в Приднестровье. Попытку молдаван изменить status quo в Приднестровье российские миротворцы могут купировать. Однако видимого желания применить силу Кишинев не высказывает».

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