«Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине»

Украина будет сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ, которые попытаются попасть в Приднестровье, заявили в украинском Министерстве обороны. «Газета.Ru» разбиралась, насколько реальны угрозы.

Официальный представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Богдан Сенник заявил, что Украина намерена не допускать полеты российской авиации в Приднестровье. «Комплекс «Бастион» может работать в три раза лучше» Вооруженные силы России уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы... 08 апреля 18:17

Цель таких полетов, отмечает офицер, состоит якобы в том, чтобы обеспечивать и ротировать российский военный контингент в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). По его словам, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) будут сбивать российские военные и военно-транспортные самолеты, летящие в Тирасполь. «Небо Украины плотно закрыто и несанкционированный пролет в нем недопустим», – заявил Сенник

При этом, по сообщениям Минобороны России, уничтожены 82% украинской авиации и 75% средств ПВО. Таким образом, считает Москва, небо Украины контролируют российские Воздушно-космические силы.

«Армия Украины допустила тотальную ошибку в распределении своих сил ПВО. Их основная часть оказалась расположенной вблизи Донбасса и границ с Крымом, еще под Одессой, в Херсонской и Николаевской областях, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов. – Стянули туда все, что имеется, все и потеряли практически одномоментно в результате высокоточных ударов по позициям.

Были комплексы С-300, и вот их не стало. Тоже самое касается авиации. Не думаю, что украинская армия сейчас может что-то предпринять в плане ПВО в регионе Черного моря, разве что ПЗРК «Стингер» использовать, но высота их поражения не превышает четырех километров, транспортные Ил-76 легко пройдут эту зону поражения».

Эксперт отметил, что определенную угрозу могут представлять украинские истребители МиГ-29, которые в незначительном количестве успели улететь в Румынию, но их применение не санкционирует НАТО, опасаясь ответного удара России. «Средства ПВО российского Черноморского флота их тоже легко обнаружат и гарантированно уничтожат», – добавил Попов.

Киев сегодня блокирует находящихся в Тирасполе российских военных – миротворцев, который, в числе прочего, охраняет арсеналы советской 14-й армии в Колбасне. Раньше там ротация осуществлялась через Украину, потом через Молдавию, но сейчас Кишинев тоже закрыл возможность проезда для российских военных. «Ядерная ракетная программа США тотально отстала от России» Министерство обороны США раскрыло название новой межконтинентальной баллистической ракеты – LGM-35A... 07 апреля 20:41

«Российская военная база в Приднестровье является полностью автономной и независимой. В ее составе служат порядка 1700 человек, большей частью это уроженцы республики, имеющие российское гражданство, – рассказал «Газете.Ru» бывший офицер штаба 14-й армии подполковник Николай Лизунов. – Есть два миротворческих батальона. Еще батальон охраны военных складов, который тоже укомплектован местными жителями. Исключение составляют офицеры, выходцы из России, но и у них есть все условия комфортного проживания, позволяющие длительное время не уезжать на родину. Этому способствует и отношение местного населения, которое благосклонно к российским военным.

Без ротации контингент может существовать годам, даже десятилетиями – блокировка ничего не значит. Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине. И, соответственно, летать российским транспортникам в Приднестровье смысла нет».

В самом Кишиневе представители Минобороны Молдавии в ответ на заявление ВСУ поспешили сообщить, что «не располагают информацией о подготовке в аэропорту Тирасполя к приему российских самолетов».

«То есть обеспокоенность вероятностью воздушного «вторжения» российских военных самолетов звучит только из Киева. Там таким образом пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт с Россией, зная, что Кишинев высказывает позицию по выводу российских миротворцев и имеет планы на присоединение Приднестровья. – рассказал «Газете.Ru» политолог, военный эксперт Александр Зимовский. – Но миротворческие силы потому и называются миротворческими, что не имеют наступательного потенциала. Так и в Приднестровье. Попытку молдаван изменить status quo в Приднестровье российские миротворцы могут купировать. Однако видимого желания применить силу Кишинев не высказывает».