Басурин предложил использовать химические войска для штурма «Азовстали»

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин раскрыл детали готовящегося плана по штурму мариупольского завода «Азовсталь». Под зданиями комплекса находятся помещения бывших складов, поэтому военные планируют сначала блокировать его по периметру, а потом обратиться за помощью к химическим войскам. Утром 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что темпы проведения спецоперации будут ускорены. Позже в республике сообщили, что взяли порт Мариуполя под полный контроль.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что для захвата мариупольского завода «Азовсталь» из-за особенностей здания потребуется помощь «химических войск».

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по РИА «Новости»). Спецоперация России на Украине. 47-й день Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приехал лидер страны ЕС... 11 апреля 20:01

Военный предложил сначала блокировать завод по периметру. «На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам», — добавил он.

В здании «Азовстали» сейчас находятся военнослужащие украинских регулярных частей и полка нацгвардии «Азов». Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с военнопленным, который рассказал о 200-300 иностранных наемниках, также находящихся на заводе. Бойцов «Азова», по его словам, там «1500–2000». Сколько всего человек на территории предприятия, неизвестно.

По словам Басурина, «точную цифру назвать никто не сможет». «Это данные только предварительные — три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», — отметил он. «Страны НАТО за счет Украины обновят свои армии» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «необходимо успеть в ближайшие недели... 06 апреля 18:25

Украинские военные регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, подчеркнул Басурин. «Попытки у них постоянно происходят. Насколько мне известно, попытки неудачные», — сказал представитель ДНР.

По его словам, силы ДНР вытесняют украинские части в сторону промзоны, где находятся «Азовсталь» и «Азовмаш». «Оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в «Азовсталь». «Азовсталь» — это крепость в городе», — заключил он.

Металлургический комбинат «Азовсталь» был основан в 1933 году. Под зданием находятся склады. Басурин ранее называл промзону «городом в городе» с подземельем, построенным еще при Советском Союзе.

Порт Мариуполя

Мариупольский порт 11 апреля перешел под контроль сил ДНР, сообщил также в эфире «Первого» глава республики Денис Пушилин. По его словам, сопротивление в Мариуполе осталось только на территории заводов.

«Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем», — сказал он. В ДНР заявили о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя Вооруженные силы Украины нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой народной республики и... 11 апреля 17:04

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинский сухогруз «Апачи» попытался в темное время суток прорваться в порт Мариуполя, заблокированный Черноморским флотом, чтобы эвакуировать оттуда членов полка «Азов» и иностранных наемников. Сегодня ночью колонна ВСУ попыталась вырваться из Мариуполя, нанеся на свою технику опознавательные знаки ДНР, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Сегодня утром Пушилин предупредил, что темпы проведения специальной операции в Донбассе будут ускорены. Он не стал раскрывать детали, но уточнил, что «совсем скоро все можно будет увидеть в режиме реального времени».

«Сейчас с учетом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима, включая обстрел Краматорска, мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать», — заявил глава ДНР.

8 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы России контролируют 98% территории Мариуполя и составляют план решающего штурма.