«Важно, чтобы США и их союзники перестали накачивать Украину оружием»

Евробюрократы и даже президент США не скрывают своей вражды к России и открыто говорят о том, что воюют против России руками ВСУ, заявил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения последних дней о новых поставках оружия киевскому режиму.

«Страны Запада мало того, что не скрывают [поставок оружия], они прямо говорят, мол, если Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации, то США и их союзники по НАТО воюют с нашей страной своими ресурсами, вооружением, и руками активистов, и прочих подонков на территории выращенного ими проекта «Анти-Россия», – считает Мартынов.

«Разные евробюрократы и даже президент США открыто об этом говорят», — сказал в интервью ФАН директор Международного института новейших государств.

Тезис накачивания Украины оружием из стран Запада подтверждают и новости последних дней.

Так, пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам встречи главы британского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила о том, что Лондон снабдит Киев противокорабельными ракетными комплексами, а также бронетехникой.

«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов», — заявили в пресс-службе.

При этом указывается, что вышеупомянутые вооружения будут отправлены в дополнение к военной помощи общей суммой 100 млн фунтов стерлингов, отправленной недавно на Украину.

Австралия заявила в конце прошлой неделе, что предоставит Киеву дальнейшую военную поддержку в виде противотанковых орудий и боеприпасов на сумму 19,8 млн долларов (26,5 млн австралийских долларов).

Более того, по просьбе украинской стороны детали новой поставки раскрываться не будут, писала газета «Известия».

В свою очередь, Европейский фонд мира удвоит военную помощь Евросоюза (ЕС) Украине, выделив на эти цели еще €500 млн.

Об этом еще недавно сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Страны ЕС выделили €500 млн на военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн», — сказал он по прибытии на саммит Евросоюз в Версале.

А ранее сенат конгресса США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине.

Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, а остальная часть — на оборонные нужды Украины и союзников США на «восточном фланге НАТО».

Словакия может передать Украине в дар истребители и гаубицы.

Такое сообщение появилось в братиславской газете Pravda со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя. Братислава планирует передать Киеву самоходные гаубицы отечественного производства Zuzana и сверхзвуковые истребители МиГ-29.

Ранее Словакия в качестве военной поддержке отправляла Украине ЗРК С-300.

А вот глава МИД Германии Анналена Бербок призвала сегодня и вовсе предоставить Украине тяжелое вооружение.

«Более чем очевидно, что… Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться», - приводит НСН слова Бербок.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов призвал западные страны прекратить накачивать Украину оружием.

«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», — сказал Антонов на конференции, проводимой Международным шиллеровским институтом.

Дипломат также заявил об «очевидной необходимости» того, чтобы Соединенные Штаты и их союзники призвали Киев соблюдать международное гуманитарное право.

Также Антонов подчеркнул «крайнюю важность достижения денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ».

«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз РФ, исходящих с украинской территории, быть не должно», — цитирует Антонова телеканал «360».